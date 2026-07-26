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    ZA BREZSKRBNE POČITNICE

    Skok v morje naj ostane brezskrben del poletja

    Pomol, skala ob obali ali urejeno kopališče, skoraj vsak dopustnik se je že kdaj razveselil skoka v prijetno hladno morje.
    Skok v morje je lahko čudovit del poletja, če se ga lotimo premišljeno. FOTO: Tomi Lombar
    Skok v morje je lahko čudovit del poletja, če se ga lotimo premišljeno. FOTO: Tomi Lombar
    Miroslav Cvjetičanin
     26. 7. 2026 | 09:28
    2:58
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    Skok v osvežilno morje je eden od simbolov brezskrbnih poletnih dni. A nekaj sekund previdnosti pred skokom lahko prepreči hude poškodbe in poskrbi, da bodo počitnice ostale v lepem spominu.

    Pomol, skala ob obali ali urejeno kopališče, skoraj vsak dopustnik se je že kdaj razveselil skoka v prijetno hladno morje. Otroci tekmujejo, kdo bo skočil dlje, odrasli pa si po vročem dnevu privoščijo hitro osvežitev. Večina skokov se konča z nasmehom, vendar lahko nepremišljen skok žal povzroči tudi zelo resne poškodbe.

    Največ nevarnosti predstavljajo skoki na glavo v preplitvo vodo ali na mestih, kjer pod gladino niso vidne ovire. Poškodbe vratne hrbtenice, ki lahko nastanejo pri takšnih nesrečah, sodijo med najhujše.

    Morje se spreminja, zato previdnost ni nikoli odveč

    Tudi če ste na istem mestu skakali že lani, to še ne pomeni, da je danes enako varno. Morski tokovi, valovi in vreme lahko spremenijo podobo dna. Pesek se premika, pojavijo se lahko skale, globina pa ni vedno takšna, kot se je spominjamo. Pred skokom zato vedno preverite, koliko vode je pod vami. Prav tako poglejte, ali je območje prosto in ali se v vodi ne nahajajo drugi kopalci. Trki med ljudmi so namreč eden od pogostih razlogov za poškodbe.

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    Ohladite se, preden skočite

    Po dolgem sončenju, igranju odbojke ali drugih aktivnostih se telo najprej nekoliko umiri. Skok močno ogretega telesa v hladnejšo vodo je lahko velik šok za organizem. Dovolj je že nekaj minut v senci ali kratek postopen vstop v vodo, da bo osvežitev prijetnejša in varnejša.

    Otroci potrebujejo dober zgled

    Najmlajši pogosto posnemajo odrasle. Če vidijo, da starši ali drugi kopalci skačejo z visokih pomolov in skal, bodo to želeli poskusiti tudi sami. Zato je pomembno, da jim odrasli pokažejo, da previdnost ni znak strahu, ampak odgovornosti.

    Počitnice so namenjene sprostitvi, zabavi in ustvarjanju lepih spominov. Skok v morje je lahko čudovit del poletja, če se ga lotimo premišljeno. Najboljši skok je vedno tisti, po katerem brez težav priplavamo nazaj na obalo. Včasih pa je najbolj pogumna odločitev tudi to, da si rečemo: danes bom raje ostal na varnem.

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