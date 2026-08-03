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    Neobičajen prizor v Pulju! Tuni tik ob obali skakali iz vode, ljudje opozarjajo: »Kjer so tune, so tudi morski psi« (VIDEO)

    Kljub privlačnosti bližnjih srečanj z morskimi živalmi je vedno potrebna previdnost.
    Nekatere zrastejo do štiri metre. FOTO: Rodrigo Friscione Getty Images/image Source
    Nekatere zrastejo do štiri metre. FOTO: Rodrigo Friscione Getty Images/image Source
    N. P.
     3. 8. 2026 | 19:17
    1:19
    A+A-

    Ob obali Verudele v Pulju so kopalci doživeli nepričakovan prizor. V neposredni bližini plavalcev sta se namreč pojavili tuni, ki sta plavali le nekaj metrov od obale in ob tem celo skakali iz morja. Posnetek nenavadnega dogodka so objavili zaposleni lokalnega radia. Medtem ko je večina opazovalcev uživala v redkem vpogledu v bližino tako velikih morskih rib, so se pod objavo hitro zvrstili tudi bolj previdni komentarji. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so namreč opozorili, da tune pogosto privabijo večje plenilce. »Kjer so tune, so tudi morski psi,« se je glasil eden od komentarjev, na katerega pa se je drug uporabnik odzval z nekoliko humorja: »Kjer pa so morski psi, tam je morje.«

    Strokovnjaki ob takšnih dogodkih opozarjajo, da je kljub privlačnosti bližnjih srečanj z morskimi živalmi vedno potrebna previdnost. Ker gre za divje živali, jim je treba pustiti dovolj prostora in jih ne vznemirjati, s čimer poskrbimo tako za varnost kopalcev kot za zaščito samih živali.

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