  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    BLED BOHINJ S KOLESOM

    Nova kolesarska pot, o kateri govori vsa Gorenjska. Letos se morate zapeljati od Bleda do Bohinja

    Če iščete popoln izlet na dveh kolesih, ste ga pravkar našli.
    Kolesarska steza, ki navdušuje vse kolesarje. FOTO: Tic Bohinj 

    Kolesarska steza, ki navdušuje vse kolesarje. FOTO: Tic Bohinj 

    Čisto nova kolesarska pridobitev za celo Slovenijo. FOTO: Tic Bohinj

    Čisto nova kolesarska pridobitev za celo Slovenijo. FOTO: Tic Bohinj

    Prizor z otvoritve kolesarske steze Bled-Bohinj. FOTO: Tic Bohinj 

    Prizor z otvoritve kolesarske steze Bled-Bohinj. FOTO: Tic Bohinj 

    Kolesarska steza, ki navdušuje vse kolesarje. FOTO: Tic Bohinj 
    Čisto nova kolesarska pridobitev za celo Slovenijo. FOTO: Tic Bohinj
    Prizor z otvoritve kolesarske steze Bled-Bohinj. FOTO: Tic Bohinj 
    Miroslav Cvjetičanin
     17. 7. 2026 | 11:09
    3:46
    A+A-

    Pozabite na prometne ceste in vroč asfalt. Nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je ena najlepših novosti tega poletja, ki navdušuje družine, rekreativce in izkušene kolesarje. Če iščete popoln izlet na dveh kolesih, ste ga pravkar našli.

    Poletje je kot nalašč za odkrivanje Slovenije na kolesu, Gorenjska pa je dobila novo atrakcijo, ki bo zagotovo postala ena najbolj priljubljenih med ljubitelji aktivnega oddiha. Nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem prinaša varno, urejeno in slikovito traso, ki vodi skozi gozdove, mimo rek in travnikov ter stran od gostega prometa.

    To ni le še ena kolesarska steza. Je povabilo, da za nekaj ur odložite telefon, sedete na kolo in skupaj z družino ali prijatelji doživite enega najlepših kotičkov Slovenije na povsem drugačen način.

    Na poti vas spremljajo razgledi na Julijske Alpe, prijetna senca dreves in mir narave, zaradi česar je vožnja prijetna tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Trasa je primerna za rekreativne kolesarje, družine z otroki in vse več lastnikov električnih koles, ki želijo brezskrbno raziskovati Gorenjsko.

    Čisto nova kolesarska pridobitev za celo Slovenijo. FOTO: Tic Bohinj
    Čisto nova kolesarska pridobitev za celo Slovenijo. FOTO: Tic Bohinj

    Raj za družinske izlete

    Nova povezava je odlična izbira za družinski enodnevni izlet. Otroci lahko varneje uživajo v vožnji, starši pa brez skrbi občudujejo naravne lepote, ki spremljajo traso od Bleda proti Bohinju. Ob poti je dovolj priložnosti za postanek, osvežitev ali piknik, zato lahko izlet prilagodite svojemu tempu.

    Prav zaradi varnosti, urejenosti in čudovite okolice mnogi napovedujejo, da bo nova pot postala ena najbolj obiskanih kolesarskih destinacij v Sloveniji.

    To je šele začetek

    Najbolj razveseljiva novica pa je, da se zgodba tukaj ne konča. V načrtu je nadaljevanje kolesarske povezave proti Bohinjski Bistrici, nato prek Podbrda proti Primorski. To pomeni, da bi lahko v prihodnosti nastala ena najbolj spektakularnih kolesarskih poti pri nas – takšna, po kateri bi se bilo mogoče z Gorenjske po varnih kolesarskih poteh odpeljati vse do morja. Za številne slovenske rekreativne kolesarje so takšne poti dolgoletna želja. Če bodo načrti uresničeni, bo Slovenija dobila povezavo, ki bo po privlačnosti primerljiva z najbolj znanimi evropskimi kolesarskimi trasami.

    E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

    Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!

    Gorenjska piše novo kolesarsko zgodbo

    Nova steza med Bledom in Bohinjem je del širše vizije razvoja slovenskega kolesarskega omrežja. V prihodnjih letih naj bi se uredile še manjkajoče povezave proti Kranjski Gori, Ljubljani in drugim delom države, cilj pa je ustvariti skoraj neprekinjeno mrežo varnih kolesarskih poti. Zanimanje za novo traso je izjemno veliko. Števci so že med gradnjo zabeležili okoli 16.000 prehodov v eno smer, čeprav je bila pot večji del časa zaprta. Po odprtju pričakujejo več tisoč kolesarjev vsak dan.

    Če to poletje iščete izlet, ki združuje gibanje, čudovito naravo in nepozabne razglede, je nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem naslov, ki ga preprosto morate dodati na svoj seznam. Morda pa boste nekoč prav po tej poti začeli nepozabno kolesarsko potovanje vse do slovenskega morja.

    Prizor z otvoritve kolesarske steze Bled-Bohinj. FOTO: Tic Bohinj 
    Prizor z otvoritve kolesarske steze Bled-Bohinj. FOTO: Tic Bohinj 

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    kolesarjenjeBohinjBledkolesarski turizemdružinsko kolesarjenjekolesarski izlets kolesom od bleda do bohinja
    ZADNJE NOVICE
    13:00
    Bulvar  |  Suzy
    OBLETNICA

    Renata Bohinc Zorko: Zakon ni samo romantika (Suzy)

    »Eno leto poročena in še vedno se nisva naveličala drug drugega,« pravi.
    17. 7. 2026 | 13:00
    12:47
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    STRAŠNA TRAGEDIJA

    Bazen se je spremenil v smrtonosno past: deklice (11) ni bilo mogoče rešiti

    Nihče ne ve, kako so se njeni lasje ujeli v sesalno šobo.
    17. 7. 2026 | 12:47
    12:20
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    OBČUTNO PREVEČ

    35-letni voznik iz Albanije po dolenjki z več kot 200 kilometri na uro

    Policisti obveščeni tudi o nevarni vožnji voznika osebnega vozila, ki je vozil iz smeri krožišča Tabletka proti Ločni.
    17. 7. 2026 | 12:20
    12:19
    Novice  |  Slovenija
    VRH KOALICIJE

    Koalicija za zaprtimi vrati odloča, kako bodo krpali 1,2 milijarde minusa: »Zapuščina Golobove vlade katastrofalna« (VIDEO)

    Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta.
    17. 7. 2026 | 12:19
    12:12
    Novice  |  Slovenija
    DOMAČE

    Na tržnici je prodajala skoraj dvokilogramskega velikana (FOTO)

    Utrinki z mariborske tržnice najlepše povedo, zakaj je vredno kupovati lokalno.
    17. 7. 2026 | 12:12
    12:05
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    Bučke cvetijo, pridelka pa ni? To napako dela veliko vrtičkarjev

    Bučke cvetijo, a plodov ni, gnijejo ali se listi belo obarvajo? Preverite, kaj je narobe in kako jih lahko še pravočasno rešite.
    17. 7. 2026 | 12:05

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Polet
    HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

    Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

    Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
    17. 7. 2026 | 08:33
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OKUSEN ZAJTRK

    Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

    Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODKRIVAMO SLOVENIJO

    Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo13. 7. 2026 | 10:20
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OSEBNE FINANCE

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZA BRALCE

    Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

    Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VIDEO

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    CITRUSI

    Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

    Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKA INOVACIJA

    Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

    Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NAGRADNA IGRA

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGROŽENOST

    Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRIHODNOSTI

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    14. 7. 2026 | 07:55
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    USPEH BRE PRIMERE

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    13. 7. 2026 | 08:11
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki