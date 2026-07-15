Tradicionalni Skoki v Krko tudi letos jemali dih (FOTO)

12 METROV ZA POGUMNE

Nedeljsko popoldne na reki je bilo zelo živahno.

Poletje v Novem mestu je čas sproščenega mestnega utripa, festivalov, kulture, aktivnih doživetij, denimo na tradicionalnih Skokih v Krko s Kandijskega mostu. Letošnji so bili v znamenju dvanajstice: potekali so 12. julija, 12. leto zapored, z 12 metrov visokega Kandijskega mostu pa je skočilo 12 tekmovalcev. Številni obiskovalci so na obeh bregovih reke znova spremljali dih jemajoče skoke, nekateri so si tradicionalno prireditev ogledali na supih in čolnih. »Poleg domačinov so tekmovali še skakalci iz Maribora in Kopra ter Srbije, Avstrije in Danske, med njimi je bila tudi pogumna skakalka,« ...