Ne peče, a povzroča skrbi: prisotnost morskega oreha potrdili tudi v Akvariju Piran

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    Ni meduza in za človeka ni nevaren, velja pa za eno najbolj invazivnih morskih vrst na svetu. FOTO: Akvarij Pulj
    J. M.
     23. 7. 2026 | 14:45
    1:48
    A+A-

    Piran • Če ste se v zadnjih dneh kopali v slovenskem ali hrvaškem delu Jadrana in opazili prosojne želatinaste organizme, ste najverjetneje naleteli na morski oreh (Mnemiopsis leidyi). Invazivna vrsta rebrače se je zaradi toplega morja znova močno razširila, kar potrjujejo tako znanstveniki kot tudi ribiči in dopustniki.

    Več skrbi povzroča njegov vpliv na morski ekosistem.

    Po ugotovitvah raziskovalcev v severnem Jadranu prevladujejo mladi osebki, veliki od enega do treh centimetrov, kar kaže na začetek intenzivnega razmnoževanja. Posamezni morski oreh lahko v enem dnevu odloži več tisoč jajčec, zato se lahko njegova populacija v zelo kratkem času močno poveča.

    Brez ožigalk

    Prisotnost morskega oreha so v zadnjih dneh potrdili tudi v Akvariju Piran. Poudarjajo, da ne gre za meduzo, temveč za rebračo brez ožigalk, zato človeka ne opeče in ni nevarna za kopalce. Ob množičnem pojavu pa je lahko plavanje med želatinastimi organizmi vsekakor precej neprijetno.

    Ob množičnem pojavu je lahko plavanje med želatinastimi organizmi precej neprijetno. FOTO: Parentium
    Ob množičnem pojavu je lahko plavanje med želatinastimi organizmi precej neprijetno. FOTO: Parentium

    Več skrbi povzroča njegov vpliv na morski ekosistem. Morski oreh se prehranjuje z zooplanktonom, ribjimi jajčeci in ličinkami, zato lahko, če se pojavi v velikem številu, vpliva na ribje populacije. Prav zato njegovo širjenje v severnem Jadranu pozorno spremljajo slovenski in hrvaški strokovnjaki. Če se bo morje segrevalo še naprej, bi ga lahko tudi letos na nekaterih območjih opazili v velikih množicah, podobno kot lani.

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