Robi je prvi letošnji nagrajenec akcije Lidla in Slovenskih novic

Ko smo pozvonili pri vratih Robija Jordana, nagrajenca velike poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla Slovenija, je bil ta tako presenečen, da sprva sploh ni mogel verjeti, da je sreča potrkala prav na njegova vrata. »Saj sem šele včeraj prek spleta oddal obrazec. Pa še to čisto za hec, brez vsakega upanja, da bi me lahko izžrebali,« je veselo razlagal Kostanjevičan.

Ob obisku je z mize ravno pospravil svež izvod Slovenskih novic. Prebiranje najbolj branega slovenskega dnevnika je pri Jordanovih namreč tradicija, sploh Robi si po kosilu vedno vzame čas zanj. Pove, da je ta časopis pri hiši že vse od začetka, torej 35 let. Naročenega ima mama Eli, ki se prva loti branja, nato pa ga odstopi sinu Robiju in snahi Andreji. »V časopisu preberem vse, najbolj pa me zanimata kronika in dogajanje iz domačih logov. Tudi križanke se vedno lotim,« pove nagrajenec. V ponedeljek je namreč v časopisu opazil oglas za poletno nagradno igro in poziv, da lahko kuponček izpolni tudi prek spleta – in to je takoj storil. »V tej nagradni igri nisem sodeloval še nikoli, tokrat prvič,« je bil vesel.

Robi je že leto in pol upokojen, a mu tako kot večini upokojencev dela nikoli ne zmanjka. Veliko ustvarja doma in okoli hiše ter na vikendu, kjer imajo sadovnjak in zelenjavni vrt. Rad si vzame čas tudi za šport, predvsem za kolesarjenje. Pove, da se bo letos udeležil dveh maratonov: Jernejevega v sosednjem Šentjerneju, ki vodi po okoliških občinah, in Maratona po deželi cvička, ki se začne in konča v Krškem.

Ob našem obisku smo nagrajenca zmotili ravno pri prebiranju Slovenskih novic, ki jim je zvest že vse od začetka, torej 35 let.

Lidl med najboljšimi delodajalci že sedmič Dobre službe niso naključje, temveč rezultat premišljenega dela z ljudmi. To potrjuje tudi letošnji certifikat Top Employer Slovenija in Top Employer Europe 2026, ki ga je Lidl Slovenija prejel že sedmič. Mednarodni inštitut Top Employers Institute ga podeljuje podjetjem, ki izstopajo po skrbi za zaposlene, razvoju talentov in kakovostnem delovnem okolju. V Lidlu posebno pozornost namenjajo uvajanju novih sodelavcev, učenju ter možnostim osebnega in kariernega razvoja. Uspeh dopolnjuje še prestižni pečat Enterprise Seal, ki potrjuje visoke kadrovske standarde v vseh 31 državah, kjer deluje Lidl. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

Nagrada, ki bo povezala družino, dom in godbenike

Za nagrado je prejel vrednostno kartico za 200 evrov, ki jo lahko zapravi v Lidlovih trgovinah. Kot pravi, z izbiro izdelkov ne bo imel težav, saj z Andrejo rada nakupujeta tam. Poleg izdelkov za vsakdanjo rabo so jima všeč vrtna oprema ter pripomočki za dom in gospodinjstvo, Robi pa prisega tudi na Lidlovo pivo. Zato je takoj v smehu pristavil, da bo s pivom častil svoje kolege godbenike.

Robi je namreč že 32 let član Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki, vse odkar so godbo ponovno obudili, zadnjih devet let pa je predsednik orkestra njegov sin Gregor. Nagrajenec je tudi sicer močno vpet v družabno življenje v tem edinstvenem mestecu na otoku. Trenutno so na primer v polnem teku priprave na tradicionalno Kostanjeviško noč, ki bo v petek in soboto, 17. in 18. julija. Robi je vedno tam, kjer se kaj dogaja in kjer je treba poprijeti za delo. Dolga leta je bil jamar, a je z rojstvom sinov to aktivnost zaradi pomanjkanja časa opustil. Danes pa mu proste trenutke najlepše krajša 10-mesečna vnukinja.