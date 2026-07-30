Plavajo proti toku, vetru in valovom

Eden najstarejših plavalnih maratonov na Hrvaškem Šilo–Crikvenica tradicionalno poteka vsakega 15. avgusta, na praznik Marijinega vnebovzetja, zavetnice Crikvenice, že več kot sto let. Letos bo že 116. izvedba. Na 3500 metrov dolgo progo so vabljeni tako vrhunski plavalci kot rekreativci, prijave pa so odprte do 8. avgusta.

Organizatorji letos uvajajo novost – startne pakete in elektronske merilne čipe bodo udeleženci lahko prevzeli že dan pred tekmovanjem, s čimer želijo olajšati registracijo na dan maratona. Za varnost bodo tudi letos skrbeli spremljevalni čolni in zdravstvena služba. Start maratona bo 15. avgusta ob 10. uri ob šilski rivi, cilj pa na zahodnem valobranu pred mestnim kopališčem v Crikvenici. Tekmovalce čaka 3500 metrov dolga proga, kjer bodo poleg razdalje premagovali tudi morske tokove, veter, valove in zahtevno orientacijo. Prav zato je prihod v cilj za številne udeležence osebna zmaga ne glede na doseženi rezultat.

Doslej so ga morali dvakrat odpovedati zaradi močne burje. FOTO: rivieracrikvenica.com

Poleg absolutnih zmagovalcev bodo organizatorji nagradili tudi najboljše po starostnih kategorijah in najuspešnejša domača tekmovalca iz Crikvenice. Tekmovanje v premagovanju triinpolkilometrske razdalje med mestom Šilo na otoku Krk in Crikvenico so prvič organizirali leta 1910, ko se ga je udeležilo šest plavalcev. Prvi zabeleženi zmagovalec je Madžar Laszlo Tores, in to leta 1912, ko je z otoka priplaval na kopno v eni uri in šestih minutah.

Absolutni rekord proge drži Italijan Marco Urbani, ki je leta 2022 preplaval 3500 metrov dolgo progo v času 39 minut in 15 sekund. S tem je za osem sekund izboljšal prejšnji rekord Slovenca Roka Kerina iz leta 2010.

Absolutni rekord drži Italijan Marco Urbani, ki je leta 2022 preplaval 3500 metrov v času 39 minut in 15 sekund.

Na maratonu vsako leto sodelujejo najboljši plavalci daljinskega plavanja iz Hrvaške in tujine, tekmujejo pa lahko tudi vsi rekreativci, ljubitelji plavanja. Med njimi je vselej veliko Slovencev. Doslej so ga morali odpovedati dvakrat, v letih 2013 in 2018 zaradi močne burje. Onemogočila ga ni niti pandemija, le da so ga izpeljali v skromnejši različici z omejenim številom plavalcev.