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    Pokljuka skozi zgodbo in aktivnosti v naravi (FOTO)

    Posebno doživetje v smrekovem gozdu.
    Pokljuški zaklad je prav poseben škratolov, ki obiskovalce nauči skrbnega ravnanja z naravo. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    Pokljuški zaklad je prav poseben škratolov, ki obiskovalce nauči skrbnega ravnanja z naravo. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    Pokljuka je bogatejša za nov turistični produkt. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    Pokljuka je bogatejša za nov turistični produkt. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    Na pot se lahko odpravite z brezplačno škratolovsko beležko. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    Na pot se lahko odpravite z brezplačno škratolovsko beležko. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    To je prava družinska popotniška dogodivščina. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    To je prava družinska popotniška dogodivščina. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    Na 13 doživljajskih točkah spoznate zgodbo Pokljuke in njenih prebivalcev. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    Na 13 doživljajskih točkah spoznate zgodbo Pokljuke in njenih prebivalcev. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    Pokljuški zaklad je prav poseben škratolov, ki obiskovalce nauči skrbnega ravnanja z naravo. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka
    Pokljuka je bogatejša za nov turistični produkt. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka
    Na pot se lahko odpravite z brezplačno škratolovsko beležko. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka
    To je prava družinska popotniška dogodivščina. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka
    Na 13 doživljajskih točkah spoznate zgodbo Pokljuke in njenih prebivalcev. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka
    Primož Hieng
     17. 7. 2026 | 11:17
    3:27
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    Pokljuka je bogatejša za nov turistični produkt, ki na inovativen in trajnosten način promovira naravno in kulturno dediščino planine. Namenjen je družinam, pustolovcem in popotnikom ter šolam in vrtcem, ki iščejo doživetja v naravi, zgodbe, učenje v naravi ter pristen stik z njo. Pokljuški zaklad je že 15. doživetje v Pravljično-doživljajski transverzali po Sloveniji, ki jo razvija zavod Škrateljc.

    2 slikanici sta povezani z zakladom.

    Zgodba gre takole. Pred davnimi časi so škratje na Pokljuki odkrili zaklad. Skrbno so ga varovali in njihove zakladnice so bile polne čudodelnih kamnov. Ti so škrate naredili urne, močne in bistre. Toda Pokljuka ni le pravljična dežela pokljuških škratov. Je tudi resničen kraj, kjer so za zakladom rudarili ljudje in pozabili na skrb za naravo. Kako nespametni smo lahko ljudje! Kako bodo na Pokljuki živele živali in rasle planinske rože, če ne bo več gozda? Je kdo pomislil na jezo pokljuških škratov, ko bodo uničeni vsi njihovi domovi? Na Pokljuki te pričakuje napeta škratolovska misija varuhov narave! Z doživetjem Pokljuški zaklad sta povezani slikanici Zaklad pokljuških škratov avtorja Žige X. Gombača in ilustratorja Gorazda Vahna ter Rogec in zlato srce avtorja Uroša Grilca in ilustratorja Gregorja Goršiča.

    Krožna pot

    Doživetje Pokljuški zaklad se začne pri Hotelu Center na Rudnem polju, kjer dobite brezplačno škratolovsko beležko. Pot je krožna, nezahtevna, v celoti poteka po senci v smrekovem gozdu. Dobro je označena s smerokazi in utrjena. Na cilju v recepciji Center Hotela Pokljuka vas za uspešno misijo iskanja pokljuškega zaklada čaka imenitna pokljuška nagrada. Na doživetje se torej odpravite samostojno, seveda pa boste lahko v Hotelu Center deležni kakovostne gostinske ponudbe, ki je prilagojena tudi družinskim gostom.

    Pokljuka je bogatejša za nov turistični produkt. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka
    Pokljuka je bogatejša za nov turistični produkt. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka
    In kaj boste doživeli na Pokljuki? »Pokljuški zaklad je prav poseben škratolov, ki te nauči skrbnega ravnanja z naravo. Je prava družinska popotniška dogodivščina. Pri tem ti pomagata pokljuški škrat Jurček in Pikapolonica, varuhinja zaklada, no, pa še kdo drug bo imel vmes svoje škratje kremplje ... Tvoja naloga je, da poiščeš zakladnice in zbereš sedem zlatnikov. Na doživetju v gozdu odkriješ varuhe gozda, pokljuške živali, ki ti pokažejo pot do sedmih škratorunskih simbolov za skrivno geslo. Marsičesa se naučiš tudi o pohodništvu in pa o športu, po katerem je Pokljuka znana daleč naokoli: biatlonu. Na cilju te čaka nagrada varuhov pokljuškega zaklada,« so povedali v Zavodu Škrateljc. Na 13 doživljajskih točkah skozi zgodbo in inovativne aktivnosti v naravi spoznate zgodbo Pokljuke in njenih prebivalcev, pravljičnih in resničnih! Pokljuški zaklad – dogodivščina škrata Jurčka in varuhov narave – je zgodba, ki jo boste hoteli doživeti znova in znova.

    Na pot se lahko odpravite z brezplačno škratolovsko beležko. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka
    Na pot se lahko odpravite z brezplačno škratolovsko beležko. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    To je prava družinska popotniška dogodivščina. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka
    To je prava družinska popotniška dogodivščina. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    Na 13 doživljajskih točkah spoznate zgodbo Pokljuke in njenih prebivalcev. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka
    Na 13 doživljajskih točkah spoznate zgodbo Pokljuke in njenih prebivalcev. FOTO: Benjamin Črv/Center Pokljuka

    Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!

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