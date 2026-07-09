Pastirska pravljica sredi Blok: od domačega zajtrka do Križne jame in Krpanove poti (FOTO)

Bloška planota večini najprej prikliče v misli zimski mraz, neskončne gozdove in Martina Krpana. A le dobre pol ure vožnje iz Ljubljane skriva tudi povsem drugačen obraz – takšnega, ki vabi k umirjenemu oddihu, pristni naravi in domačnosti.

V vasi Andrejčje, med pašniki in smrekovimi gozdovi, stoji pastirska koča, ki jo mimoidoči zlahka spregledajo. Skrita je za skladovnico drv, zato jo opazimo šele tik pred njo. Prav ta odmaknjenost je njen največji čar. Namesto prometa obiskovalca pričakata tišina in razgled na valovito bloško pokrajino.

Kočo je zgradil domačin Janez Hiti, ki je z lesenimi mojstrovinami že pustil pečat ob Bloškem jezeru. Skoraj vsak detajl nosi pečat ročnega dela, od masivnega pohištva do stopnic, izklesanih iz enega samega drevesnega debla. »Gostom smo želeli ponuditi pravo pastirsko vzdušje, daleč od hrupa in vsakdanjega tempa. Tu je narava glavna gostiteljica, udobja pa ne manjka,« pravi Martina Lah, ki skupaj z Janezom že vrsto let razvija turizem na Blokah.

V koči lahko prenočijo štiri osebe, po potrebi tudi več. V pritličju so kuhinja, jedilnica, kopalnica in finska savna, pod ostrešjem pa spalni prostori. Na terasi čaka še posebnost – lesen čeber z vročo vodo, ki ga ogreva litoželezna peč na drva. Večerno namakanje pod zvezdami je eno tistih doživetij, zaradi katerih se gostje radi vračajo. Posebno vzdušje ustvarjajo tudi krave, ki se pogosto pasejo tik ob koči.

Posebno vzdušje pričarajo štirinožne sosede.

Janez in Martina sta med najbolj zaslužnimi za turistični preporod Bloškega jezera. Poleg glampinga vodita še ekološko kmetijo z okoli sto glavami živine, krškopoljskimi prašiči in domačimi mesninami. Gostom lahko vsako jutro dostavita košarico z domačimi dobrotami, večino pridelkov pa ponujata tudi v gostilni Domin v Novi vasi.

Bloke so odlična izbira tudi za aktivni oddih. Urejene kolesarske poti povezujejo številne vasi, priljubljena je tudi Krpanova pot. Le petnajst minut vožnje je oddaljena Križna jama z znamenitimi podzemnimi jezeri in največjo znano lobanjo jamskega medveda na svetu, v nasprotni smeri pa soteska Kadice, kjer je sprehod ob potoku prijetno osvežujoč tudi v največji poletni vročini.

Tudi glamping je prav svojevrsten z mnogo res unikatnimi in domiselnimi dodatki.

Na Blokah ni velikih hotelov in množičnega turizma. Prav zato ostajajo kraj, kjer se dan začne z domačim zajtrkom, nadaljuje na kolesu ali v gozdu, konča pa v lesenem čebru pod zvezdnatim nebom.