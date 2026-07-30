Turisti Benetke obogatili za pet milijonov evrov

Benetke • Oblasti v italijanskem turističnem biseru Benetke so očitno zadele žebljico na glavico s tem, ko so začele za vstop v to mesto turistom zaračunavati vstopnino. Dnevna turistična taksa, ki se je pobirala od 3. aprila do vključno 26. julija, je namreč občini Benetke prinesla pet milijonov evrov prihodkov. Posebno vstopnino v višini petih evrov, ki je obvezna za vse obiskovalce, ki vstopajo v lagunsko mesto med 8.30 in 16.00, je namreč plačalo skupno 650.000 ljudi. Ti so morali za plačilo vnaprej kupiti QR-kodo na spletu, ki so jo nato skenirali na vstopnih točkah mesta. Letos so vstopnino pobirali 60 dni, lani 54 dni in leta 2024 le 29 dni. Pet evrov je znašala za vse tiste obiskovalce, ki so jo plačali najkasneje štiri dni pred načrtovanim obiskom mesta. Tisti, ki so rezervirali v zadnjih štirih dneh pred vstopom, so morali plačati deset evrov. Cilj tega postopnega cenovnega sistema je spodbuditi zgodnje rezervacije in izboljšati upravljanje pretoka obiskovalcev.

Benetke vsak dan privabljajo gore turistov. FOTO: Vladislav Zolotov/Getty Images

Beneška občina se bo na podlagi pridobljenih izkušenj odločila o morebitni trajni izvedbi. Pristojbina za dostop ne velja za manjše otoke lagune. Med tistimi, ki so oproščeni registracije in plačila, so prebivalci beneške regije, študenti in vozači. Pa tudi tisti, ki bi prenočili v tem zgodovinskem mestu. Beneški župan Simone Venturini se sicer zavzema, da bi ob določenih dneh še povečali dnevno vstopnino, in sicer na od 30 do 50 evrov. Na ta način naj bi turiste odvračali od tega, da bi mesto obiskali le za nekaj ur. Po poročanju medijev vsaka odločitev o zvišanju cen vstopnin zahteva odobritev vlade premierke Giorgie Meloni v Rimu. Ustavni strokovnjaki so medtem že izrazili zaskrbljenost, da bi lahko cena vstopnine v višini 50 evrov omejila svobodo gibanja. Kritiki ugotavljajo, da se število obiskovalcev kljub vstopninam ni zmanjšalo, saj so glavne beneške znamenitosti, kot sta Trg svetega Marka in most Rialto, še vedno zelo obiskani.