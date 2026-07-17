Nova kolesarska pot, o kateri govori vsa Gorenjska. Letos se morate zapeljati od Bleda do Bohinja

Pozabite na prometne ceste in vroč asfalt. Nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je ena najlepših novosti tega poletja, ki navdušuje družine, rekreativce in izkušene kolesarje. Če iščete popoln izlet na dveh kolesih, ste ga pravkar našli.

Poletje je kot nalašč za odkrivanje Slovenije na kolesu, Gorenjska pa je dobila novo atrakcijo, ki bo zagotovo postala ena najbolj priljubljenih med ljubitelji aktivnega oddiha. Nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem prinaša varno, urejeno in slikovito traso, ki vodi skozi gozdove, mimo rek in travnikov ter stran od gostega prometa.

To ni le še ena kolesarska steza. Je povabilo, da za nekaj ur odložite telefon, sedete na kolo in skupaj z družino ali prijatelji doživite enega najlepših kotičkov Slovenije na povsem drugačen način.

Na poti vas spremljajo razgledi na Julijske Alpe, prijetna senca dreves in mir narave, zaradi česar je vožnja prijetna tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Trasa je primerna za rekreativne kolesarje, družine z otroki in vse več lastnikov električnih koles, ki želijo brezskrbno raziskovati Gorenjsko.

Čisto nova kolesarska pridobitev za celo Slovenijo. FOTO: Tic Bohinj

Raj za družinske izlete

Nova povezava je odlična izbira za družinski enodnevni izlet. Otroci lahko varneje uživajo v vožnji, starši pa brez skrbi občudujejo naravne lepote, ki spremljajo traso od Bleda proti Bohinju. Ob poti je dovolj priložnosti za postanek, osvežitev ali piknik, zato lahko izlet prilagodite svojemu tempu.

Prav zaradi varnosti, urejenosti in čudovite okolice mnogi napovedujejo, da bo nova pot postala ena najbolj obiskanih kolesarskih destinacij v Sloveniji.

To je šele začetek

Najbolj razveseljiva novica pa je, da se zgodba tukaj ne konča. V načrtu je nadaljevanje kolesarske povezave proti Bohinjski Bistrici, nato prek Podbrda proti Primorski. To pomeni, da bi lahko v prihodnosti nastala ena najbolj spektakularnih kolesarskih poti pri nas – takšna, po kateri bi se bilo mogoče z Gorenjske po varnih kolesarskih poteh odpeljati vse do morja. Za številne slovenske rekreativne kolesarje so takšne poti dolgoletna želja. Če bodo načrti uresničeni, bo Slovenija dobila povezavo, ki bo po privlačnosti primerljiva z najbolj znanimi evropskimi kolesarskimi trasami.

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Gorenjska piše novo kolesarsko zgodbo

Nova steza med Bledom in Bohinjem je del širše vizije razvoja slovenskega kolesarskega omrežja. V prihodnjih letih naj bi se uredile še manjkajoče povezave proti Kranjski Gori, Ljubljani in drugim delom države, cilj pa je ustvariti skoraj neprekinjeno mrežo varnih kolesarskih poti. Zanimanje za novo traso je izjemno veliko. Števci so že med gradnjo zabeležili okoli 16.000 prehodov v eno smer, čeprav je bila pot večji del časa zaprta. Po odprtju pričakujejo več tisoč kolesarjev vsak dan.

Če to poletje iščete izlet, ki združuje gibanje, čudovito naravo in nepozabne razglede, je nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem naslov, ki ga preprosto morate dodati na svoj seznam. Morda pa boste nekoč prav po tej poti začeli nepozabno kolesarsko potovanje vse do slovenskega morja.