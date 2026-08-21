To je občina z najlepšim in najtežjim kolesarskim krogom v Sloveniji

Iščete kolesarski izziv, ki združuje čudovite razglede, zahtevne vzpone, makadamske odseke in slikovite kotičke Gorenjske? Kolesarski krog po občini Gorenja vas - Poljane je dolg kar 115 kilometrov in premaga približno 3400 višinskih metrov. Prevozite ga lahko v enem dnevu ali razdelite na tri etape.

Če bi morali izbrati najlepši kolesarski krog v Sloveniji, bi bila izbira izjemno težka. Slovenske ceste, kolovozi in gorske poti ponujajo toliko čudovitih tras, da je skoraj nemogoče izpostaviti samo eno. Toda med najbolj privlačnimi, razglednimi in hkrati zahtevnimi zagotovo najdemo kolesarski krog po občini Gorenja vas - Poljane.

Gre za traso, ki je že na papirju prava poslastica za ljubitelje kolesarstva. Skupaj je dolga približno 115 kilometrov, na njej pa se nabere okoli 3400 višinskih metrov. To pomeni, da kolesarja čaka precej resen izziv, obenem pa tudi izjemno doživetje v Poljanski dolini in okoliških hribih.

Kolesarski krog za ljubitelje vzponov in razgledov

Trasa poteka po območju občine Gorenja vas - Poljane ter povezuje številne slikovite kraje, vzpone in razgledne točke. Namenjena je kolesarjem, ki jim ni dovolj le hiter spust po asfaltni cesti, temveč želijo med kolesarjenjem tudi raziskovati pokrajino.

Krog je zanimiv za gorske kolesarje in makadamkarje, vendar je z ustreznimi pnevmatikami prevozen tudi s cestnim kolesom. Prav kombinacija asfaltnih cest, makadamskih odsekov, vzponov in spustov daje trasi poseben značaj. Celoten krog je mogoče prevoziti naenkrat, vendar je to precejšen zalogaj. Za bolj sproščeno doživetje je zato smiselno traso razdeliti na tri etape. Tako lahko kolesar uživa v pokrajini, se ustavi na razglednih točkah in si vzame čas za počitek ter okrepčilo.

115 kilometrov in 3400 višinskih metrov

Občinski kolesarski krog Gorenja vas - Poljane je speljan po mejah občine in povezuje številne zanimive ter razgledne točke. Kolesar se lahko na poti ustavi, spočije, okrepča in uživa v pogledih na okoliško hribovje. Celotna trasa meri približno 115 kilometrov, skupna višinska razlika pa znaša okoli 3400 višinskih metrov. Zaradi tega krog ni namenjen le nezahtevnemu nedeljskemu kolesarjenju. Za celotno traso je potrebna dobra telesna pripravljenost, predvsem pa dovolj energije za številne vzpone.

Prednost je, da je kolesarski krog razdeljen na tri etape, ki jih je mogoče prevoziti posamezno.

Trasa je označena s preglednimi smerokazi, zato je orientacija precej preprosta. Kolesarjem tako ni treba ves čas preverjati zemljevida ali navigacijske naprave.

Ta kolesarski krog ni zanimiv samo zaradi številk. FOTO: Obcina-gvp.si

Prva etapa: Gorenja vas - Poljane

Prva etapa je dolga nekaj manj kot 40 kilometrov. Začne se v Gorenji vasi, od koder se trasa povzpne proti Javorču in Golemu vrhu. Pot se nadaljuje skozi Suhi Dol, Lučine, Prelesje in Zadobje, nato pa proti Pasji ravni in Kuzovcu.

Kolesarska pot se nadaljuje čez Bukov vrh nad Visokim do Kovskega vrha, nato pa se spusti proti Visokemu in Poljanam nad Škofjo Loko.

Na tej etapi se lepo pokaže značaj celotnega kroga: vzponi se izmenjujejo s spusti, med njimi pa se odpirajo razgledi na razgibano škofjeloško in poljansko pokrajino.

Druga etapa: Poljane - Kopačnica

Druga etapa se začne v Poljanah nad Škofjo Loko in je prav tako dolga nekaj manj kot 40 kilometrov.

Pot vodi čez Smoldno in Gabrško goro do Zaprevala. Nato se nadaljuje skozi Prelesje, Četeno ravan, Murave, Gorenjo Žetino, Murove in Slugovo dolino.

Kolesarji nato nadaljujejo proti Leskovici in Kopačnici, kjer se druga etapa konča.

Tudi ta del ponuja kombinacijo vzponov, spustov in slikovitih odsekov, zaradi katerih je trasa zanimiva tako za športne kolesarje kot za tiste, ki želijo predvsem raziskovati manj znane kotičke Gorenjske.

Davnega leta 1887 je bil v Ljubljani ustanovljen prvi slovenski kolesarski klub, ki se je imenoval Klub slovenskih biciklistov Ljubljana (KSBL), prvi predsednik pa je bil dr. Ivan Tavčar. FOTO: Jože Suhadolnik

Tretja etapa: Kopačnica - Gorenja vas

Najdaljša je tretja etapa, ki meri približno 45 kilometrov.

Začne se v Kopačnici in vodi čez Podpleče, Kladje, Cerkljanski vrh, Novo Oselico in Sovodenj. Sledi vzpon proti Ermanovcu, nato pa trasa nadaljuje skozi Staro Oselico, Slajko, Hotavlje, Podgoro, Trebijo in Fužine.

Pot se nato prek Kladja in Lajš nadaljuje nazaj proti Gorenji vasi, kjer se krog sklene.

Tretja etapa je zaradi svoje dolžine in številnih vzponov še posebej primerna za dobro pripravljene kolesarje. Za tiste, ki želijo celoten krog prevoziti v enem kosu, pa predstavlja tudi pravi preizkus vzdržljivosti.

Krog lahko prilagodite svojim sposobnostim

Velika prednost tega kolesarskega kroga je njegova prilagodljivost. Poleg treh glavnih etap imajo vse tudi svoje podetape, ki predstavljajo krajše različice celotne trase. To pomeni, da vam ni treba takoj napasti vseh 115 kilometrov. Izberete lahko posamezen odsek in ga prilagodite svoji telesni pripravljenosti, razpoložljivemu času in tipu kolesa.

Za tiste, ki uživajo v daljših avanturah, je celoten krog odlična izbira tudi za bikepacking. S kolesom lahko s seboj vzamete najnujnejšo opremo, si izlet razdelite na več dni in Poljansko dolino doživite še bolj počasi.

Prednost je, da je kolesarski krog razdeljen na tri etape, ki jih je mogoče prevoziti posamezno. FOTO: Obcina-gvp.si

Kolesarski izlet za tiste, ki iščejo več

Ta kolesarski krog ni zanimiv samo zaradi številk. 115 kilometrov in 3400 višinskih metrov sta sicer dovolj zgovorna podatka, vendar pravo vrednost trase predstavljajo pokrajina, razgledi in številni manj znani kotički, skozi katere vodi. Kolesarjenje po tem delu Slovenije je zato precej več kot premagovanje kilometrov in višinskih metrov. Je raziskovanje pokrajine, v kateri se asfaltne ceste prepletajo z makadamskimi potmi, doline z vzponi, naporni kilometri pa z razgledi, zaradi katerih je vredno pritisniti še malo močneje.

Za informacije o trasi je na voljo tudi zemljevid kolesarskega kroga, ki ga je mogoče dobiti na Turistično-informacijski točki Poljane oziroma pri turistični organizaciji na območju Škofje Loke.

Če vas privlačijo zahtevni kolesarski vzponi, makadam, dolge ture in čudoviti razgledi, je Poljanska dolina vredna obiska. Celoten krog je mogoče vzeti kot športni izziv, tri etape kot večdnevno kolesarsko pustolovščino ali pa izbrati samo enega od krajših odsekov.

Eno je gotovo: ko enkrat zavijete na poljanske ceste in poti, vam za dober kolesarski izlet ne bo treba iskati daleč. Poljanska dolina s svojimi vzponi, razgledi in 115-kilometrskim kolesarskim krogom čaka na vas.