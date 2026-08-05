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    Veslanje v zelenem raju: Ljubljanica, kot je še ne poznate

    Po vzoru kopenskih doživljajskih poti je zaživela tudi plovna pot po Ljubljanici. Blizu izvira na Vrhniki zaveslate in občudujete čudovito naravo.
    Krnice, kjer se reka Ljubljanica izrazito razširi. To je končna točka poti in obračališče, saj se naprej zaradi brzic s kanujem ne da iti. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

    Krnice, kjer se reka Ljubljanica izrazito razširi. To je končna točka poti in obračališče, saj se naprej zaradi brzic s kanujem ne da iti. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

    Prijetno, sproščeno, zabavno in poučno

    Prijetno, sproščeno, zabavno in poučno

    Peter Drašler pravi, da je plovna pot primerna za izkušene in za družine z otroki.

    Peter Drašler pravi, da je plovna pot primerna za izkušene in za družine z otroki.

    Spremljevalna ekipa labodje družine. Oče labod nas je z razdalje mirno opazoval.

    Spremljevalna ekipa labodje družine. Oče labod nas je z razdalje mirno opazoval.

    Otroški vrvež se vrača ob Ljubljanico.

    Otroški vrvež se vrača ob Ljubljanico.

    Krnice, kjer se reka Ljubljanica izrazito razširi. To je končna točka poti in obračališče, saj se naprej zaradi brzic s kanujem ne da iti. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc
    Prijetno, sproščeno, zabavno in poučno
    Peter Drašler pravi, da je plovna pot primerna za izkušene in za družine z otroki.
    Spremljevalna ekipa labodje družine. Oče labod nas je z razdalje mirno opazoval.
    Otroški vrvež se vrača ob Ljubljanico.
    Mitja Felc
     5. 8. 2026 | 05:40
    4:53
    A+A-

    Večina nas reko Ljubljanico pozna po njeni elegantni mestni kulisi, ko se sprehajamo po ulicah prestolnice in opazujemo njene mirne vode pod kovanimi mostovi. A le nekaj kilometrov stran, na pragu svojega izvira na Vrhniki, razkriva povsem drug obraz. Če se namesto za pešpot odločite za plovbo s kanujem ali supom po zgornjem toku Ljubljanice, ne izberete le športne aktivnosti, temveč vstopite v popolnoma drugačno dimenzijo doživljanja narave. V športnem društvu Sup kanu Ljubljanica pravzaprav ponujajo nekoliko drugačno doživljajsko pot. Ta v nasprotju z že znanimi po vsej Sloveniji, ki gredo po kopnem, poteka po reki Ljubljanici.

    Že po nekaj zamahih z veslom se mestni zvoki in hrup povsem izgubijo, nadomestita pa jih mehko pljuskanje vode ter petje ptic. Zgornji tok reke, ki izvira v skrivnostnih kraških vrtačah Retovja in Močilnika, je zavarovan v okviru omrežja Natura 2000, kar pomeni, da motorna plovila tam nimajo kaj iskati. Tišina je popolna, narava prav tako. Čeprav veslate proti toku, prav posebnega truda zaradi tega ne bo, padca je na tistem delu tako malo, da se zdi, kot da plovete po jezeru.

    Informativne table

    Za vodno avanturo na Vrhniki lahko kanu (20 evrov na uro) ali sup (15 evrov na uro) najamete ob začetku plovne poti. Potreben je le kontakt z društvom Sup kanu Ljubljanica in se dogovorite. Peter Drašler pravi, da so glede ure najema karseda prilagodljivi.

    Prav tako lahko na njihovi Facebookovi strani spremljate, kakšne so vremenske in vodostajne razmere, in sicer zelena luč na semaforju pomeni, da je Ljubljanica povsem varna, oranžna pomeni, da je potrebna določena previdnost, če je rdeča, pa je treba ostati na kopnem. Ob čarobni plovni poti vas pričakajo informativne table. Čemu so namenjene in kaj sporočajo, pa ugotovite sami.

    Peter Drašler, vodja projekta Plovna pot, pravi, da »ko zapluješ po Ljubljanici, pozabiš, kje si. Čeprav si pravzaprav v središču Vrhnike, se znajdeš v čisti divjini, kjer ne slišiš niti prometa – vstopiš v povsem drug svet.« Vožnja z drsnim plovilom na gladini ponuja doživetje, ki ga s sprehajalne poti na bregu enostavno ni mogoče izkusiti. Z gladine so drevesne krošnje videti mogočnejše, korenine starih hrastov, ki se oprijemajo bregov, ustvarjajo skrivnostne podvodne galerije, rečno dno, to se presenetljivo dobro vidi tudi ob malo bolj globoki vodi, pa razkriva živahno podvodno življenje. Zaradi prepovedi motornega prometa in počasnega, mirnega gibanja veslačev se živalski svet ob reki ne umika.

    Peter Drašler pravi, da je plovna pot primerna za izkušene in za družine z otroki.
    Peter Drašler pravi, da je plovna pot primerna za izkušene in za družine z otroki.

    Ob plovbi lahko na gladini pozdravite bele labode ter opazujete njihove mladiče, kako brezskrbno sledijo staršem. Ob tem Drašler pomirja obiskovalce glede bližine teh mogočnih ptic: »Včasih je ata labod hud, začne pihati ... Ampak zdaj so se že čisto navadili, da so tukaj kanuji, da so supi. Če greš takole lepo mimo, jih nič ne moti.« Z malo sreče in tišine boste nad gladino opazili celo hiter turkizno-modri prelet vodomca, ene najlepših ptic slovenskih voda, skozi kristalno čisto vodo pa se lepo vidijo ribje jate in pestro rastlinje.

    Ljubljanica je tudi sicer pravi svetovni naravni fenomen, saj pred svojim dokončnim izvirom na površje ponikne kar sedemkrat in ob vsakem izviru privzame novo ime. Plovba po njenem izvirnem toku vas tako pripelje neposredno v osrčje te kraške pravljice.

    Čeprav si pravzaprav v središču Vrhnike, se znajdeš v čisti divjini.

    Celotna plovna pot je zasnovana z mislijo na sprostitev in je primerna tako za začetnike kot za družine z otroki. Ekoizlet traja približno uro ali uro in pol ter vas popelje od začetnih izvirov do slikovite razširitve reke, imenovane Krnica, koder se rečni tok upočasni v mirno naravno jezero. Za popolno brezskrbnost obiskovalcev skrbi premišljen varnostni sistem – tako imenovani vodni semafor, ki obiskovalce na družbenih omrežjih redno obvešča o merah vodostaja, temperaturi vode in primernosti za varno veslanje.

    Glavni namen tega zelenega projekta ostaja preprost: vrniti ljudem in otrokom stik z naravo. Kot sklene Peter Drašler: »Všečna mi je bila ideja, da bodo naši otroci doživeli tole Ljubljanico vsaj približno tako, kot smo jo mi. Oziroma imajo zdaj možnost, da jo še bolje. Mi smo se v otroških letih igrali tukaj ob Ljubljanici, in ta vrvež se vrača, kar me veseli. Otroci v teh počitniških dneh lahko uživajo na soncu, malo v vodi, malo v blatu. To so tiste pristne počitnice.« 

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