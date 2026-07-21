Ta konec tedna bo v Kopru zadišalo po ribah

Na Koprski promenadi bo potekal Ribiški festival Naše morje, kjer bodo obiskovalci tri dni uživali v svežih morskih dobrotah, lokalnih vinih, glasbi v živo in pristnem mediteranskem vzdušju.

Slovenska Istra poleti zaživi v vsej svoji lepoti, eden od vrhuncev letošnjega dogajanja pa bo zagotovo Ribiški festival Naše morje. Prireditev bo na slikovito Koprsko promenado privabila ljubitelje morske kulinarike, dobre glasbe in sproščenega druženja ob morju.

Organizatorji obljubljajo pravo mediteransko doživetje. V Ribiški vasici bodo obiskovalci lahko okušali sveže pripravljene ribe, lignje, školjke in druge morske specialitete, ob tem pa nazdravili s kozarcem lokalnega vina ali osvežilne pijače. Festival ni namenjen le gurmanom, temveč vsem, ki si želijo prijetnega poletnega večera na obali.

Tri večere glasbe in druženja

Poleg bogate kulinarične ponudbe bo za živahno vzdušje poskrbel tudi glasbeni program. Organizatorji poudarjajo, da želijo ustvariti sproščen prostor za druženje vseh generacij. Otroci se bodo lahko brezskrbno igrali ob morju, odrasli pa uživali v kulinaričnih dobrotah, glasbi in poletnem utripu Kopra.

Vstop je brezplačen

Velika prednost festivala je, da je vstop vse tri dni prost, zato je dogodek odlična izbira za družinski izlet ali večerni obisk slovenske obale. Obiskovalci lahko pridejo na kosilo, večerjo, koncert ali zgolj na sprehod ob morju in uživajo v sproščenem vzdušju, ki ga ponuja poletje v slovenski Istri. Če načrtujete izlet na Obalo, si med 24. in 26. julijem rezervirajte čas za obisk Kopra. Vonj po morju, sveže pripravljene ribje jedi, istrska vina in glasba v živo bodo ustvarili pravo poletno kuliso, ki bo navdušila tako domačine kot obiskovalce iz vse Slovenije.

Ribiški festival Naše morje