Pet zlatih pravil, s katerimi se športniki poleti izognejo sončnim opeklinam

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    Na voljo so kreme, losjoni, geli in razpršila, vendar niso vsi enako primerni za športne aktivnosti. FOTO: Getty Images
    Na voljo so kreme, losjoni, geli in razpršila, vendar niso vsi enako primerni za športne aktivnosti. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     11. 7. 2026 | 08:39
    3:07
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    Poleti številni več časa preživimo na prostem, tečemo, kolesarimo, plavamo ali hodimo v hribe. A medtem ko skrbimo za kondicijo, pogosto pozabimo na največji organ našega telesa - kožo. Dolgotrajna izpostavljenost soncu lahko povzroči sončne opekline, pospeši staranje kože in poveča tveganje za kožnega raka, zato je ustrezna zaščita nujna tudi med športno aktivnostjo.

    Strokovnjaki opozarjajo na nekaj preprostih pravil, ki lahko naredijo veliko razliko.

    Izberite zaščito glede na svoj tip kože

    Prvo pravilo je izbira ustreznega zaščitnega faktorja. Svetlejša kot je koža, višji mora biti zaščitni faktor. Za večino športnikov priporočajo zaščitni faktor najmanj SPF 30, še boljša izbira pa je SPF 50.

    Pri športu ne pozabite, da znoj in voda zmanjšujeta učinkovitost zaščitnega sredstva, zato ga je treba redno obnavljati. Pomembno je tudi, da izberete vodoodporen izdelek.

    Krema, losjon ali sprej?

    Na voljo so kreme, losjoni, geli in razpršila, vendar niso vsi enako primerni za športne aktivnosti. Goste kreme lahko v vročini ustvarijo občutek dodatne toplote, zato številni športniki raje posežejo po losjonih ali sprejih, ki se hitreje vpijejo in jih je lažje nanesti. Ljudem z občutljivo ali aknasto kožo pa pogosto bolj ustrezajo izdelki z lažjo teksturo.

    Zaščito nanesite pravočasno

    Pri zaščitnih sredstvih je pomembno vedeti, kakšne filtre vsebujejo. Fizični oziroma mineralni filtri začnejo delovati takoj po nanosu, zato so odlična izbira za otroke in športnike, zlasti za zaščito najbolj izpostavljenih delov telesa, kot so nos, čelo in ušesa. Kemični filtri pa potrebujejo nekaj časa, da začnejo učinkovati. Takšno zaščitno sredstvo je priporočljivo nanesti približno 20 do 30 minut pred odhodom na sonce.

    Med tekmovanjem ne pozabite na ponovno zaščito

    Posebno previdni morajo biti udeleženci dolgotrajnih športnih dogodkov, kot so maratoni, kolesarski maratoni ali triatloni. Večurno gibanje na soncu močno poveča tveganje za sončne opekline. Če je mogoče, naj bodo najbolj izpostavljeni deli telesa zaščiteni z lahkimi oblačili in pokrivalom, zaščitno kremo pa je treba med aktivnostjo večkrat ponovno nanesti.

    Zdrava koža je del športne pripravljenosti

    Športniki veliko pozornosti namenjajo treningu, prehrani in regeneraciji, pogosto pa pozabijo, da tudi koža potrebuje zaščito. Nekaj minut, namenjenih nanosu kakovostne zaščitne kreme, lahko prepreči boleče opekline in dolgoročne posledice prekomernega izpostavljanja soncu.

    Poleti zato velja preprosto pravilo: brez zaščite pred soncem ni varne rekreacije na prostem.

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