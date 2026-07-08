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    Piran je postal velika evropska plesna vas (FOTO)

    Mednarodni folklorni festival že 22 let povezuje domače in tuje skupine. Vrhunec je tradicionalno pripadel večeru na Tartinijevem trgu.
    Pripravili so tudi plesno delavnico, kjer se jim je mimogrede pridružil in se z njimi zavrtel tudi kak turist. FOTO: MIFF

    Pripravili so tudi plesno delavnico, kjer se jim je mimogrede pridružil in se z njimi zavrtel tudi kak turist. FOTO: MIFF

    Plesalo in skakalo se je tudi na Bernardinu. FOTO: Jadran Rusjan

    Plesalo in skakalo se je tudi na Bernardinu. FOTO: Jadran Rusjan

    Borut Luša: »Prizadevamo si, da ima festival mednarodni značaj, a s poudarkom na skupinah iz primorskih in istrskih regij.« FOTO: Janez Mužič

    Borut Luša: »Prizadevamo si, da ima festival mednarodni značaj, a s poudarkom na skupinah iz primorskih in istrskih regij.« FOTO: Janez Mužič

    Elizabeta Fičur ocenjuje, da gre za največji in najbolj atraktiven dogodek piranskega poletja. FOTO: Janez Mužič

    Elizabeta Fičur ocenjuje, da gre za največji in najbolj atraktiven dogodek piranskega poletja. FOTO: Janez Mužič

    Folklorna skupina s Kala nad Kanalom FOTO: Janez Mužič

    Folklorna skupina s Kala nad Kanalom FOTO: Janez Mužič

    Madžarska skupina Papa je v Piran pripotovala s kar 35 člani, med katerimi ni manjkalo mlajših folkloristov. FOTO: Janez Mužič

    Madžarska skupina Papa je v Piran pripotovala s kar 35 člani, med katerimi ni manjkalo mlajših folkloristov. FOTO: Janez Mužič

    Posebno barvit pridih je programu dodal mehiški nastop Trio Vino Tinto. FOTO: Aleksander Bančič

    Posebno barvit pridih je programu dodal mehiški nastop Trio Vino Tinto. FOTO: Aleksander Bančič

    Raznolikost ljudskih plesov, pesmi in tradicionalnih noš je predstavilo več kot 180 nastopajočih. FOTO: Janez Mužič

    Raznolikost ljudskih plesov, pesmi in tradicionalnih noš je predstavilo več kot 180 nastopajočih. FOTO: Janez Mužič

    Pisane noše po Piranu zaplešejo v ritmih sveta. FOTO: Aleksander Bančič

    Pisane noše po Piranu zaplešejo v ritmih sveta. FOTO: Aleksander Bančič

    Pripravili so tudi plesno delavnico, kjer se jim je mimogrede pridružil in se z njimi zavrtel tudi kak turist. FOTO: MIFF
    Plesalo in skakalo se je tudi na Bernardinu. FOTO: Jadran Rusjan
    Borut Luša: »Prizadevamo si, da ima festival mednarodni značaj, a s poudarkom na skupinah iz primorskih in istrskih regij.« FOTO: Janez Mužič
    Elizabeta Fičur ocenjuje, da gre za največji in najbolj atraktiven dogodek piranskega poletja. FOTO: Janez Mužič
    Folklorna skupina s Kala nad Kanalom FOTO: Janez Mužič
    Madžarska skupina Papa je v Piran pripotovala s kar 35 člani, med katerimi ni manjkalo mlajših folkloristov. FOTO: Janez Mužič
    Posebno barvit pridih je programu dodal mehiški nastop Trio Vino Tinto. FOTO: Aleksander Bančič
    Raznolikost ljudskih plesov, pesmi in tradicionalnih noš je predstavilo več kot 180 nastopajočih. FOTO: Janez Mužič
    Pisane noše po Piranu zaplešejo v ritmih sveta. FOTO: Aleksander Bančič
    Janez Mužič
     8. 7. 2026 | 11:45
    6:09
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    Če obstaja poletni konec tedna, ko se zdi, da ves Piran diha v istem ritmu, je to zagotovo čas Mednarodnega folklornega festivala MIFF. Ko se na Tartinijevem trgu zavrtijo pisane narodne noše, zazvenijo harmonike, tamburice, violine in ljudske pesmi, se ustavljajo domačini, turisti pa presenečeno obstanejo, izvlečejo telefone in navdušeno snemajo prizore, kakršnih na dopustu ne pričakujejo. Prav zato je festival v dobrih dveh desetletjih postal ena najbolj obiskanih in večjih folklornih prireditev v Sloveniji ter eden najbolj prepoznavnih poletnih dogodkov Pirana.

    Ko se na koncu večera zberejo vsi nastopajoči in skupaj zapojejo, razlike med jeziki in državami izginejo.

    Letošnji je prve štiri dni julija znova dokazal, da folklora še zdaleč ni le muzejski spomin na preteklost. Nasprotno, je živahna, nalezljivo vesela in povezuje ljudi vseh starosti, ne glede na to, od kod prihajajo. Začelo se je na Bernardinu z nastopom madžarske skupine Papai Vadvirag Muveszeti Egyesulet, ki je v Piran pripotovala s kar 35 člani. Že naslednji večer se je dogajanje preselilo na Trg 1. maja, kjer so pripravili plesno delavnico. Tam so se skupaj učili plesov člani madžarskega ansambla in domačega Folklornega društva Val Piran. V živahnem vzdušju se jim je s tam mimogrede naučenimi koraki pridružil tudi kak turist. Prav takšna druženja so ena največjih posebnosti festivala, saj folklora ni tekmovanje, ampak predvsem srečevanje, izmenjava znanja in tkanje prijateljstev.

    Vrhunec je tradicionalno pripadel petkovemu in sobotnemu večeru na Tartinijevem trgu. Čudovita kulisa enega najlepših slovenskih trgov je ponovno postala odprt oder pod zvezdami, kjer so nastopili domači folkloristi iz Pirana, skupine iz Vipave, Kranja, Šempetra pri Gorici in Kala nad Kanalom, hrvaški folkloristi iz Buzeta, italijanski skupini iz Lucinica in Zampisa ter gostje z Madžarske. Posebno barvit pridih je letošnjemu programu dodal mehiški Trio Vino Tinto. Skupaj se je na odru zvrstilo več kot 180 nastopajočih, ki so občinstvu predstavili raznolikost ljudskih plesov, pesmi in tradicionalnih noš.

    Že na zelo majhnem prostoru se ljudska glasba in plesi močno razlikujejo.

    Le malo prireditev tako naravno poveže turistični utrip mesta z domačo kulturno dediščino. Medtem ko se obiskovalci sprehajajo po ozkih piranskih ulicah ali posedajo v kavarnah in restavracijah, jih zvoki ljudske glasbe skoraj nehote privabijo na Tartinijev trg. Marsikdo pride med večernim sprehodom mimo le z namenom, da se iz radovednosti ustavi za nekaj minut, nato pa ga živahnost dogajanja zadrži do konca večera. Otroci navdušeno opazujejo vrtenje pisanih kril, odrasli snemajo nastope, številni pa po končanem programu poklepetajo z nastopajočimi in si od blizu ogledajo bogato okrašene narodne noše. Neposreden stik med folkloristi in občinstvom ostaja ena največjih odlik festivala. Nastopajoči niso odmaknjeni na velikem odru, temveč so tam pod spomenikom Tartinija skoraj med gledalci. Vzdušje tako deluje domače in sproščeno.

    Borut Luša: »Prizadevamo si, da ima festival mednarodni značaj, a s poudarkom na skupinah iz primorskih in istrskih regij.« FOTO: Janez Mužič
    Borut Luša: »Prizadevamo si, da ima festival mednarodni značaj, a s poudarkom na skupinah iz primorskih in istrskih regij.« FOTO: Janez Mužič
    Predsednik Folklornega društva Val Piran Borut Luša poudarja, da festival od začetka temelji na povezovanju kultur in predstavitvi raznolike ljudske dediščine. »Že na zelo majhnem prostoru se ljudska glasba in plesi močno razlikujejo. Vsaka pokrajina ima svoj značaj, svoje melodije in svoje korake. Prav ta raznolikost nas navdušuje in jo želimo pokazati obiskovalcem,« pravi. Temu pa dodaja, da bi ga morda v prihodnjih letih obdržali kot mednarodnega, a z večjim poudarkom na skupinah iz primorskih in istrskih regij. Festival pa ni le revija nastopov. Folkloristi skupaj preživijo več dni, se udeležujejo delavnic, spoznavajo Piran, njegove znamenitosti in lokalno življenje. Tako nastajajo prijateljstva, ki pogosto trajajo več let, skupine pa se nato obiskujejo tudi na festivalih drugod po Evropi.

    Elizabeta Fičur ocenjuje, da gre za največji in najbolj atraktiven dogodek piranskega poletja. FOTO: Janez Mužič
    Elizabeta Fičur ocenjuje, da gre za največji in najbolj atraktiven dogodek piranskega poletja. FOTO: Janez Mužič
    Piran je festival vzel za svojega. Ko se je pred več kot dvema desetletjema začel, si verjetno nihče ni predstavljal, da bo postal ena od stalnic tamkajšnjega poletja. Danes ga mesto dobesedno živi. Organizatorji iz Folklornega društva Val Piran ga pripravljajo v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Piran, ob podpori Občine Piran in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Sodeluje tudi dolgoletna organizatorka in koordinatorka Elizabeta Fičur iz Zveze kulturnih društev Piran, ki skrbno bdi nad izvedbenim delom in koordinacijo prireditve. Ocenjuje, da je ta festival med tistimi, ki potekajo na Tartinijevem trgu, največji in najbolj atraktiven dogodek piranskega poletja. Vsako leto se trudijo pripeljati zanimive domače in tuje skupine ter obiskovalcem pokazati, da je folklora sodobna, privlačna in odprta umetnost. Festival tako ni pomemben le za ljubitelje ljudskega izročila. Je tudi odlična promocija Pirana, saj številni gostje prvič obiščejo mesto prav zaradi festivala, nato pa se vanj vračajo kot turisti. Folklora je veliko več kot le ohranjanje starih plesov. Je zgodba o ljudeh, njihovem načinu življenja, praznikih, veselju in skupnosti.

    Ko se na koncu večera zberejo vsi nastopajoči in skupJ zapojejo, razlike med jeziki in državami izginejo. Ostane le glasba, ki jo razume vsak. In prav v tem je največja vrednost piranskega festivala. V času, ko svet pogosto poudarja razlike, MIFF že 22 let dokazuje, da lahko pesem, ples in dobra volja ljudi povežejo veliko hitreje kot besede. Če gre soditi po navdušenju občinstva in aplavzih, ki so tudi letos večkrat prekinili nastope, bo folklora še dolgo ostala pomemben del poletnega utripa Pirana.

    Plesalo in skakalo se je tudi na Bernardinu. FOTO: Jadran Rusjan
    Plesalo in skakalo se je tudi na Bernardinu. FOTO: Jadran Rusjan

    Folklorna skupina s Kala nad Kanalom FOTO: Janez Mužič
    Folklorna skupina s Kala nad Kanalom FOTO: Janez Mužič

    Posebno barvit pridih je programu dodal mehiški nastop Trio Vino Tinto. FOTO: Aleksander Bančič
    Posebno barvit pridih je programu dodal mehiški nastop Trio Vino Tinto. FOTO: Aleksander Bančič

    Madžarska skupina Papa je v Piran pripotovala s kar 35 člani, med katerimi ni manjkalo mlajših folkloristov. FOTO: Janez Mužič
    Madžarska skupina Papa je v Piran pripotovala s kar 35 člani, med katerimi ni manjkalo mlajših folkloristov. FOTO: Janez Mužič

    Raznolikost ljudskih plesov, pesmi in tradicionalnih noš je predstavilo več kot 180 nastopajočih. FOTO: Janez Mužič
    Raznolikost ljudskih plesov, pesmi in tradicionalnih noš je predstavilo več kot 180 nastopajočih. FOTO: Janez Mužič

    Pisane noše po Piranu zaplešejo v ritmih sveta. FOTO: Aleksander Bančič
    Pisane noše po Piranu zaplešejo v ritmih sveta. FOTO: Aleksander Bančič

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