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    Sestra poslala, Stanislav zadel

    Zadnja Lidlova vrednostna kartica naše nagradne igre je šla v Dramlje.
    Stanislav Glaser z očetom Stanislavom FOTOGRAFIJI: Mojca Marot
    Stanislav Glaser z očetom Stanislavom FOTOGRAFIJI: Mojca Marot
    Mojca Marot
     1. 8. 2026 | 07:45
    2:59
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    Stanislav Glaser ml. je bil tokrat srečnež, čigar ime je bilo zapisano na kuponu našega časopisa. A kot nam je zaupal, ga je izpolnila njegova sestra, ki je ob našem obisku ni bilo doma. »To bo gledala, ko ji bom povedal. Zdaj je v službi,« nam je dejal srečni dobitnik Lidlove vrednostne kartice za 200 evrov, s katero smo se tokrat odpeljali v Dramlje, natančneje v Svetelko.

    Stanislav mlajši ima očeta z istim imenom, ki se je v Dramlje že pred desetletji priženil iz Haloz. Ob našem obisku sta nas tako pričakala kar dva Stanislava, oče in sin, ki živita na zelo lepo urejeni kmetiji. Pet hektarjev je velika – del posestva pokriva gozd, v hlevu pa redijo 15 glav živine, pitancev. »Dela je čez glavo dovolj, saj sem redno zaposlen v celjski Cinkarni. Že 32 let. Delam kot strugar, in to v treh izmenah, dopoldan, popoldan in tudi ponoči. Kadar grem v službo dopoldan, vstanem že ob tretji uri zjutraj, saj je treba pred odhodom vse postoriti v hlevu,« nam pove Stanislav mlajši, ki živi na kmetiji s partnerico, očetom in še eno sestro. Preostali dve sestri sta si dom po poroki ustvarili drugje.

    Lidlova vrednostna kartica bo prišla prav, četudi na kmetiji nekaj hrane pridelajo sami.
    Lidlova vrednostna kartica bo prišla prav, četudi na kmetiji nekaj hrane pridelajo sami.

    Stanislav st. je že osem let vdovec. Njegova žena, mati štirih otrok, je umrla leta 2018, potem ko si je zlomila kolk. Ima pa kar sedem vnukov in tri pravnuke, tako da jim ni dolgčas, kadar se vsi zberejo doma. »Kakšnih 15 nas je, kadar je kakšno slavje, in takrat moramo k sicer veliki jedilni mizi dodati še eno,« nam povesta oče in sin. In kdo je glavni v kuhinji, smo radovedni, glede na to, da sta pri hiši dva moška in dve ženski? »Kar vsi po malem,« odločno pove Stanislav ml. »Če je treba skuhati kosilo, se tega lotim tudi jaz, če sem doma. Sploh ni problema. Lačni nismo in ne bomo,« nam pove srečni nagrajenec, ki najraje pripravlja zrezke na različne načine – v omaki, ocvrte ali pečene. Kljub delu na kmetiji pa si s partnerico vzameta čas tudi za morje, najraje spomladi, ko še ni tako vroče.

    Glaserjevi doma pridelajo skoraj vso zelenjavo, tudi krompir, prav tako imajo nekaj domačega mesa, zato nas je zanimalo, kaj najpogosteje kupujejo v Lidlovih trgovinah. »Poleti predvsem pijačo, te nikoli ni dovolj. Velikokrat se v košari znajdejo tudi čistila in higienski pripomočki, pa riž in testenine, saj se samo krompirja tudi ne da jesti. Občasno najdem tudi kakšno orodje ali celo stroj. Imajo res kakovostne izdelke, tako prehranske kot tudi tehnične,« pravi naš nagrajenec, ki bo zdaj kupil tudi nekaj priboljškov in z njimi razveselil svoje nečake in nečakinje. 

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