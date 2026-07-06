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    POLETNA NAGRADNA IGRA Z LIDLOM

    Vsak dan priložnost za 200 evrov

    Lidl bo tudi letos popestril in osvežil vaše poletje.
    Povezali so se s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. FOTOGRAFIJE: Lidl Slovenija

    Povezali so se s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. FOTOGRAFIJE: Lidl Slovenija

    Vsak dan kakovostni izdelki po dostopni ceni

    Vsak dan kakovostni izdelki po dostopni ceni

    Njihova velika skrb je dobro počutje zaposlenih.

    Njihova velika skrb je dobro počutje zaposlenih.

    Donacija za nakup stropnega in bazenskega dvigala v Centru Sonček Elerji

    Donacija za nakup stropnega in bazenskega dvigala v Centru Sonček Elerji

    Povezali so se s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. FOTOGRAFIJE: Lidl Slovenija
    Vsak dan kakovostni izdelki po dostopni ceni
    Njihova velika skrb je dobro počutje zaposlenih.
    Donacija za nakup stropnega in bazenskega dvigala v Centru Sonček Elerji
    S. N.
     6. 7. 2026 | 05:45
     6. 7. 2026 | 06:56
    4:12
    A+A-

    Nič ne de, če julij preživljate doma, poletne dni bo namreč znova popestril in osvežil Lidl, ki bralke in bralce Slovenskih novic spet vabi k sodelovanju v bogati nagradni igri. Ta se začenja danes, 6. julija, ko je pred vami že prva prijavnica, in traja do 28. julija, ko bomo objavili zadnjo. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!

    Prijavnico najdete vsak dan v tiskani izdaji Slovenskih novic in na spletni strani https://bralci.delo.si/poletna-nagradna-igra-slovenskih-novic, kjer so objavljena tudi veljavna pravila in pogoji sodelovanja, zato nikar ne zamudite priložnosti za poln voziček dobrot in drugih izdelkov po izbiri. Kot običajno, se bo 20 srečnih nagrajencev razveselilo privlačne nagrade, Lidlove darilne kartice, ki lahko v neugodnem obdobju podražitev olajšajo vsakdanji nakup nujnih gospodinjskih potrebščin ali pa pričarajo poletni piknik, saj bo ob okusnih dobrotah trgovca vsako poletno druženje brezskrbno in prijetno! Ne nazadnje so izdelki iz Lidlove ponudbe letos prejeli 52 zlatih odličij, ki jih podeljuje Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

    Vsak dan kakovostni izdelki po dostopni ceni
    Vsak dan kakovostni izdelki po dostopni ceni

    Ozaveščajo in podpirajo

    Lidl je tudi družbeno in ekološko ozaveščeno podjetje, saj si prizadeva za čim manj zavržene hrane in o pereči sodobni problematiki redno opozarja prek odmevnih kampanj: tako so znova pripravili kulinarično doživetje Hranozavestna mizica, pogrni se! 2.0, ki so ga letos nadgradili v odprto urbano izkušnjo v prestolnici, ko so lahko obiskovalci tudi poskusili prigrizke, pripravljene iz potencialnih presežkov hrane. Lidl si prizadeva tudi za uresničevanje zaveze krožnega gospodarstva REset Resources, s katero zmanjšujejo porabo primarnih surovin, spodbujajo ponovno uporabo in krepijo recikliranje. Z zbiralniki odpadnega olja pred 21 trgovinami kupcem omogočajo enostavno, varno in do okolja prijazno oddajo tega za okolje nevarnega odpadka. Lidl Slovenija zbrano olje preda pogodbenemu partnerju Bolje, ki skrbi za ustrezno zbiranje, transport in reciklažo odpadnega olja v biodizel.

    Njihova velika skrb je dobro počutje zaposlenih.
    Njihova velika skrb je dobro počutje zaposlenih.

    Po treh nadvse uspešnih akcijah zbiranja plastenk Lidl Slovenija znova podpira nevladne organizacije pri zbiranju plastenk za dober namen. Tokrat so se povezali s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, akcija zbiranja praznih plastenk pa poteka v treh Lidlovih trgovinah. Sredstva od prodaje zbranih plastenk bodo namenjena društvu, Lidl Slovenija pa bo dodatno doniral še 15.000 evrov. Lidl Slovenija vsako leto v okviru tradicionalne donacije del sredstev od prodaje izdelkov lastne premium blagovne znamke Deluxe nameni otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri zdravljenju ali razvoju. Letošnjo donacijo, že trinajsto zapovrstjo, je prejel Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije: 20.000 evrov so namenili za nakup stropnega in bazenskega dvigala v Centru Sonček Elerji.

    Donacija za nakup stropnega in bazenskega dvigala v Centru Sonček Elerji
    Donacija za nakup stropnega in bazenskega dvigala v Centru Sonček Elerji

    Lidl Slovenija pa še naprej v središče postavlja tudi zaposlene. Letos je prejel že sedmi certifikat Top Employer Slovenija in Top Employer Europe za leto 2026, ki ga podeljuje priznana mednarodna organizacija Top Employers Institute. Podjetje je tako kot lani prejelo tudi prestižni pečat Enterprise Seal, ki potrjuje dosledno zagotavljanje visokih standardov in kakovostnih procesov na kadrovskem področju v vseh 31 državah, v katerih deluje. Kot nosilci polnega certifikata Družini prijazno podjetje skozi vse leto krepijo družinske vrednote in odnose, ob tem pa izvajajo številne aktivnosti.

    Svojo uspešnost pa podjetje znova deli tudi z vami, drage bralke, dragi bralci, zato ne zamudite ponujene priložnosti za srečo, ki se vam nasmiha že danes. Prva prijavnica za sodelovanje v nagradni igri je že pred vami, zato je nikar ne pozabite izpolniti in se potegovati za darilno kartico v vrednosti 200 evrov!

    Izdelki iz Lidlove ponudbe so letos prejeli 52 zlatih odličij.

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