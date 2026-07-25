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    LJUBKI DELFIN

    Podvodni posnetki razkrivajo: to se v resnici dogaja s priljubljenim hrvaškim delfinom Oliverjem

    Za Oliverjevo nenavadno potrebo po človeški družbi se po vsej verjetnosti skriva žalostna usoda.
    Simbolična fotografija. FOTO: Vene
    Simbolična fotografija. FOTO: Vene
    N. P.
     25. 7. 2026 | 21:35
    2:14
    A+A-

    Jadranski veliki delfin Oliver, ki se najpogosteje zadržuje v morju blizu Novigrada ter v bližini Maslenice, Obrovca in Ribnice, s svojim neobičajno prijateljskim vedenjem pogosto pritegne pozornost kopalcev. A medtem ko mnogi v njem vidijo predvsem morsko atrakcijo, strokovnjaki in izkušeni potapljači opozarjajo, da gre še vedno za nepredvidljivo divjo žival.

    Podvodni snemalec Igor Goić se je potopil k Oliverju, da bi od blizu preveril njegovo zdravstveno stanje in posnel fotografije za morske biologe. Ob tem poudarja, da se ne približujejo ljudje delfinu, temveč se on sam približuje njim, kar pa lahko neizkušene plavalce hitro zavede. Čeprav je pod vodo videti dobrega zdravja, ima opazno poškodovan kljun, kar je verjetno posledica stalnega zadrževanja ob kletkah za gojenje dagenj.

    Za Oliverjevo nenavadno potrebo po človeški družbi se po vsej verjetnosti skriva žalostna usoda. Javnost ga je podrobneje spoznala poleti 2024, ko so domačini opazili, da se v morju težko premika. V koren njegove repne plavuti se je namreč močno zarezala debela ribiška vrv. Ko je ta kasneje odpadla, je z njo izgubil tudi del repa, zaradi česar danes veliko težje lovi ribe in hrano raje išče ob gojiščih školjk. Domači ribiči poleg tega pripovedujejo, da so ga pred leti videvali z materjo, po njenem izginotju pa naj bi osamljeni mladič stik in pomoč začel iskati pri ljudeh.

    A njegova bližina prinaša tudi tveganja. Nedavno je delfin med igro eno od kopalk celo potegnil pod gladino, kar je za slabše plavalce lahko zelo nevarno. Goić zato opozarja vse obiskovalce: »Če sam pride do vas, naj pride, saj ljudi ne moreš pregnati iz morja. A prosim vas, ne plavajte za njim, ne potapljajte se z njim in mu ne sledite na deskah za veslanje!«

    Podvodne posnetke je opravil usposobljen in licenciran profesionalec, zato strokovnjaki kopalcem odločno odsvetujejo, da bi takšne podvige poskušali ponoviti sami.

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    Podvodni posnetki razkrivajo: to se v resnici dogaja s priljubljenim hrvaškim delfinom Oliverjem

    Za Oliverjevo nenavadno potrebo po človeški družbi se po vsej verjetnosti skriva žalostna usoda.
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