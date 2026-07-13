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    Na plaži sendviči prepovedani!

    V Italiji vse strožja pravila obnašanja in številne omejitve. V Apuliji pri zasebnikih s koncesijo ležalniki tudi 95 evrov.
    Cene za najem ležalnikov so astronomske. FOTO: Stefano Guidi/Getty Images

    Cene za najem ležalnikov so astronomske. FOTO: Stefano Guidi/Getty Images

    Ponekod obiskovalci ne smejo jesti hrane, ki so jo prinesli s sabo. FOTO: Judith Haeusler/Getty Images

    Ponekod obiskovalci ne smejo jesti hrane, ki so jo prinesli s sabo. FOTO: Judith Haeusler/Getty Images

    Kajenje je prepovedano na mnogo plažah v Italiji in po svetu. FOTO: Delo Ai

    Kajenje je prepovedano na mnogo plažah v Italiji in po svetu. FOTO: Delo Ai

    Na znameniti La Pelosi obiskovalci ne smejo več polagati brisač na pesek, saj tkanina zadrži zrnca in tako jih ljudje nehote odnesejo s sabo. FOTO: Paolo Barelli/Getty Images

    Na znameniti La Pelosi obiskovalci ne smejo več polagati brisač na pesek, saj tkanina zadrži zrnca in tako jih ljudje nehote odnesejo s sabo. FOTO: Paolo Barelli/Getty Images

    Radi bi zmanjšali količino cigaretnih ogorkov. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

    Radi bi zmanjšali količino cigaretnih ogorkov. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

    Cene za najem ležalnikov so astronomske. FOTO: Stefano Guidi/Getty Images
    Ponekod obiskovalci ne smejo jesti hrane, ki so jo prinesli s sabo. FOTO: Judith Haeusler/Getty Images
    Kajenje je prepovedano na mnogo plažah v Italiji in po svetu. FOTO: Delo Ai
    Na znameniti La Pelosi obiskovalci ne smejo več polagati brisač na pesek, saj tkanina zadrži zrnca in tako jih ljudje nehote odnesejo s sabo. FOTO: Paolo Barelli/Getty Images
    Radi bi zmanjšali količino cigaretnih ogorkov. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    T. H.
     13. 7. 2026 | 08:45
     13. 7. 2026 | 09:44
    3:41
    A+A-

    Na italijanskih plažah uvajajo vse strožja pravila obnašanja in številne omejitve. Nekatere so vzpostavili zaradi zaščite narave, mednje spada prepoved odnašanja peska, kamenčkov in školjk, druge so namenjene zgolj lupljenju gostov in večanju zaslužkov lastnikov plaž oziroma koncesionarjev. Ena takih prepovedi razburja prebivalce in obiskovalce plaž Apulije, dežele na peti italijanskega škornja. Na nekaterih zasebnih plažah namreč upravljavci gostom ne dovolijo, da bi jedli hrano, ki so jo prinesli od doma. Italijanski mediji poročajo celo o primeru matere z dvema otrokoma, ki je morala sendviče pospraviti v torbo, da bi se izognila opozorilom osebja na plaži. Zadnja v vrsti prepovedi je razburila tako domačine kot tudi organizacije za varstvo potrošnikov. Te opozarjajo, da so cene hrane in pijače na plažah vse višje, zato številne družine s seboj prinesejo sendviče, sadje ali pijačo. Ob tem morajo obiskovalci plačati še najem ležalnikov in senčnikov, ki se je v zadnjih letih občutno podražil. Dnevni najem senčnika z dvema ležalnikoma zdaj stane od 35 pa vse do 95 evrov na dan, štiričlanska družina lahko tako samo za ležanje na plaži plača od 70 do skoraj 200 evrov!

    Ponekod obiskovalci ne smejo jesti hrane, ki so jo prinesli s sabo. FOTO: Judith Haeusler/Getty Images
    Ponekod obiskovalci ne smejo jesti hrane, ki so jo prinesli s sabo. FOTO: Judith Haeusler/Getty Images

    Takšni ureditvi nasprotuje tudi predsednik regionalne vlade Apulije Antonio Decaro. Po njegovem mnenju je to povsem nesprejemljivo, saj veljavni regionalni odlok že od leta 2019 obiskovalcem izrecno dovoljuje, da na plaže – tudi tiste s koncesijo – prinesejo svojo hrano in pijačo. Nesprejemljivo je, pravi, od ljudi zahtevati, da morajo na zasebni plaži jesti izključno v baru ali restavraciji koncesionarja, še posebno ob že tako visokih cenah najema senčnikov in ležalnikov.

    Na drugi strani združenja upravljavcev plaž trdijo, da jim obiskovalci, ki prinašajo večje količine hrane in pijače, povzročajo gospodarsko škodo ter zmanjšujejo ugled turističnih kopališč.

    Kajenje je prepovedano na mnogo plažah v Italiji in po svetu. FOTO: Delo Ai
    Kajenje je prepovedano na mnogo plažah v Italiji in po svetu. FOTO: Delo Ai

    Brez brisač

    Povsem drugačna logika pa stoji za nekaterimi drugimi prepovedmi na italijanskih plažah. Na Sardiniji denimo oblasti že več let strogo kaznujejo odnašanje peska, školjk in kamenčkov. Kazni segajo od 300 pa vse do 5000 evrov. Razlog ni želja po dodatnem zaslužku, ampak zaščita izjemno občutljive obale. Strokovnjaki opozarjajo, da milijoni turistov vsako leto odnesejo več ton peska, kar dolgoročno povzroča erozijo in spreminja videz plaž.

    Radi bi zmanjšali količino cigaretnih ogorkov. FOTO: Stephane Mahe/Reuters
    Radi bi zmanjšali količino cigaretnih ogorkov. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

    Na znameniti plaži La Pelosa so zato uvedli še eno nenavadno pravilo. Obiskovalci ne smejo več polagati običajnih brisač neposredno na pesek, saj tkanina zadrži drobna zrnca, ki jih ljudje nehote odnesejo s plaže. Namesto tega priporočajo uporabo posebnih podlog iz bambusa ali slame, kršitelje pa lahko doleti okoli 100 evrov kazni.

    Podobno utemeljene so prepovedi kajenja na številnih italijanskih plažah, med drugim v Riminiju, Bibioneju in na nekaterih plažah v okolici Rima. Njihov namen je zmanjšati količino cigaretnih ogorkov v pesku in izboljšati kakovost zraka za obiskovalce. 

    Na znameniti La Pelosi obiskovalci ne smejo več polagati brisač na pesek, saj tkanina zadrži zrnca in tako jih ljudje nehote odnesejo s sabo. FOTO: Paolo Barelli/Getty Images
    Na znameniti La Pelosi obiskovalci ne smejo več polagati brisač na pesek, saj tkanina zadrži zrnca in tako jih ljudje nehote odnesejo s sabo. FOTO: Paolo Barelli/Getty Images

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