Razstava Jake Ivančiča je poklon solinarjem

Zaživela je razstava, ki združuje umetnost, naravno dediščino in zgodbo o belem zlatu Istre. To je fotografska razstava Jake Ivančiča z naslovom Sol je spomin morja, ki je na ogled v galeriji na prostem Arkade Bernardin. Izbira lokacije ni naključna. Arkade Bernardin ležijo tik ob morju, na promenadi, po kateri se vsak dan sprehodijo številni domačini in obiskovalci. Razstava je tako dostopna širokemu občinstvu, posebnost postavitve pa je, da je vidna tudi z morja. Na simboličen način povezuje obalo, Piran, Portorož in Sečoveljske soline, ki že stoletja zaznamujejo življenje tega prostora.

Simbol Istre

Osrednji motiv razstave so soline – edinstvena krajina, kjer se srečujejo morje, veter, ptice in človek. Ivančič jih spremlja že petnajst let, v različnih letnih časih in svetlobnih razmerah. Njegove fotografije razkrivajo tako aktivni del solin na Leri, kjer še danes poteka tradicionalna pridelava soli, kot tudi Fontanigge, kjer nekdanjo solinarsko arhitekturo postopoma prevzema narava.

Soline so edinstvena krajina, kjer se srečujejo morje, veter, ptice in človek.

Soline niso le pomemben del naravne dediščine, temveč tudi simbol identitete slovenske Istre. Sol, ki jo že stoletja pridelujejo po tradicionalnih postopkih, je bila nekoč temelj gospodarskega razvoja Pirana in okolice. Danes ostaja dragocen simbol povezanosti človeka z naravo in eden najbolj prepoznavnih znakov tega območja.

Poklon solinarjem

Poseben pomen razstavi daje avtor. Jaka Ivančič velja za enega najuspešnejših slovenskih krajinskih fotografov. Njegove fotografije so bile objavljene v številnih domačih in tujih publikacijah, med drugim je bil uvrščen v izbor 50 najboljših krajinskih fotografij na svetu pri National Geographicu. Prejel je vrsto mednarodnih priznanj, med njimi nagrade International Photography Awards, Sarajevo Photography Awards in Annual Photography Awards. Leta 2024 mu je Občina Piran za prispevek k prepoznavnosti območja podelila grb odličnosti v turizmu. Tokratna razstava tako ni le fotografska predstavitev, temveč poklon solinarjem, solinam in prostoru, ki ga je sol oblikovala skozi stoletja. Obiskovalcem ponuja priložnost, da skozi objektiv vrhunskega fotografa znova odkrijejo eno najdragocenejših podob slovenske obale.

Velike fotografije so na promenadi, po kateri se vsak dan sprehodijo številni domačini in obiskovalci. FOTO Obalne galerije Piran