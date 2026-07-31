Sreča se mu je nasmehnila prvič: Pavel se je na poletno nagradno igro prijavil dvakrat

Triinsedemdesetletnega Pavla Uršiča smo obiskali v vasici Gabrk na levem bregu Poljanske Sore v občini Škofja Loka. Upokojeni delavec v proizvodnji in nekdanji voznik viličarja kar ni mogel verjeti, da se je sreča v poletni nagradni igri Lidla in Slovenskih novic tokrat nasmehnila prav njemu in da je prejel nagradni bon v vrednosti 200 evrov.

»Ko ste me klicali, se sploh nisem mislil javiti, saj sem videl neznano številko. Zdaj vidim, da sem imel dvojno srečo,« se smeje in prizna, da ga je novica povsem presenetila. Doslej je namreč na kakšni veselici zadel le kakšno manjšo nagrado, zato se mu je tokratna zdela skoraj neverjetna. V poletni nagradni igri je sodeloval kar dvakrat – enkrat z izpolnjenim kuponom iz tiskanih Slovenskih novic, drugič pa prek spleta. Očitno se je vztrajnost obrestovala.

Dvesto evrov bo porabil za vsakdanje nakupe in razveselil tudi vnuke. FOTO: Tina Horvat

Pavel je vdovec, s pokojno ženo sta vzgojila tri otroke, danes pa mu dneve lepšajo trije vnuki, tri vnukinje in že trije pravnuki. Čeprav je upokojen, mu dela nikoli ne zmanjka.

Poletje preživlja predvsem doma, saj mora skrbeti za bikca in kokoši, ob hiši pa je vedno treba postoriti še kaj. »Vedno je kaj, potem pa še večkrat skočim v gmajno. Sem član Lovske družine Škofja Loka, zato mi časa hitro zmanjka,« pove.

Zaradi vseh obveznosti si poleti pravih počitnic skoraj nikoli ne privošči. Raje počaka na jesen, ko si vzame nekaj dni za oddih v toplicah.

Že vrsto leto je bralec Slovenskih novic

Nagradnih 200 evrov bo porabil postopoma. Del bo namenil za vsakodnevne nakupe hrane, nekaj pa bo prihranil za kakšen priboljšek za vnuke in pravnuke. Nakupovanje v Lidlu mu ni tuje, saj tam kupi večino stvari, ki jih potrebuje za gospodinjstvo.

Včasih kaj zanimivega preberem tudi na spletu, a papir je le papir.

E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

Že vrsto leto je bralec Slovenskih novic. Opoldne časopis na hitro prelista, zvečer pa si vzame čas in ga prebere od prve do zadnje strani. »Poleti, ko je več dela zunaj, mi kakšen članek uide, pozimi pa preberem res vse,« pove. Med najljubšimi ostaja rubrika s šalami na zadnji strani, rad pa prelista tudi zanimive zgodbe in reportaže. »Včasih kaj zanimivega preberem tudi na spletu, a papir je le papir. Časopis najraje vzamem v roke in ga v miru preberem,« sklene zadovoljni nagrajenec.