V Tržaškem zalivu opazili doslej največjo jato teh zaščitenih živali

Raziskovalci organizacije Shoreline so v zadnjih dneh posneli prizore iz Tržaškega zaliva, ki so videti kot kadri iz dokumentarnega filma. Posnetki so nastali pri velikih gojiščih klapavic, ki so znotraj Unescovega rezervata biosfere, območja, ki izstopa kot zgled sobivanja človeka in narave. Strokovnjakom, ki proučujejo zavarovano morsko območje Miramare, je namreč uspelo posneti doslej največjo skupino izjemno redkih kljunastih morskih golobov (Aetomylaeus bovinus).

Zaščiteni so z mednarodnimi predpisi.

V zadnjih dveh letih so tako potapljači kot tudi gojitelji klapavic že večkrat poročali o kljunastih morskih golobih, ki so se hranili na potopljenih vrveh s školjkami. Toda tako velikega števila živali kot v zadnjih dneh, doslej še niso opazili. Zaradi števila opaženih živali, nekatere skupine med Grljanom in Križem so namreč štele do 50 osebkov, gre za povsem neobičajen pojav, ne samo v Tržaškem zalivu, temveč tudi v celotnem Jadranskem morju in Sredozemlju. Kljunasti morski golobi so zaščiteni z mednarodnimi predpisi zaradi nevarnosti, ki jim pretijo zaradi intenzivnega ribolova in uničevanja naravnih habitatov. Zato so se raziskovalci takoj odzvali, ko so od gojiteljev klapavic, s katerimi rezervat Miramare sodeluje že vrsto let, dobili informacijo o velikem številu živali.

Kljunasti morski golob je ena izmed največjih vrst skatov, ki plavajo v Sredozemskem morju. FOTO: Area Marina Protetta Miramare/facebook

Najprej so z dronom pregledali obalo, da bi ugotovili območja, na katerih se kljunasti morski golobi zbirajo. Nato so se z ladjo odpravili na lokacijo in opravili potop, da bi iz neposredne bližine spremljali, kaj se dogaja pod gladino. Navdušenje nad izjemno najdbo pa je hitro zamenjala zaskrbljenost zaradi gospodarske škode za gojitelje klapavic. Tem namreč tudi sicer skati in morske želve praznijo vrvi in jih deloma ali skoraj povsem opustošijo. Treba je poiskati način, kako zmanjšati konflikt med proizvodnimi interesi in varstvom zaščitenih vrst, ki jima na ravni Sredozemlja grozi izumrtje, povzema portal dnevnik.hr.