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    KEP'CA ZA GASILCE

    Pomaga gasilcem, saj oni pomagajo nam: Slaščičarna Križevci zbrala že več kot 10.000 evrov

    Sredstva za novo opremo in izobraževanje mlajših generacij.
    Lastnik slaščičarne Bili je ponosno prejel zahvalo GZ Križevci. FOTO: Oste Bakal

    Lastnik slaščičarne Bili je ponosno prejel zahvalo GZ Križevci. FOTO: Oste Bakal

    Ekipa slaščičarne, zaslužna za še eno dobrodelno akcijo. FOTO: Oste Bakal

    Ekipa slaščičarne, zaslužna za še eno dobrodelno akcijo. FOTO: Oste Bakal

    V vročini se je marsikdo razveselil sladke osvežitve. FOTO: Oste Bakal

    V vročini se je marsikdo razveselil sladke osvežitve. FOTO: Oste Bakal

    Kep'ca za gasilce se je razvila v lepo tradicijo. FOTO: Oste Bakal

    Kep'ca za gasilce se je razvila v lepo tradicijo. FOTO: Oste Bakal

    Gasilci so hvaležni za pomoč. FOTO: Oste Bakal

    Gasilci so hvaležni za pomoč. FOTO: Oste Bakal

    Nad akcijo so navdušeni številni obiskovalci. FOTO: Oste Bakal

    Nad akcijo so navdušeni številni obiskovalci. FOTO: Oste Bakal

    Lastnik slaščičarne Bili je ponosno prejel zahvalo GZ Križevci. FOTO: Oste Bakal
    Ekipa slaščičarne, zaslužna za še eno dobrodelno akcijo. FOTO: Oste Bakal
    V vročini se je marsikdo razveselil sladke osvežitve. FOTO: Oste Bakal
    Kep'ca za gasilce se je razvila v lepo tradicijo. FOTO: Oste Bakal
    Gasilci so hvaležni za pomoč. FOTO: Oste Bakal
    Nad akcijo so navdušeni številni obiskovalci. FOTO: Oste Bakal
    Oste Bakal
     18. 8. 2026 | 11:07
    4:05
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    Konec tedna je že peto leto zapovrstjo potekala dobrodelna akcija v organizaciji Slaščičarne Križevci. Kar se je avgusta 2022 začelo kot spontana zahvala domačim gasilcem po sodelovanju pri gašenju uničujočega požara na Krasu, je preraslo v tradicionalni dogodek, v petih letih so tako zbrali kar 10.207,20 evra.

    Celodnevni izkupiček

    Še vedno je živ spomin na poletje 2022, ko je Slovenijo prizadel največji požar v naravnem okolju v zgodovini države. Na Krasu je ogenj zajel obsežno območje, z njim se je spopadalo več tisoč gasilcev iz vse Slovenije, tudi GZ Križevci. Po zahtevnem posredovanju na Krasu so se križevski gasilke in gasilci vrnili domov z izkušnjo, ki jih je zaznamovala za vse življenje, pa tudi s poškodovano in iztrošeno opremo. Njihova požrtvovalnost je ganila tudi lastnika Slaščičarne Križevci Hebilija Djabirija - Bilija.

    2022. SO ORGANIZIRALI prvo Kep'co za gasilce.

    Tako se je domislil Kep'ce za gasilce – preproste akcije, s katero so obiskovalci slaščičarne ob kepici sladoleda pomagali domačim gasilcem. Poleg prostovoljnih prispevkov obiskovalcev Slaščičarna Križevci je podari tudi celoten dnevni izkupiček od prodaje na dan akcije. V prvem letu so sredstva namenili takojšnji nadomestitvi opreme, poškodovane med intervencijo na Krasu, in nakupu dodatnih, nujnih potrebščin. Odziv obiskovalcev in lokalne skupnosti je pokazal, da ima akcija veliko širši pomen, zato sta se Bili in žena Mevluda odločila, da ne bo ostalo pri samo eni izvedbi. »Od leta 2022 Slaščičarna Križevci akcijo organizira vsako leto, zbrana sredstva pa so namenjena GZ Križevci in predvsem naložbam v prihodnost gasilstva: taboru Mladi gasilec, usposabljanju mladih gasilcev in nakupu gasilske opreme. V tem času smo tudi s pomočjo zbranih sredstev med drugim usposobili kar 98 gasilcev pripravnikov in 67 operativnih gasilcev,« pove Rajko Veršič, tajnik GZ Križevci.

    Podpora obiskovalcev

    V vročini se je marsikdo razveselil sladke osvežitve. FOTO: Oste Bakal
    V vročini se je marsikdo razveselil sladke osvežitve. FOTO: Oste Bakal
    Kep'ca za gasilce se je tako razvila v lepo tradicijo, zgled, kako lahko lokalno podjetje skupaj z obiskovalci konkretno pomaga ljudem, ki prosti čas namenjajo varnosti drugih. Posebna vrednost akcije je v podpori mladim gasilcem, saj prav delo z mladino zagotavlja, da se bodo znanje, prostovoljstvo in pripravljenost pomagati ohranjali tudi v prihodnje. »Od požara na Krasu je minilo nekaj let, a razlog, zaradi katerega je nastala prva Kep'ca za gasilce, ostaja enak: zahvala gasilcem za njihovo požrtvovalnost in podpora generacijam, ki bodo nadaljevale njihovo poslanstvo. In tako je tudi letos kepica sladoleda v Križevcih pomenila nekaj več – majhen prispevek posameznika, ki skupaj z drugimi postane velika pomoč. Ob tej priložnosti se gasilke in gasilci GZ Križevci iskreno zahvaljujemo Slaščičarni Križevci, njenemu lastniku Biliju, ženi Lude ter celotni družini Djabiri, ki že pet let pomagate soustvarjati akcijo Kep'ca za gasilce. Več kot 10.000 zbranih evrov je izjemen rezultat, še pomembnejše pa je sporočilo, ki ga akcija nosi. Pomeni, da naše delo ni spregledano, da lokalna skupnost stoji ob strani prostovoljnim gasilcem ter da skupaj skrbimo za prihodnje rodove gasilstva. Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki z nakupom ali prispevkom dodate svoj delček k skupnemu uspehu,« je še dejal Veršič.

    Tudi letos je kepica sladoleda pomenila nekaj več – majhen prispevek posameznika, ki skupaj z drugimi postane velika pomoč.

    Po peti dobrodelni akciji, ki je potekala na predvečer velike maše, smo se pogovarjali z dobrotnikom Bilijem: »Z donacijo pomagam gasilcem, saj oni v težkih trenutkih pomagajo nam,« nam je povedal lastnik slaščičarne in dodal, da ne smemo pozabiti, kako pogosto zvoni številka 112.

    Ekipa slaščičarne, zaslužna za še eno dobrodelno akcijo. FOTO: Oste Bakal
    Ekipa slaščičarne, zaslužna za še eno dobrodelno akcijo. FOTO: Oste Bakal

    Kep'ca za gasilce se je razvila v lepo tradicijo. FOTO: Oste Bakal
    Kep'ca za gasilce se je razvila v lepo tradicijo. FOTO: Oste Bakal

    Gasilci so hvaležni za pomoč. FOTO: Oste Bakal
    Gasilci so hvaležni za pomoč. FOTO: Oste Bakal

    Nad akcijo so navdušeni številni obiskovalci. FOTO: Oste Bakal
    Nad akcijo so navdušeni številni obiskovalci. FOTO: Oste Bakal

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