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    Sreča se je nasmehnila koprski trgovki Bojani

    Bojana Agapito je ravno oni dan, ko je zadela nagrado, kupovala v Lidlu. V Slovenskih novicah redno najprej prebere kroniko z njenega konca.
    Bojana Agapito Lidlove izdelke zelo dobro pozna in je nad njimi navdušena. FOTO: Moni Černe
    Bojana Agapito Lidlove izdelke zelo dobro pozna in je nad njimi navdušena. FOTO: Moni Černe
    M. Č.
     20. 7. 2026 | 06:45
    4:19
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    Ko je 56-letna Koprčanka Bojana Agapito izvedela, da je v nagradni igri Slovenskih novic in Lidla Slovenija zadela Lidlovo vrednostno kartico v višini 200 evrov, je bila iskreno presenečena. »Mislim, da mi je srečo prineslo to, da sem prav danes kupovala v Lidlu,« se nasmehne. Nagrajenka v prostem času rada izpolni kakšen nagradni kupon, vendar le, če se ji nagrada zdi uporabna in privlačna. Zato je pred dnevi kupila Slovenske novice, izpolnila kupon in ga poslala po pošti v Ljubljano. »Prijavila se je tudi moja mama, izžrebali pa ste mene,« nam zaupa.

    Čeprav je po izobrazbi kuharica, je njena poklicna pot ubrala drugačno smer. Že 35 let dela kot trgovka. Danes je zaposlena v trgovini v središču Kopra, kjer dela štiri ure na dan, preostali čas pa je invalidsko upokojena. Pravi, da ji ni bilo nikoli žal, da je izbrala tak poklic. »Delo z ljudmi mi je všeč. Trgovina je na takšni lokaciji, da jo skozi vse leto obiskujejo domačini, številni turisti, potniki s križark, zato nikoli ni dolgčas.« Prijaznost je njena odlika, kar potrjujejo tudi redne stranke. Marsikdo se po nakupih vrača prav zaradi prijetnega pogovora in nasmeha, ki ju vedno nameni obiskovalcem.

    Zdravko Lidl spodbuja k hranozavestnemu življenjskemu slogu

    Uravnotežen življenjski slog se začne z majhnimi koraki. Prav to je sporočilo maskote Zdravka Lidla, s katero Lidl Slovenija spodbuja vse generacije k ozaveščenemu odnosu do hrane, zmanjševanju količin odpadne hrane in uravnoteženemu življenjskemu slogu. S koristnimi nasveti, zanimivimi vsebinami in praktičnimi idejami želijo v podjetju pokazati, da so hranozavestne navade lahko preproste in dostopne vsakomur. Del te pobude je tudi projekt Zdravko Lidl priporoča, s katerim želijo kupcem približati živila z ugodno prehransko vrednostjo in jim olajšati vsakodnevne odločitve pri nakupovanju. Zdravko Lidl tako postaja spremljevalec vseh, ki želijo živeti bolj hranozavestno.

    Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

    Delo z ljudmi jo veseli, zato svojega poklica trgovke ne bi zamenjala. FOTO: Moni Černe
    Delo z ljudmi jo veseli, zato svojega poklica trgovke ne bi zamenjala. FOTO: Moni Černe
    Slovenske novice rada prebira. »Najprej preberem kroniko z našega konca. Prav vsak članek,« pove. Časopis včasih kupi sama, drugič ga prinese njena mama. Ob prostih trenutkih rada rešuje tudi križanke. Največ veselja ji prinašata družina in narava. Je mama dveh otrok in ponosna babica bodočega prvošolčka, s katerim je užitek preživljati prosti čas. Veliko ji pomeni tudi druženje s 83-letno mamo. Očeta je izgubila pred tremi leti, a pravi, da se trudi ohraniti optimizem. »Na dopust letos nisem šla. Zaradi zdravstvenega stanja grem za kakšen dan lahko v terme, sicer pa mi veliko pomeni že sprehod v naravi. Vedno je treba ostati pozitiven, tudi ko življenje prinese bolezni in težke preizkušnje,« poudari. V Lidlu velikokrat nakupuje. »Danes sem kupila rožice, kosmiče in meso,« našteje. Posebno rada poseže po izdelkih iz ponudbe Deluxe in tistih, ki so na voljo »za kratek čas«. Med njenimi najljubšimi so rezanci s tartufi. »Po njih diši cela hiša, res so odlični.« Ko je izvedela, da je srečna dobitnica, je novico najprej delila s hčerko. »Takoj sem jo poklicala in ji povedala tudi, da bom v Slovenskih novicah.« Nagrada je prišla v prave roke. »Porabila jo bom za živila, za vsakodnevne stvari. V času draginje vsak evro pride prav, zato sem nagrade še toliko bolj vesela.«

    Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!

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