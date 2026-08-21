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    V Tivoliju tenis povezuje svet (FOTO)

    Jubilejni turnir poteka pod taktirko Line Kolbl Seme. Tekmovalci so amaterji, stari od 30 do 90 let.
    Srce turnirja so Simona Kolbl, Marko Lopatič in direktorica turnirja Lina Kolbl Seme. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel

    Srce turnirja so Simona Kolbl, Marko Lopatič in direktorica turnirja Lina Kolbl Seme. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel

    Zmagam in dobri igri se spodobi nazdraviti.

    Zmagam in dobri igri se spodobi nazdraviti.

    Tudi za lačne želodčke je poskrbljeno.

    Tudi za lačne želodčke je poskrbljeno.

    Na turnirju letos predstavljajo vina teniškega asa Novaka Đokovića.

    Na turnirju letos predstavljajo vina teniškega asa Novaka Đokovića.

    Na igrišču ni šale.

    Na igrišču ni šale.

    Dogodek združuje šport in prijateljstvo.

    Dogodek združuje šport in prijateljstvo.

    Lina Seme Kolbl dve leti po očetovi smrti z veliko predanostjo nadaljuje tradicijo, ki jo je začel Štefan Seme.

    Lina Seme Kolbl dve leti po očetovi smrti z veliko predanostjo nadaljuje tradicijo, ki jo je začel Štefan Seme.

    Srce turnirja so Simona Kolbl, Marko Lopatič in direktorica turnirja Lina Kolbl Seme. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel
    Zmagam in dobri igri se spodobi nazdraviti.
    Tudi za lačne želodčke je poskrbljeno.
    Na turnirju letos predstavljajo vina teniškega asa Novaka Đokovića.
    Na igrišču ni šale.
    Dogodek združuje šport in prijateljstvo.
    Lina Seme Kolbl dve leti po očetovi smrti z veliko predanostjo nadaljuje tradicijo, ki jo je začel Štefan Seme.
    Ajda Janovsky
     21. 8. 2026 | 10:45
    3:47
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    Vse se je začelo s hokejsko legendo Štefanom Semetom in njegovo veliko ljubeznijo do športa in Tivolija. Rodil se je ITF Ljubljana Tivoli Open MT700, ki letos, dve leti po smrti njegovega ustanovitelja, praznuje 10-letnico, potekal bo do nedelje. Iz očetovih rok je vajeti prevzela njegova 28-letna hči Lina Kolbl Seme, ki je turnirju, tako kot njen oče, popolnoma predana. Čeprav je polno zaposlena v Ameriki, kjer dela s športnimi reprezentancami, ji čas, ki ga namenja ohranjanju očetove zapuščine v obliki turnirja, še zdaleč ni odveč.

    Zmagam in dobri igri se spodobi nazdraviti.
    Zmagam in dobri igri se spodobi nazdraviti.
    Tudi za lačne želodčke je poskrbljeno.
    Tudi za lačne želodčke je poskrbljeno.

    »Za seboj imam tudi izvrstno ekipo Marka Lopatiča, ki je moj asistent, in družinsko podporo,« je skromna o obilici dela, ki ga prinese organizacija tako obsežnega športnega dogodka, priznava pa, da se delo za naslednjega začne takoj po koncu aktualnega. »Obnoviti moraš pogodbe, vse se moraš znova dogovoriti. Dogodek mora potrditi mednarodna teniška zveza, da je turnir nato umeščen v pravilen koledar. Šele potem se igralci lahko prijavijo nanj. Tako da se ves čas nekaj dogaja. Zdaj, med turnirjem, sem kdaj tudi v vlogi vodnice tistim igralcem, ki ne poznajo Ljubljane. Res se trudimo, da se vsi počutijo domače,« poudarja mlada direktorica. Dodaja, da je nadaljevanje tradicije, ki jo je začel oče, posebna čast. »Mi imamo radi ta turnir,« priznava.

    Od 30 do 90 let

    Vtis na otvoritvenem dnevu je, da je turnir pri srcu tudi obiskovalcem. Ti so, kot velevajo pravila, amaterji iz starostnih skupin od 30 do 90 let. Letošnji najstarejši tekmovalec je star 87 let. Letos sodeluje pet top igralcev v svojih starostnih kategorijah, kar je za takšen dogodek velika čast. Tekmovalci so pisana množica ljubiteljev tenisa z najrazličnejših koncev sveta. Prihajajo iz Avstralije, Bolivije, Argentine, Madžarske in še nekaterih drugih držav. »Rad potujem, ob tem igrati tenis – to mi je zdaj zabava,« nam je zaupal tekmovalec, ki je k nam pripotoval iz Cordobe v Argentini.

    87 let je star letošnji najstarejši tekmovalec.

    Marsikateri prihaja že leta, najdejo se tudi tisti, ki se ga udeležujejo vse od njegovih začetkov. Na igrišču se pomerijo najboljši amaterski igralci pa tudi nekateri nekdanji profesionalci. Poleg tekmovanj je igralcem na voljo raznolik program, ki obsega obiske restavracij in zabav ter vožnjo z vlakcem po Ljubljani.

    Na igrišču ni šale.
    Na igrišču ni šale.
    Dogodek združuje šport in prijateljstvo.
    Dogodek združuje šport in prijateljstvo.
    Lina Seme Kolbl dve leti po očetovi smrti z veliko predanostjo nadaljuje tradicijo, ki jo je začel Štefan Seme.
    Lina Seme Kolbl dve leti po očetovi smrti z veliko predanostjo nadaljuje tradicijo, ki jo je začel Štefan Seme.

    »Gre za turnir, ki povezuje šport in prijateljstvo,« je prepričana Kolbl Semetova. »Smo ljubitelji tenisa, rekreativci in se ga z veseljem udeležujemo. To je čudovit turnir, odlično organiziran,« ji pritrjuje tekmovalec Tone Komar, ki se je dogodka v Tivoliju letos udeležil petič.

    Mi imamo radi ta turnir.

    Posebno poglavje je kraj dogajanja. »Tivoli je čaroben kraj. Kraj, kjer imaš vse, od hokeja do košarke. Ko je bil oče še trener Olimpije in jugoslovanske reprezentance, je bila Hala Tivoli njegov drugi dom. Zjutraj je prišel igrat tenis, potem je odšel spremljat treninge mladih hokejistov in zvečer na tekmo Olimpije. Ko sem bila majhna, sem se, če mi očeta ni uspelo dobiti na telefon, pripeljala s kolesom v Tivoli. Vedela sem, da bo zagotovo tam,« se smeje športnikova potomka. 

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