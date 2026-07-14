Sreča je potrkala na vrata Marije, osvojila je Lidlovo kartico za 200 evrov

Ko našo tokratno nagrajenko Marijo Pavlin iz Novega mesta povprašamo, za kaj bo porabila Lidlovo vrednostno kartico za 200 evrov, ki jo je zadela v poletni nagradni igri Slovenskih novic in Lidla, kot iz topa izstreli: »Piknik bo! Mož bo imel letos okroglo obletnico, pa tudi jaz imam prihodnji mesec rojstni dan.«

Sicer pa Pavlinovi nimajo težav z idejami, kaj kupiti v Lidlu, saj je to njihova prva izbira med trgovinami. Tam najraje kupujejo hrano, redno pa spremljajo tudi aktualno ponudbo, sploh opremo za dom in vrt. Tehnični izdelki Lidlove blagovne znamke Parkside so super, pove Marijin mož, ki se ob zanimivi ponudbi tudi sam rad odpravi v trgovino.

S križankami krepi možgane

Marija Slovenske novice spremlja prek spleta, občasno pa tiskano izdajo tudi kupi. Tokratni kupon za nagradno igro je izpolnila na spletni strani. »Rada prebiram novice, sploh tiste iz lokalnega okolja. V časopisu vedno najprej preletim naslove, potem pa se lotim branja. In bolj kot negativne novice raje preberem kaj lepega, pozitivnega. Rada rešujem tudi križanke in sudoku, da krepim možgane,« se nasmehne zgovorna Dolenjka. Bila je resnično presenečena nad novico, da je prav ona nagrajenka Slovenskih novic in Lidla. V nagradnih igrah jo sicer pogosto obišče sreča, a običajno prejme manjše, praktične nagrade. Vesela pa je prav vsake, da ne bo pomote!

Lidl podpira šport, ki povezuje Šport navdušuje, povezuje ljudi in spodbuja zdrav življenjski slog. Zato Lidl že vrsto let podpira številne športne dogodke in organizacije doma ter v tujini. Med odmevnejšimi partnerstvi so UEFA, krovni rokometni organizaciji EHF in IHF – v okviru partnerstva že vrsto let ponosno podpirajo moški in ženski vrhunski rokomet ter z njima povezana evropska in svetovna prvenstva – ter podpora ekipi Lidl-Trek. V Sloveniji Lidl podpira tudi domači rokomet, kolesarsko dirko po Sloveniji in športnike invalide. Pri tem ne gre le za prisotnost ob športnih uspehih, temveč za spodbujanje vrednot, kot so sodelovanje, vztrajnost, vključevanje in ferplej. Lidl tako s sponzorstvi pomaga soustvarjati športne zgodbe, ki navdihujejo športnike in navijače vseh generacij. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!

Veseli se vsakega novega dne

Kar ni mogla verjeti, da je prav ona nagrajenka.

Marija je že leto in pol v pokoju, a ima toliko aktivnosti, da je doma še manj, kot je bila takrat, ko je hodila v službo. Je prostovoljka v krajevni organizaciji Rdečega križa Ločna-Mačkovec in v domu starejših, ki ga obišče vsak teden. »Rada priskočim na pomoč, če me kdo potrebuje, sploh starejšim. Povezana sem tudi z varstveno-delovnim centrom, kjer pomagam osebam s posebnimi potrebami, v gibanju Vera in luč pa sem koordinatorka za Dolenjsko,« našteva Marija, ki je poleg tega ljubiteljica narave, sprehodov in branja knjig.

Zdaj, ko je v pokoju, se je pridružila upokojenskemu pevskemu zboru, ki ga vodi Matej Burger. Rada se udeležuje organiziranih dogodkov in delavnic ročnih del. Ker ima zdaj več časa zase, je obudila spretnosti, ki jih je obvladala že včasih, na primer kvačkanje, pletenje in izdelavo voščilnic.

Ob našem obisku pri Mariji, ki z družino živi le lučaj od dolenjske lepotice Krke, smo se prepričali, da je naša tokratna nagrajenka izjemno pozitivna oseba, ki se veseli vsakega novega dne. »Vesela sem, da imam zlata otroka, sina in hčerko, da lahko zdaj več časa preživim z možem in da imam tri čudovite vnuke, s katerimi preživim vsak prosti trenutek. Res se veselim življenja!« In ko smo ravno zaključili pogovor, jo je že čakala prijateljica, s katero sta odšli k nedeljski maši.