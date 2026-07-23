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    Presenečenje za rojstni dan: Prekmurcu Miranu vse najboljše z Lidlovo vrednostno kartico

    Naročnika Slovenskih novic je za nagradno igro prijavila hčerka Nina.
    Miran Cvetko je bil izjemno vesel našega darila.
    Miran Cvetko je bil izjemno vesel našega darila.
    A. Be.
     23. 7. 2026 | 06:45
    2:53
    A+A-

    Kakšne zgodbe zna pisati življenje! Ko smo Nini Cvetko iz Ižakovcev sporočili, da je izžrebanka za darilni bon v akciji Slovenskih novic in Lidla, ter se najavili, da ji ga izročimo ta ponedeljek, je bila zelo presenečena in vesela. Ko smo se oglasili pri njej doma, pa smo bili presenečeni mi. Njen oče Miran – naročnik našega in vašega časopisa – je namreč prav tistega dne praznoval 65 let. Za sodelovanje v poletni nagradni igri ga je prijavila Nina in po naključju smo ga obdarovali prav na njegov rojstni dan.

    Izvrstno zna pripraviti mürske ribe. Fotografiji: Andrej Bedek
    Izvrstno zna pripraviti mürske ribe. Fotografiji: Andrej Bedek

    Nini je iz očesa kanila solza, ko je njen oče izvedel, da je srečni dobitnik bona. »Velika hvala vam za darilo. Tega nikdar ne bi pričakoval, res sem zelo vesel. Še en dokaz, da ste časopis, ki sobiva z ljudmi,« je rekel Miran.

    Ko v roke dobi svež izvod Slovenskih novic, se najprej loti prebiranja kronike, nato športnih strani. »Vedno najdem veliko zanimivega branja,« pove. Seveda je beseda v nadaljevanju stekla o pravkar končanem svetovnem prvenstvu v nogometu onkraj luže. Med kramljanjem smo še izvedeli, da ima en velik hobi – ribičijo. Kakopak, ko pa le nekaj sto metrov od hiše teče reka Mura. Ob vodi je Miran prav vsak dan in tudi ni dneva, ko se ne bi kaj ujelo na trnek. Tako imenovane mürske ribe so se cvrle tudi za rojstni dan, ko se je na obisk napovedalo nekaj gostov.

    Alesto v novi podobi za še več užitka

    Lidlova blagovna znamka oreščkov in suhega sadja Alesto se predstavlja v prenovljeni podobi, ki poudarja kakovost, zavestno prehranjevanje in uživanje v prigrizkih za vsako priložnost. Večino oreščkov in suhega sadja po skrbni izbiri v državah izvora predelajo in pakirajo v sodobnih obratih hčerinskega podjetja Skupine Schwarz, katere del je tudi Lidl, kjer skrbijo za visoke standarde kakovosti. Prenova znamke je hkrati del Lidlove strategije ozaveščenega prehranjevanja, ki temelji na znanstvenih smernicah planetarne zdrave prehrane (Planetary Health Diet) in spodbuja večji delež rastlinskih živil. Alesto tako združuje odličen okus, preverjeno kakovost in dostopno ceno za vsakodnevno hrustanje.

    Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

    In kaj bo storil z darilnim bonom? »V Lidlu sicer redno nakupujemo, imajo pa tudi nekaj ribiške opreme, tako da bo izbira precej enostavna,« v smehu razkrije Miran. Naročil pa nam je še, da moramo nujno zapisati, da je izjemno ponosen na Nino, ki bo avgusta skočila v zakonski stan. Priprave na ta vesel dogodek so v polnem teku, morda bo v ta namen šel tudi kak evro z darilnega bona.

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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