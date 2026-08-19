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    Ožemanje turistov na Hrvaškem: čevapčiči po ceni že lovijo zrezke

    Dolgoletni nemški obiskovalec Brača razočaran nad smerjo hrvaškega turizma.
    Po 18 letih na Braču je nemški podjetnik napisal odprto pismo. FOTO: Tom Dubravec/cropix
    Po 18 letih na Braču je nemški podjetnik napisal odprto pismo. FOTO: Tom Dubravec/cropix
    A. B.
     19. 8. 2026 | 18:17
    2:47
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    Četudi si Slovenci poletnih počitnic skoraj ne znamo predstavljati brez obiska hrvaške obale, se hkrati vsako leto pritožujemo nad tamkajšnjimi cenami. Kot je v odprtem pismu poudaril dolgoletni nemški ljubitelj hrvaškega otoka Brač Christoph iz Frankfurta, pa lahko turizmu naših južnih sosedov v prihodnosti bolj kot cene škoduje izguba zaupanja, občutka dobrodošlice in pripadnosti. Omenjeni podjetnik je po poročanju spletnega portala Kroatien-nachrichten.de po 18 letih obiskovanja Brača, nakupu hiše in popolni vključitvi v lokalno okolje v pismu čustveno in pronicljivo opozoril na skrb vzbujajoče trende v hrvaškem turizmu.

    Ko preprost obrok na Braču stane toliko kot obrok v središču Frankfurta, mi je kot podjetniku to težko ekonomsko upravičiti.

    »Hrvaško smo spoznali kot toplo, odprto in gostoljubno deželo. Tudi sredi sezone so imeli naši prijatelji tukaj čas za kavo, pogovor, skupno večerjo ali spontana druženja ... Ljudje so si morali takrat zaslužiti za kruh kot zdaj,« je poudaril in dodal, da se je logika poslovanja in oblikovanja cen v gostinstvu temeljito spremenila. Zdaj je treba za »preproste čevapčiče ali pleskavico« odšteti 20 ali 25 evrov, zrezek pa stane 35 evrov. »Prihajam iz Frankfurta. Tudi tam poznamo visoke cene ... Ko pa preprost obrok na Braču stane toliko kot obrok v središču Frankfurta, mi je kot podjetniku to težko ekonomsko upravičiti.« Pravi, da se mu zdi najbolj skrb vzbujajoč odmik od poštene cene storitve v navadno ožemanje gosta. »Težava ni v tem, da si tega ne moremo privoščiti. Lahko bi si. Vendar smo vedno manj pripravljeni plačati, ker ne čutimo več, da cena ustreza temu, kar dobimo.«

    Da so postali turisti na Hrvaškem vse bolj varčni, pri najnovejšem pregledu letošnje poletne turistične sezone ugotavljajo tudi v hrvaški Istri. »Turistična poraba je lahko nekoliko nižja, kar je mogoče sklepati iz pogovorov z gostinci. Na to zagotovo vplivajo tudi gospodarske in politične razmere v svetu ter negotovost, ki vlada med ljudmi. To vpliva na varčevanje in zmanjšuje potrošnjo,« je po poročanju Glasa Istre povedala Sanja Cinkopan Korotaj, direktorica Turistične skupnosti Pulj. Poudarila je, da je turistično leto 2026 nekoliko šibkejše od prejšnjega zaradi številnih vplivov, od prestavljanja počitnic do trenutnih gospodarskih in političnih razmer v svetu, pa tudi zaradi odpovedi kapacitet v družinskih namestitvah (652 postelj manj kot leto prej).

    Porcija svaljkov iz mletega mesa že 25 evrov?! FOTO: Photolife94/Getty Images
    Porcija svaljkov iz mletega mesa že 25 evrov?! FOTO: Photolife94/Getty Images

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