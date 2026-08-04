Ste se nedavno mudili v Piranu? Potem ste morda opazili to razkošno lepotico (VIDEO)

Ste v zadnjih dneh pred Piranom opazili kaj nenavadnega? Pred našo obalo je namreč po kratkem predahu spet zasidrana prava paša za oči, o kateri so na svojem Facebook profilu poročali tudi iz piranskega potapljaškega centra Sharky. Gre za ultra luksuzno križarko Le Bougainville francoskega brodarja Ponant, ki resnično izstopa na morskem obzorju.

Ta sodobna 131-metrska ekspedicijska ladja združuje vrhunsko tehnologijo in koncept privatne jahte. Za razliko od ogromnih potniških ladij sprejme le do 184 potnikov v 92 kabinah in suitah z zasebnimi balkoni. Prav njene kompaktne dimenzije ji omogočajo, da dostopa do manjših pristanišč in zalivov, ki so za večje križarke nedostopni.

Ena največjih atrakcij na ladji je svetovna inovacija, podvodni salon »Blue Eye«, ki je umeščen pod vodno linijo in potnikom omogoča edinstven pogled v morske globine. Gostom je na voljo celostna storitev z vrhunsko francosko gastronomijo pod okriljem znane hiše Ducasse Conseil, kar pa se seveda pozna tudi pri ceni.

Cene sedemdnevnih križarjenj se pričnejo pri približno 4.000 do 6.000 evrih na osebo za standardne kabine z balkonom, medtem ko najprestižnejše suite dosežejo zneske tudi nad 12.000 evrov na osebo na teden. Če vas pot v teh dneh zanese na obalo, torej nikakor ne spreglejte te prestižne lepotice na morski gladini.