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    Tako boste poleti modni in zaščiteni

    Glava, obraz, ušesa in vrat so deli telesa, ki so soncu najbolj izpostavljeni. Naravni materiali, kot sta bombaž in lan, omogočajo dobro zračenje in odvajanje vlage.
    Nosimo ga na plaži in tudi v mestu. Foto: Getty Images

    Nosimo ga na plaži in tudi v mestu. Foto: Getty Images

    Poletja ni brez slamnika. Foto: Alenka Kociper

    Poletja ni brez slamnika. Foto: Alenka Kociper

    Namesto klasičnega ribiškega klobučka lahko izberemo kvačkano različico. FOTO: Neonshot/getty Images

    Namesto klasičnega ribiškega klobučka lahko izberemo kvačkano različico. FOTO: Neonshot/getty Images

    Nosimo ga na plaži in tudi v mestu. Foto: Getty Images
    Poletja ni brez slamnika. Foto: Alenka Kociper
    Namesto klasičnega ribiškega klobučka lahko izberemo kvačkano različico. FOTO: Neonshot/getty Images
    G. S.
     17. 7. 2026 | 15:45
    4:06
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    Poletni dnevi, ki jih spremljajo daljša obdobja vročinskih valov, vabijo na sprehode, izlete, plažo in različne aktivnosti na prostem. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je sonce lahko tudi zelo obremenjujoče za naše telo. Poleg uporabe zaščitne kreme je eno najučinkovitejših sredstev za zaščito pred sončnimi žarki kakovostno pokrivalo. Pravilno izbran klobuk ali kapa ne poskrbi le za prijetnejše počutje, temveč pomembno prispeva tudi k zaščiti kože in oči. Pa še modni smo videti povrhu.

    Pokrivalo naj bo dovolj lahko, zračno in prilagojeno velikosti glave.

    Glava, obraz, ušesa in vrat so soncu najbolj izpostavljeni. Dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom lahko povzroči sončne opekline, pospešeno staranje kože in poveča tveganje za nastanek kožnih sprememb. Pokrivalo je preprosta fizična zaščita, ki deluje ves čas nošenja. Ne pozabimo, da pokrivalo samo po sebi ni dovolj. Za učinkovito zaščito pred soncem ga kombinirajmo s kakovostnimi sončnimi očali, zaščitno kremo z ustreznim zaščitnim faktorjem ter lahkimi oblačili z dolgimi rokavi, kadar je sonce najmočnejše. Priporočljivo je tudi, da se med 10. in 16. uro zadržujemo v senci oziroma omejimo daljšo izpostavljenost neposrednemu soncu.

    Namesto klasičnega ribiškega klobučka lahko izberemo kvačkano različico. FOTO: Neonshot/getty Images
    Namesto klasičnega ribiškega klobučka lahko izberemo kvačkano različico. FOTO: Neonshot/getty Images

    Dovolj sence

    Pri izbiri pokrivala je pomembno, da izberemo model, ki zagotavlja dovolj sence. Klobuki s širšimi krajci učinkovito zaščitijo obraz, ušesa in tudi vrat, medtem ko kape s ščitnikom dobro zaščitijo obraz in oči, vendar je priporočljivo izbrati takšne, ki imajo tudi podaljšan zadnji del za zaščito vratu, kadar bomo dlje na soncu. Pomemben je tudi material. Naravni materiali, kot sta bombaž in lan, omogočajo dobro zračenje in odvajanje vlage, zato so prijetni za nošenje tudi v vročih dneh. Za športne aktivnosti pa so primerna sodobna tehnična vlakna, ki se hitro sušijo in učinkovito odvajajo znoj. Nekatera pokrivala imajo posebno UV-zaščito, ki dodatno zmanjša prehajanje škodljivih sončnih žarkov skozi tkanino.

    Poletja ni brez slamnika. Foto: Alenka Kociper
    Poletja ni brez slamnika. Foto: Alenka Kociper
    Pokrivalo naj bo dovolj lahko, zračno in prilagojeno velikosti glave. Če nas tišči ali je preohlapno, ga bomo hitro odložili, s tem pa izgubili pomemben del zaščite. Pri otrocih je nošenje pokrivala še posebno pomembno, saj je njihova koža občutljivejša in hitreje utrpi posledice prekomernega sončenja. Dobro je, da jim že zgodaj privzgojimo navado, da si pred odhodom na sonce vedno nadenejo kapo ali klobuk. In čeprav klobuki, zlasti za na plažo, niso pretirana novost, se je na modnih brveh vendarle pojavilo nekaj izstopajočih modelov. Obstajajo klasični, platneni ribiški klobučki, za poletje pa izberemo kvačkane različice. Te se prav tako dobro zložijo in ne bodo zavzele preveč prostora. Poletja ni brez slamnika: dame, ki so vselej rade urejene in šik, bodo izbrale modele s širokimi krajci, kot jih je na modnih brveh predstavil Ralph Lauren v kolekciji pomlad/poletje 2026. Stil takoj v spomin prikliče prizore s francoske riviere. Kombiniramo jih s sončnimi očali, na plaži z bikinijem, v mestu pa z oblekico, po možnosti z odprtim hrbtom. In seveda torbico iz istega materiala. Letos potrošniki bolj kot kdaj prej iščejo pristne materiale in ročno izdelane izdelke. Mlajše in bolj športne predstavnice nežnejšega spola rade posežejo po bejzbolski kapi, obvezno z napisom.

    Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!

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