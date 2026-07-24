Ta konec tedna bo Kranj pokal po šivih. Prihajajo Tabu, Avseniki, Karavana okusov in največji poletni žur

Če še ne veste, kam ta konec tedna, je odgovor skoraj na dlani. Kranj bo v petek in soboto, 24. in 25. julija, znova postal prestolnica poletnega dogajanja na Gorenjskem. Kranfest 2026 bo na ulice in trge zgodovinskega mestnega jedra privabil tisoče obiskovalcev, ki jih čakajo vrhunski koncerti, kulinarične dobrote, ulična umetnost, družinske vsebine in festivalsko vzdušje pozno v noč.

Največji poletni festival v Kranju že vrsto let dokazuje, da zna mesto združiti glasbo, kulturo, zabavo in druženje v enega najbolj obiskanih dogodkov poletja. Letos bo festivalsko dogajanje še posebej pestro, saj bo program razpršen po številnih prizoriščih, od Glavnega in Maistrovega trga do Pungerta, Plečnikovega stopnišča, Letnega gledališča Khislstein in Trainstation SubArt.

Dišalo bo po dobri hrani

Srce festivalskega dogajanja bo tudi letos Karavana okusov, kjer bodo obiskovalci oba dneva od poldneva do polnoči razvajali brbončice z ulično hrano z vseh koncev Slovenije. Burgerji, azijske specialitete, žar, sladice, osvežilne pijače in številne druge dobrote bodo poskrbele, da na festivalu ne bo lačen prav nihče.

Najmlajše bo navdušil lunapark na Slovenskem trgu, družine pa bodo lahko uživale tudi v predstavah, delavnicah in sproščenem festivalskem vzdušju, ki ga vsako leto ustvarijo ulični glasbeniki in animatorji.

E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!

Petek za ljubitelje rocka, etna in elektronske glasbe

Petkov večer bo glasbeno izjemno raznolik. Pred Prešernovim gledališčem bodo nastopili Ansambel Gašperji in skupina Velvet Dress, eden najboljših evropskih tribute bendov legendarnih U2.

V Letnem gledališču Khislstein bosta občinstvo ogrela priljubljena Kokosy in Koala Voice, ljubitelji etno glasbe bodo uživali ob nastopu skupine Izpod korenin, za obilico smeha bo poskrbela impro predstava KUD Kiks, večerni utrip pa bodo do jutranjih ur nadaljevale zabave v KluBaru in Trainstation SubArt.

Sobota prinaša vrhunec festivala

Če bo petek uvod, bo sobota pravi vrhunec Kranfesta. Na velikem odru bo nastopila priljubljena skupina Tabu, ki že več kot četrt stoletja navdušuje slovensko občinstvo s svojimi uspešnicami. V Letnem gledališču Khislstein bo koncertiral Ansambel Saša Avsenika. Zanimanje je bilo tako veliko, da so organizatorji vse vstopnice razprodali že pred začetkom festivala. Program bodo dopolnili še koncert skupine Lisica, zabava The Discoland s Tajo Poljanšek, house in techno večera, ob koncu dneva pa bo obiskovalce navdušil še ognjeni spektakel na Plečnikovem stopnišču.

Kranfest ne gre zamuditi. FOTO: Visitkranj.com

Večina dogajanja je brezplačna

Ena največjih prednosti Kranfesta ostaja njegova dostopnost. Večina koncertov, predstav in spremljevalnih dogodkov je brezplačnih, zato festival vsako leto privabi obiskovalce vseh generacij. Edina izjema so nekateri koncerti v Letnem gledališču Khislstein, kjer so potrebne vstopnice. Poleg glasbenega programa bo mogoče raziskovati tudi staro mestno jedro, obiskati Rove pod starim Kranjem, uživati v razgledih z zvonika cerkve sv. Kancijana ali se preprosto prepustiti živahnemu utripu mestnih ulic.

Kranj bo znova središče poletnega dogajanja

Kranfest ni le festival koncertov, ampak praznik mesta, ki za dva dni poveže domačine in obiskovalce od blizu in daleč. Če bo vreme naklonjeno, organizatorji tudi letos pričakujejo več tisoč obiskovalcev, ki bodo napolnili mestne ulice in trge. Vse kaže, da bo Kranj ta konec tedna znova dokazal, zakaj Kranfest velja za enega največjih in najbolj priljubljenih mestnih festivalov v Sloveniji, kraj, kjer se srečajo odlična glasba, vrhunska kulinarika, kultura in pravo poletno festivalsko vzdušje.