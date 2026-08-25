Palmanova ni le za nakupe. Furlanija - Julijska krajina je kolesarska pokrajina

Najbolj priljubljena trasa nas rekreativnih kolesarjev v tej čudoviti pokrajini poteka od Nove Gorice do Gradeža in nazaj. Nekateri pravimo, da je namenjena ljubiteljem panoramskih izletov brez klancev. Torej kolesarjem »kofetarjem«, ki morajo svojo obvezno kolesarsko kavico spiti s pogledom na morje ali vsaj s pogledom prek svojega kolesa na morje. To so malenkosti, ki jih lahko vidiš in občutiš v Furlaniji - Julijski krajini.

Cestni kolesarji smo tudi lovci na neprekolesarjene ceste. Dragi slovenski kolesarji, za trenutek pozabite na hrvaško Istro, Dolomite in Provanso ter Toskano, kolesarite po cestah, ki so blizu naše domovine, a še kako lepe in skoraj prazne. Z zgodovino so tako obdarjene, da se boste zagotovo še vrnili tja, če le niste tiste vrste besni specialkar, ki ne nosi samo čelade, ampak tudi plašnice.

Od Nove Gorice oziroma iz Rožne doline do Gradeža in nazaj je natančno 99 kilometrov. Močno upamo, da boste spotoma našli kje še tisti kilometer, da bo okroglina na števcu z enko in vsaj dvema ničlama. Vemo, kako smo cestni kolesarji, specialkarji, občutljivi za »stotke«. Še pomemben podatek za vse neklančarje; ta trasa vsebuje samo 420 višinskih metrov. Torej je prava za »sprinterje« po fiziologiji telesa, klančarji se boste brez fotoaparata samo dolgočasili.

Na cesti v Gradež FOTO: Blaž Kondža

Iz Rožne doline se gre po Vipavski cesti čez mejo na Cesto Bartolomea Alviana, ki se prelevi v Cesto Guglielma Marconija in ta v Cesto Giuseppeja Mazzinija. Ne boste se izgubili, saj kmalu zapustite urbane ceste. Cesta Duca d'Aosta je dolga, ne morete je zgrešiti. Štandrež ali Sant'Andrea je naselje, ki vam bo všeč, Cesta Antona Gregorčiča pa tudi. Prečkali boste Cervignano del Friuli ali Červinjan po slovensko.

Terzo d'Aquilea ob Terzi vam bo zagotovo všeč, potem sledi dolga ravna cesta Giulia Augusta vse do morja po cesti Mosconi. Do Gradeža boste imeli občutek, da se vozite po mostu. V Gradežu bo vaš števec kazal 50 prekolesarjenih kilometrov. V domovino se boste vrnili skozi Tržič, a ne tisti pod Ljubeljem na Gorenjskem, ampak tisti, ki mu Italijani pravijo Monfalcone. Kolesarili boste po lepi cesti s Slovenijo ob desni rami, čez Mikole in Palkiše, Čukišče, v Mirnu boste spet v Sloveniji in kmalu nato v Rožni dolini.

Palmanova - mesto v obliki deveterokrake zvezde, za mogočnim zidom in Unescovo zaščito. FOTO: Ulderica Da Pozzo

Palmanova ni le za nakupe

Še dva namiga za kolesarjenje po Furlaniji - Julijski krajini. Palmanovo večina Slovencev pozna kot nakupovalno vas, za nas kolesarje pa je to najlepše mesto daleč naokoli. In ne samo to, Palmanova je eno najbolj skrivnostnih mest na svetu. Zakaj? Ne vemo …, ker tega ne ve nihče razen mogoče … Poglejte fotografijo iz zraka in prikimali boste. Kolesarjenje do Palmanove je čudovito, spiti kavo na Piazzi Grande je za kolesarja pač nuja.

Gradež je bil že v Avstro-Ogrski nadvse priljubljeno evropsko letovišče in klimatsko zdravilišče. FOTO: Arhiv Slovenskih novic

Izliv Soče v Jadransko morje je namig za makadamkarje. Videli ga boste v naravnem rezervatu Isola della Cona blizu Tržiča oziroma kot mu pravijo Italijani, Monfalconeja. V osrednjem delu naravnega parka, dober kilometer stran od ustja reke Soče, je urejena izvrstna krožna učna pot, ki o tej krasoti pove vse. Do izliva se lahko odpravimo prav iz Gradeža. Kolesarimo v smeri Isole della Cona, sledimo rečnemu kanalu približno kilometer do prvega križišča, kjer zavijemo desno v smeri table Isola della Cona. Peljemo se po makadamski cesti in pri nasipu zavijemo desno ter nato mimo parkirišča. Prečkamo nasip in zavijemo desno. Nadaljujemo naravnost po makadamski cesti in sledimo reki Soči vse do parkirišča, kjer se cesta konča. Prečkamo nasip in parkiramo na drugi strani pri stavbi, kjer je vhod v park.