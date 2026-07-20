Suhokranjski dnevi: igrali so pikado in kuhali ješprenj (FOTO)

Tudi letos so v Občini Žužemberk organizirali tradicionalne Suhokranjske dneve, ki so jih odprli s prižigom kope v Malem Lipovcu ter nadaljevali s tekmovanjem harmonikarjev na frajtonarici in veselico v Hinjah.

V Žužemberku so podelili priznanja krvodajalcem, na Dvoru pripravili tekmovanje v pikadu za županov pokal, z Darjo Gajšek so zaigrali ljubitelji Pečjakovih harmonik, kolesarili so po Suhi krajini, predstavili Bownovo terapijo in preventivne zdravstvene meritve, prikazali ročna dela upokojencev, na trgu odprli festival Na plac s stojničarji in tekmovali v kuhanju ješprenja. Na Dvoru so razvili slovensko zastavo in pripravili zabavo za otroke z ansamblom Boršt, v Žužemberku pa Suhokranjsko noč z Ansamblom Tomaža Rota, ki so jo sklenili s spominsko uro, posvečeno igralki Zalli Zarana.

Poligon za skupni cilj

Lipovški oglarji ohranjajo naravno in kulturno dediščino. FOTO: Slavko Mirtič

V Občini Žužemberk so ponosni tudi na nove infrastrukturne in druge pridobitve, še posebno slovesno je bilo ob zaključku gradnje novega gasilskega poligona dolenjske regije, ki na območju 12 občin povezuje tri gasilske zveze: Novo mesto, Trebnje in Šentjernej. Na sedmem poligonu v Sloveniji se bodo usposabljali gasilci iz 87 prostovoljnih društev. »To ni zgolj nov objekt, ampak prostor, kjer bomo pridobivali znanje, utrjevali veščine in gradili še boljšo pripravljenost za vse izzive, ki jih prinaša naše poslanstvo,« je številne zbrane gasilce in goste nagovoril predsednik Gasilske zveze Novo mesto. Poligon je sestavljen iz vadbene ploščadi, širine 20 metrov in dolžine 75 metrov, na njej stojita armiranobetonski stolp za vaje s tlorisom 7 x 7 metrov s pritličjem in tremi nadstropji ter bazen za vodo s pohodnimi rešetkami. Na poligonu je tudi plato za tehnično reševanje, tam pa se bodo usposabljali gasilci ter drugi pripadniki sistema zaščite in reševanja.

»Novi regijski gasilski vadbeni poligon je plod odličnega sodelovanja številnih partnerjev, ki jih povezuje skupen cilj – zagotavljati najvišjo raven usposobljenosti gasilcev in vseh, ki skrbijo za varnost ljudi,« je na odprtju pomembnega regijskega središča razvoja gasilstva in sistema zaščite ter reševanja poudaril župan Občine Žužemberk Jože Papež. »Vsak gasilec ve, da uspešna intervencija ni odvisna od sreče, temveč od znanja, usposobljenosti, discipline in medsebojnega zaupanja,« je ob pomembnem dogodku za dolenjske gasilce dodal Marko Adamič, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije. »Hvala vsem, ki ste pri tem projektu sodelovali, in obljuba, da so na ministrstvu za obrambo vam vsem, dragi gasilci in gasilke, župani in vsi, ki živite z gasilstvom, vrata zmeraj odprta, vedno drži,« pa je dejala slavnostna govornica, državna sekretarka na ministrstvu za obrambo, dr. Vida Čadonič Špelič ter poudarila pomen sistematičnega vlaganja v razvoj infrastrukture za zaščito in reševanje.

Priznanja zaslužnim

»Žužemberk je občina bogate zgodovine, izjemne naravne in kulturne dediščine ter predvsem dobrih, delavnih in srčnih ljudi. Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje znali ohranjati to, kar smo podedovali, ter ustvarjati nove priložnosti za prihodnje rodove,« je na slavnostni seji ob občinskem prazniku dejal župan. V navzočnosti slavnostnega gosta, ministra za kmetijstvo, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Janeza Ciglerja Kralja, so podelili številna priznanja in zahvale posameznikom ter društvom, ki so pomembno pripomogli k razvoju in utripu občine. Zlati grb je prejel Roman Setnikar, dolgoletni predsednik PGD Križi in Čebelarskega društva Dvor, srebrnega Jadranka Meglen, predsednica KD Dvor, in bronastega Petra Bradač, mentorica mladih v gasilskem društvu Dvor.

Intervencija ni odvisna od sreče, temveč od znanja, usposobljenosti, discipline in medsebojnega zaupanja.

Pisno priznanje so prejeli Sekcija rokodelk Društva upokojencev Žužemberk pod vodstvom Mihele Ožbolt in Vlaste Jaklič, Maša Koler in Maja Papež Iskra, članici Kulturnega društva Šmihel, Boštjan Bradač, predsednik Konjerejskega društva Suha krajina, Gašper Pirnat, poveljnik PGD Šmihel pri Žužemberku, Davor Gorenčič, predsednik PGD Ajdovec, Matjaž Župevec iz Dolnjega Ajdovca, podjetnik in direktor podjetja SkyAir, Društvo podeželske mladine Suha krajina ter športniki, rokometašica Živa Čopi in nogometaša Matija Boben in Alen Ožbolt. Podelili so tudi županova priznanja, ki so jih prejeli Tomaž Pečjak, Andrej Banko, Franc Štravs, Erik Majaron, Vinko Longar, Damijana Bijek, Matej Murn, župnik Franc Vidmar in Anton Slak.

Zbrani na Dvoru FOTO: Slavko Mirtič

Na novem poligonu se bodo usposabljali gasilci iz 87 dolenjskih društev ter drugi pripadniki sistema zaščite in reševanja. FOTO: Slavko Mirtič

Trak novega, težko pričakovanega regijskega poligona je prerezala državna sekretarka dr. Vida Čadonič Špelič v navzočnosti župana Jožeta Papeža, Martina Luzarja, predsednika regijskega sveta dolenjske regije, in Marka Adamiča, podpoveljnika GZS. FOTO: Slavko Mirtič

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