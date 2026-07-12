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    OBISK KOČE

    Pozor, obiskovalci koče na Golici! Do priljubljene planinske postojanke poleti z avtom ne boste mogli

    Cilj nove ureditve je zmanjšati promet na občutljivem naravnem območju, izboljšati varnost pohodnikov ter prispevati k ohranjanju narave na priljubljeni poti proti Koči na Golici.
    Koča na Golici je ena izmed najbolj priljubljenih na Gorenjskem. FOTO: Planinsko društvo Jesenice 
    Koča na Golici je ena izmed najbolj priljubljenih na Gorenjskem. FOTO: Planinsko društvo Jesenice 
    Miroslav Cvjetičanin
     12. 7. 2026 | 09:36
    2:09
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    Na gozdni cesti Križevec - Suho sedlo je začel veljati nov prometni režim. Od začetka junija do konca septembra je vožnja z motornimi vozili prepovedana, a za nekatere velja izjema.

    Obiskovalce ene najbolj priljubljenih gorenjskih planinskih točk čaka pomembna sprememba. Na gozdni cesti Križevec - Suho sedlo, ki vodi proti Koči na Golici, je začela veljati nova prometna ureditev, s katero želijo zmanjšati prometne obremenitve in izboljšati varnost obiskovalcev.

    Od 1. junija do 30. septembra je vožnja z motornimi vozili po tej cesti prepovedana. Omejitev velja v času, ko območje obišče največ pohodnikov in ljubiteljev narave.

    Prepoved pa ne velja za vse. Izjeme so predvidene za lastnike in upravljavce zemljišč ter objektov ob cesti, vozila za oskrbo Koče na Golici, vozila, namenjena gospodarjenju z gozdovi in upravljanju z divjadjo, ter za službene vožnje. Dobra novica za ljubitelje kolesarjenja je, da lahko kolesarji cesto uporabljajo tudi v času veljavnosti prometne omejitve.

    Od koče je čudovit razgled na vrhove Julijskih Alp s Triglavom, še lepši je z vrha Golice, od koder se vidi tudi na avstrijsko stran, na Baško in večje Osojsko jezero, ob jasnem vremenu pa tudi Nizke in Visoke Ture z Grossglocknerjem. Predvsem jo radi obiščejo planinci, ki so namenjeni na vrh Golice (1835 m) in ture na druge okoliške vrhove ali prečenje karavanškega grebena.

    Na Zavodu za gozdove Slovenije, ki je novo ureditev pripravil v sodelovanju z lokalno skupnostjo, obiskovalce pozivajo, naj spoštujejo prometni režim in se na območje odpravijo na način, ki je skladen z veljavnimi pravili.

    Cilj nove ureditve je zmanjšati promet na občutljivem naravnem območju, izboljšati varnost pohodnikov ter prispevati k ohranjanju narave na priljubljeni poti proti Koči na Golici.

    d 1. junija do 30. septembra je vožnja z motornimi vozili po tej cesti prepovedana. FOTO: Občina Jesenice 
    d 1. junija do 30. septembra je vožnja z motornimi vozili po tej cesti prepovedana. FOTO: Občina Jesenice 

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