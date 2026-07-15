Tradicionalni Skoki v Krko tudi letos jemali dih (FOTO)

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    S. N.
     15. 7. 2026 | 06:22
    2:47
    A+A-
    Poletje v Novem mestu je čas sproščenega mestnega utripa, festivalov, kulture, aktivnih doživetij, denimo na tradicionalnih Skokih v Krko s Kandijskega mostu. Letošnji so bili v znamenju dvanajstice: potekali so 12. julija, 12. leto zapored, z 12 metrov visokega Kandijskega mostu pa je skočilo 12 tekmovalcev. Številni obiskovalci so na obeh bregovih reke znova spremljali dih jemajoče skoke, nekateri so si tradicionalno prireditev ogledali na supih in čolnih. »Poleg domačinov so tekmovali še skakalci iz Maribora in Kopra ter Srbije, Avstrije in Danske, med njimi je bila tudi pogumna skakalka,« ...
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    15. 7. 2026 | 06:25

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    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
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    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
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    VIDEO

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
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    Novice  |  Slovenija
    PRIHODNOSTI

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    14. 7. 2026 | 07:55
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    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

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    13. 7. 2026 | 08:11
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    To poletje lahko izgledate še bolje

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