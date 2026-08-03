Pozabite na gnečo na plažah. Pravi biser slovenske Istre se skriva le nekaj kilometrov stran

Ko večina obiskovalcev slovenske obale hiti proti plažam, le redki zavijejo v gričevnato zaledje Kopra. Prav tam pa se skriva povsem drugačna Istra, mirnejša, pristnejša in polna doživetij, ki jih ob morju ni mogoče najti.

Koprsko podeželje sestavlja več kot sto slikovitih naselij, med katerimi vodijo urejene pohodniške in kolesarske poti. Razprostira se od morja prek vinogradov, oljčnikov in sadovnjakov vse do mogočnega Kraškega roba, kjer se sredozemska pokrajina sreča s kraškim svetom.

Kolesarski raj brez gneče

Ko je stara cesta čez Črni Kal izgubila vlogo glavne prometne povezave proti morju, je postala ena najlepših kolesarskih cest v Sloveniji. Danes po njej prevladujejo rekreativni kolesarji, ki uživajo v dolgih vzponih, slikovitih spustih in skoraj popolnem miru.

Med najbolj priljubljenimi krožnimi trasami je približno 63 kilometrov dolga pot, ki se začne v Rižani in vodi proti Črnemu Kalu, Petrinjam, Podgorju, Zazidu, Podpeči, Bezovici ter nazaj proti izhodišču. Na poti se odpirajo razgledi na istrsko pokrajino, kamnite vasice in kraške planote, ki marsikoga presenetijo s svojo divjo lepoto.

Posebej očarljiv je odsek med Podgorjem in Zazidom, kjer pokrajina z golimi skalnimi pobočji in samotnimi cestami ponuja občutek, kot da bi se znašli na drugem planetu. Prav zato številni kolesarji ta del slovenske Istre uvrščajo med najlepše cestne odseke v državi.

Vasice, kjer se čas ustavi

Pravi čar koprskega zaledja niso le ceste, ampak predvsem majhne istrske vasi. Kamnite hiše, ozke ulice, cerkvice in razgledne točke ustvarjajo občutek, da se je čas ustavil pred desetletji. Vsaka vas skriva svojo zgodbo, obiskovalce pa spremljajo razgledi na vinograde, oljčne nasade in zelene doline. Prav zaradi tega se na poti splača večkrat ustaviti, odložiti kolo ali nahrbtnik ter preprosto uživati v pokrajini.

Tudi za pohodnike

Enako privlačno je koprsko podeželje za ljubitelje pohodništva. Označene poti povezujejo številne vasi in razgledne točke, zaradi zmernih vzponov pa so primerne za večino rekreativcev. Pohodniki lahko počasneje odkrivajo podrobnosti, ki jih s kolesa hitro spregledamo – stoletne kamnite zidove, dišeča zelišča ob poteh, stare vodnjake, vinograde in številne klopi z razgledi, ki vabijo k počitku.

Od Hrastovelj do izvira Rižane

Obisk Koprskega zaledja skoraj vedno ponudi razlog za vrnitev. Poleg priljubljenih krajev, kot so Hrastovlje, Črni Kal, Podpeč in Zazid, številni obiskovalci raziskujejo tudi manj znane zaselke, kjer še vedno prevladuje pristno istrsko življenje. Posebno doživetje predstavlja tudi okolica izvira Rižane, ki ponuja prijetno osvežitev po daljšem pohodu ali kolesarskem izletu.

Zakaj obiskati Koprsko zaledje?

Čeprav je morje glavni simbol slovenske obale, številni obiskovalci po prvem raziskovanju ugotovijo, da se najlepša doživetja skrivajo nekoliko stran od obalnega vrveža. Koprsko zaledje ponuja mir, neokrnjeno naravo, izvrstne razglede, bogato kulturno dediščino in odlične možnosti za aktivne počitnice. Prav zato postaja ena najbolj priljubljenih destinacij za vse, ki želijo slovensko Istro spoznati drugače, na dveh kolesih ali peš.

Pet krajev v Koprskem zaledju, ki jih ne smete izpustiti

Črni Kal

Vas pod mogočnim kraškim robom je najbolj znana po znamenitem kamnitem viaduktu in obrambnem stolpu. Od tu se odpirajo čudoviti razgledi proti Kopru in Tržaškemu zalivu, zato je priljubljena postojanka tako med pohodniki kot kolesarji.

Hrastovlje

Ena najbolj obiskanih istrskih vasi slovi po cerkvi Svete Trojice, v kateri se skrivajo znamenite srednjeveške freske, med njimi tudi svetovno znani Mrtvaški ples. Obisk kraja je skoraj obvezen za vse, ki želijo spoznati kulturno dediščino slovenske Istre.

Zazid

Majhna vas na robu Kraškega roba velja za eno najlepših razglednih točk v tem delu Slovenije. Kamnita arhitektura, mir in razgledi na okoliške doline ustvarijo občutek, da se je čas ustavil.

Podpeč

Nad vasjo kraljuje mogočen obrambni stolp iz 11. stoletja, eden najbolje ohranjenih v slovenski Istri. Sprehod skozi vas in vzpon do stolpa nagradita obiskovalce z razgledom, ki sega vse do morja.

Kubed

Slikovita istrska vas s prepoznavnim obrambnim stolpom in kamnitim vaškim jedrom je odlična izbira za postanek. Okolica ponuja številne kolesarske in pohodniške poti med vinogradi in oljčniki.

Predlog za popoln enodnevni izlet

Dan začnite z jutranjo kavo v Rižani, nato pa se z avtomobilom, kolesom ali peš odpravite proti Črnemu Kalu. Pot nadaljujte do Hrastovelj, kjer si oglejte znamenito cerkev s freskami, nato pa raziskujte manjše istrske vasice, kot so Podpeč, Zazid in Kubed. Vmes si privoščite kosilo v eni izmed domačih gostiln, kjer strežejo istrske specialitete, domače olive, pršut in lokalna vina.

Dan zaključite ob razgledu na sončni zahod, ki z roba kraške planote obarva Tržaški zaliv in slovensko Istro v odtenke zlate in rdeče. Takrat postane jasno, zakaj se obiskovalci v Koprsko zaledje vračajo vedno znova ne zaradi množic, ampak zaradi miru, pristne narave in občutka, da so odkrili enega najlepših skritih kotičkov Slovenije.