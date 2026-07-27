Slovenca na Krku sprožila salve smeha: iz kombija sta privlekla na plažo tole (FOTO)

Nekateri obiskovalci morja si za udobno ležanje na plaži raje kot običajno brisačo omislijo nekaj povsem drugega. Na plaži v Čižićih na otoku Krku sta slovenska turista poskrbela za prizor, ki je presenetil in zabaval vse navzoče. Kot je za portal 24sata opisal očividec, sta iz kombija raztovorila pravo 'gospodinjstvo'. Moški je najprej z grabljami temeljito poravnal teren, nato pa sta iz vozila začela nositi opremo. Na prodnikih sta postavila mizo, kuhinjske stole in celo vazo s cvetjem. Pripravljanje tabora je trajalo približno eno uro, s svojo opremo pa sta zasedla kar precejšen del obale.

Očividci so se ob nenavadni potezi nasmejali ter dodali, da jima do prave počitniške stanovanjske enote na prostem manjka le še kuhinja. Na koncu je bila njuna plažna dnevna soba videti zelo udobna, posnetki nevsakdanjega podviga pa so hitro zakrožili med hrvaškimi uporabniki spleta.

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