Trije siri in lubenica. Nenavadna poletna solata, ki preseneti z okusom

Ko poleti pritisne vročina, težki obroki pogosto niso najboljša izbira. Takrat se prileže lahka, hladna in osvežilna solata, ki je pripravljena v nekaj minutah. Kombinacija sladke lubenice in slanih sirov je morda na prvi pogled nenavadna, vendar prav nasprotje okusov ustvari zanimivo in harmonično poletno jed.

Lubenica je ena najbolj priljubljenih poletnih vrst sadja. Zaradi velikega deleža vode je osvežilna, hkrati pa vsebuje vitamin C, vitamin A in vitamin B6 ter različne antioksidativne spojine.

V kombinaciji z zeleno solato, feto, gorgonzolo in parmezanom nastane jed, ki je primerna kot lahkotno kosilo, popoldanska malica ali večerja.

Posebno noto dodajo še hrustljave pinjole, olivno olje in balzamični kis.

Za 2 do 3 osebe potrebujete:

1 srednje veliko glavo zelene solate

približno 500–600 g lubenice oziroma srednje velik kos

120 g feta sira

50 g gorgonzole

pest naribanega ali na tanke trakove narezanega parmezana

pest pinjol

olivno olje

balzamični kis

malo soli

Priprava

Zeleno solato dobro operemo, osušimo in narežemo na primerne kose. Lubenico očistimo pečk in narežemo na manjše kocke. Feto in gorgonzolo narežemo oziroma nadrobimo na manjše koščke. Pinjole na hitro prepražimo v suhi ponvi. Pri tem jih ves čas spremljamo, saj lahko hitro porjavijo. Ko postanejo zlato zapečene in hrustljave, jih odstavimo.

Na velik krožnik ali v večjo skledo najprej razporedimo zeleno solato. Dodamo koščke lubenice, nato pa še feto in gorgonzolo. Potresemo s prepraženimi pinjolami in dodamo tanke trakove parmezana. Solato pokapamo z olivnim oljem in balzamičnim kisom ter na koncu rahlo posolimo. S soljo ne pretiravamo, saj so feta, gorgonzola in parmezan že sami po sebi precej slani.

Sladko in slano za vroč poletni dan

Čeprav se kombinacija lubenice in sira morda sprva zdi nenavadna, je prav kontrast med sladkim, sočnim sadežem in izrazitim slanim okusom sirov tisti, ki tej solati daje poseben značaj. Priprava je hitra, kuhinje pa pri tem ne segrejemo še bolj, kot že je v tej peklenski vročini.

Solato postrezite dobro ohlajeno in jo pripravite tik pred zaužitjem. Tako bo lubenica ostala sočna, solata hrustljava, siri pa bodo ohranili svoj značilni okus.