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    URADNO ODPRT

    Skok v prenovljeni bazen na Kopališču Domžale

    Domžalčani imajo nov prostor, ki bo postal mesto povezovanja in druženja.
    Domžalčani so se razveselili novega kopališča. FOTO: Jure Gubanc

    Domžalčani so se razveselili novega kopališča. FOTO: Jure Gubanc

    Vrhunska plavalka Manca Petrič je s skokom v vodo uradno odprla kopalno sezono. FOTO: Jure Gubanc

    Vrhunska plavalka Manca Petrič je s skokom v vodo uradno odprla kopalno sezono. FOTO: Jure Gubanc

    Najbolj so ga vesele mlajše generacije. FOTO: Jure Gubanc

    Najbolj so ga vesele mlajše generacije. FOTO: Jure Gubanc

    Domžalčani so se razveselili novega kopališča. FOTO: Jure Gubanc
    Vrhunska plavalka Manca Petrič je s skokom v vodo uradno odprla kopalno sezono. FOTO: Jure Gubanc
    Najbolj so ga vesele mlajše generacije. FOTO: Jure Gubanc
    Primož Hieng
     17. 7. 2026 | 08:09
    3:05
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    V Domžalah so uradno odprli prenovljeno Kopališče Domžale. Odprtje je preseglo vsa pričakovanja, saj se je zbrala izjemna množica obiskovalcev, s katerimi so skupaj, obarvani s poletno energijo, dočakali čudovit sončni zahod. »Skozi večer sta nas sproščenostjo in nasmehi vodila simpatična moderatorja Ula Molk Furlan in David Urankar, ki sta poskrbela za odlično vzdušje med obiskovalci,« so sporočili z Občine Domžale.

    Vrhunska plavalka Manca Petrič je s skokom v vodo uradno odprla kopalno sezono. FOTO: Jure Gubanc
    Vrhunska plavalka Manca Petrič je s skokom v vodo uradno odprla kopalno sezono. FOTO: Jure Gubanc
    Program, poln emocij in spektakla, se je začel slovesno. Anže Kovačič je zbrane ganil z zapeto slovensko himno, takoj za njim pa so oder prevzeli svetovno znani Perpetuum Jazzile, ki so z izjemnimi vokalnimi ritmi dvigovali energijo med občinstvom. Vsi so z nestrpnostjo čakali ključni trenutek – prvi uradni skok v prenovljeni bazen. S startnim žvižgom ga je uradno odprla županja mag. Renata Kosec, takoj zatem pa je v vodo skočila vrhunska plavalka Manca Petrič in tako uradno odprla kopalno sezono. Gladino so nato preplavile umetnostne plavalke Plavalnega kluba Triglav Kranj, ki nikogar niso pustile ravnodušnega. Z eleganco in usklajenostjo pod in nad vodo so bile prava paša za oči. Za vizualni spektakel so ves večer skrbele artistke Event Theatra Serpentes. Obiskovalce so očarale s posebnimi karticami želja, vrhunec njihovega nastopa pa je bila točka, v kateri so se prepletali osupljivo gibanje, napredni vizualni efekti in krasno operno petje v živo.

    Želijo si, da bi prenovljeni bazen spet postal prostor, kjer se pišejo nepozabne poletne zgodbe.

    Najbolj so ga vesele mlajše generacije. FOTO: Jure Gubanc
    Najbolj so ga vesele mlajše generacije. FOTO: Jure Gubanc
    Županja je poudarila pomembnost te investicije za lokalno skupnost. »Ko se ozrem po kopališkem kompleksu, me navdajata ponos in hvaležnost. Ponos, ker nam je skupaj uspelo narediti pomemben korak za dvig kakovosti bivanja v naši občini. Hvaležnost, da imamo nov prostor, ki bo postal mesto povezovanja in druženja, da bomo najmlajšim lahko ponudili plavalno opismenjevanje, športnim društvom izvajanje letnega programa športa ter vsem drugim možnost rekreacije v vodi. Skupaj smo ponovno dokazali, da lahko s povezovanjem in sodelovanjem pišemo izjemne zgodbe. Uživajte in uživajmo v poletju.« Uradni del so zaključili z nalezljivimi ritmi skladbe Celebration v izvedbi Perpetuum Jazzile. »Skladba je bila izbrana z namenom, saj imamo z novim, sodobnim kopališčem v Domžalah res velik razlog za praznovanje. Razšli smo se z željo, da prenovljeni bazen ponovno postane osrednji prostor, kjer se tkejo nova, pristna prijateljstva in pišejo nepozabne poletne zgodbe,« so sklenili na Občini Domžale.

    Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!

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