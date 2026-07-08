Piran je postal velika evropska plesna vas (FOTO)

Če obstaja poletni konec tedna, ko se zdi, da ves Piran diha v istem ritmu, je to zagotovo čas Mednarodnega folklornega festivala MIFF. Ko se na Tartinijevem trgu zavrtijo pisane narodne noše, zazvenijo harmonike, tamburice, violine in ljudske pesmi, se ustavljajo domačini, turisti pa presenečeno obstanejo, izvlečejo telefone in navdušeno snemajo prizore, kakršnih na dopustu ne pričakujejo. Prav zato je festival v dobrih dveh desetletjih postal ena najbolj obiskanih in večjih folklornih prireditev v Sloveniji ter eden najbolj prepoznavnih poletnih dogodkov Pirana.
Ko se na koncu večera zberejo vsi nastopajoči in skupaj zapojejo, razlike med jeziki in državami izginejo.
Letošnji je prve štiri dni julija znova dokazal, da folklora še zdaleč ni le muzejski spomin na preteklost. Nasprotno, je živahna, nalezljivo vesela in povezuje ljudi vseh starosti, ne glede na to, od kod prihajajo. Začelo se je na Bernardinu z nastopom madžarske skupine Papai Vadvirag Muveszeti Egyesulet, ki je v Piran pripotovala s kar 35 člani. Že naslednji večer se je dogajanje preselilo na Trg 1. maja, kjer so pripravili plesno delavnico. Tam so se skupaj učili plesov člani madžarskega ansambla in domačega Folklornega društva Val Piran. V živahnem vzdušju se jim je s tam mimogrede naučenimi koraki pridružil tudi kak turist. Prav takšna druženja so ena največjih posebnosti festivala, saj folklora ni tekmovanje, ampak predvsem srečevanje, izmenjava znanja in tkanje prijateljstev.
Vrhunec je tradicionalno pripadel petkovemu in sobotnemu večeru na Tartinijevem trgu. Čudovita kulisa enega najlepših slovenskih trgov je ponovno postala odprt oder pod zvezdami, kjer so nastopili domači folkloristi iz Pirana, skupine iz Vipave, Kranja, Šempetra pri Gorici in Kala nad Kanalom, hrvaški folkloristi iz Buzeta, italijanski skupini iz Lucinica in Zampisa ter gostje z Madžarske. Posebno barvit pridih je letošnjemu programu dodal mehiški Trio Vino Tinto. Skupaj se je na odru zvrstilo več kot 180 nastopajočih, ki so občinstvu predstavili raznolikost ljudskih plesov, pesmi in tradicionalnih noš.
Že na zelo majhnem prostoru se ljudska glasba in plesi močno razlikujejo.
Le malo prireditev tako naravno poveže turistični utrip mesta z domačo kulturno dediščino. Medtem ko se obiskovalci sprehajajo po ozkih piranskih ulicah ali posedajo v kavarnah in restavracijah, jih zvoki ljudske glasbe skoraj nehote privabijo na Tartinijev trg. Marsikdo pride med večernim sprehodom mimo le z namenom, da se iz radovednosti ustavi za nekaj minut, nato pa ga živahnost dogajanja zadrži do konca večera. Otroci navdušeno opazujejo vrtenje pisanih kril, odrasli snemajo nastope, številni pa po končanem programu poklepetajo z nastopajočimi in si od blizu ogledajo bogato okrašene narodne noše. Neposreden stik med folkloristi in občinstvom ostaja ena največjih odlik festivala. Nastopajoči niso odmaknjeni na velikem odru, temveč so tam pod spomenikom Tartinija skoraj med gledalci. Vzdušje tako deluje domače in sproščeno.
Ko se na koncu večera zberejo vsi nastopajoči in skupJ zapojejo, razlike med jeziki in državami izginejo. Ostane le glasba, ki jo razume vsak. In prav v tem je največja vrednost piranskega festivala. V času, ko svet pogosto poudarja razlike, MIFF že 22 let dokazuje, da lahko pesem, ples in dobra volja ljudi povežejo veliko hitreje kot besede. Če gre soditi po navdušenju občinstva in aplavzih, ki so tudi letos večkrat prekinili nastope, bo folklora še dolgo ostala pomemben del poletnega utripa Pirana.