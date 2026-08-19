Vipavski Križ je skriti biser Vipavske doline, ki ga morate obiskati peš ali s kolesom

Med vinogradi, griči, vasmi in starodavnimi kamnitimi hišami se skriva kraj, ki obiskovalca hitro očara. Vipavski Križ je majhen, a izjemno bogat zgodovinski biser, ki ga lahko odkrivate peš, s kolesom in kar je za Vipavsko dolino skoraj obvezno, ob kozarcu odličnega lokalnega vina.

Vipavska dolina je ena tistih slovenskih pokrajin, ki jih je težko spoznati v enem samem obisku. Njena lepota ni samo v razgledih, temveč predvsem v občutku, ki ga ponuja. Tu se poti vijejo med vinogradi, sadovnjaki in polji, nad njimi se dvigajo griči in kraške vzpetine, med njimi pa se skrivajo stare vasi, kamnite hiše, cerkve in majhni trgi.

To je pokrajina, ki je kot nalašč za raziskovanje na dveh nogah ali dveh kolesih.

Na kolesu skozi pokrajino, ki jo je vredno doživeti počasi

Vipavska dolina je odlična izbira za kolesarje različnih sposobnosti. Na voljo so položnejše poti, primerne za sproščeno rekreativno kolesarjenje, pa tudi zahtevnejši vzponi in makadamske poti, ki bodo navdušile bolj izkušene kolesarje. Posebnost kolesarjenja po Vipavski dolini je, da cilj ni nujno doseči čim večjo hitrost. Pravzaprav je bolje, da se večkrat ustavite. Za trenutek ob vinogradu. Pri stari kamniti hiši. Na vaškem trgu. Ob razgledni točki. In morda v eni od domačih gostiln.

Pokrajina ponuja številne možnosti za kombinacijo rekreacije in raziskovanja. Kolesarsko pot lahko začinite z obiskom kulturnih znamenitosti, naravnih posebnosti in lokalnih ponudnikov, kjer lahko poskusite značilne jedi ter vina, ki so Vipavsko dolino postavila na zemljevid ljubiteljev dobre hrane in pijače.

FOTO: Janez Mihovec

FOTO: Miroslav Cvjetičanin

FOTO: Leon Vidic

Tudi pohod je lahko odličen izlet

Če vam je ljubše raziskovanje brez kolesa, je Vipavska dolina prav tako odlična izbira. Ena zanimivejših možnosti je Pot okoli Vipavskega Križa, ki vas popelje skozi slikovito pokrajino okoli enega najbolj prepoznavnih zgodovinskih naselij v dolini. Pot je dolga približno 7,1 kilometra, če vanjo vključite tudi sprehod skozi Vipavski Križ, pa se podaljša na približno 8,2 kilometra. Ni pretirano zahtevna, zato je primerna za družine in rekreativne pohodnike. Del poti poteka po makadamu, trasa pa je urejena in označena z usmerjevalnimi tablami. Če vam je celotna pot predolga, jo lahko tudi skrajšate.

Na poti boste obiskali vasi Cesta, Plače in Male Žablje, pot pa vas bo vodila med vinogradi, polji, potoki in zeleno vipavsko pokrajino. Prav tu se pokaže ena največjih prednosti Vipavske doline: za lep izlet ne potrebujete ekstremnega vzpona ali večurnega napora. Dovolj je, da si vzamete čas.

In potem se pred vami pojavi Vipavski Križ

Na vrhu griča sredi Zgornje Vipavske doline stoji naselje, ki je vidno že od daleč. Vipavski Križ. Majhen, strnjen in obdan z obzidjem je videti skoraj kot prizor iz drugega časa. Ko stopite skozi mestna vrata, se pogled spremeni. Ozke ulice, kamnite hiše, trgi, obzidje, grad in samostan pripovedujejo zgodbo o kraju, ki je imel nekoč precej pomembnejšo vlogo, kot bi lahko sklepali po njegovi današnji velikosti. Vipavski Križ je v celoti spomeniško zaščiteno naselje in velja za enega najlepših zgodovinskih kulturnih spomenikov v Sloveniji. Mnogi mu pravijo biser sredi Vipavske doline. In ko se sprehodite po njegovih ulicah, hitro razumete zakaj.

FOTO: Leon Vidic

Od utrdbe do najmanjšega mesta v cesarstvu

Zgodovina Vipavskega Križa je presenetljivo bogata. Naselje je bilo prvič omenjeno že leta 1252, ko se je v darilni listini pojavilo ime Villa Crucis. Pozneje se je razvijalo in pridobivalo vse večji pomen, posebno v času, ko je bilo treba območje utrditi pred turškimi vpadi. Konec 15. stoletja so začeli graditi utrdbo, naselje pa so obdali z močnim obzidjem. Leta 1507 je Križ dobil trške pravice, s čimer so prebivalci pridobili pravico do sejmov. Leta 1532 je cesar Ferdinand Križ povzdignil v mesto, njegove prebivalce pa v meščane. Mesto je s tem dobilo pravico do dveh letnih sejmov, prebivalci pa so imeli tudi določene vojaške obveznosti.

Križ je bil v svojem času pomembno središče doline in obrambna točka na območju Goriških vrat. Zaradi svoje velikosti naj bi veljal celo za najmanjše mesto v takratnem cesarstvu. Danes je težko verjeti, da je bilo to majhno naselje nekoč tako pomembno. Toda obzidje, grad in njegova arhitektura še vedno pričajo o nekdanjem pomenu.

Po teh ulicah je hodil tudi Primož Trubar

Vipavski Križ ni zanimiv le zaradi svoje arhitekture. Konec novembra leta 1563 se je na poti iz Gorice proti Ljubljani tukaj ustavil tudi Primož Trubar. Na poti skozi mesto je nagovoril zbrane prebivalce. Takšni dogodki so danes del zgodovine, ki jo lahko obiskovalec doživi skoraj fizično, prav zato je sprehod po Vipavskem Križu veliko več kot le ogled lepega starega naselja.

Grad, Attemsi in kapucinski samostan

Pomemben pečat zgodovini kraja so dali tudi grofje Thurni in pozneje Attemsi. Grad je bil zgrajen v obdobju utrjevanja naselja, v njem pa so nato prebivali Thurni. Leta 1605 so ga od njih kupili Attemsi, ki so začeli obnavljati mesto in njegovo okolico. V obdobju protireformacije so Attemsi v Vipavski Križ povabili kapucine. Leta 1637 so začeli graditi samostan.

V njem je pozneje živel in deloval tudi Janez Svetokriški, eden najbolj znanih slovenskih pridigarjev. Danes samostan še vedno skriva bogato samostansko knjižnico. To je eden tistih kotičkov Vipavske doline, kjer se zgodovina ne zdi oddaljena. O njej ne berete le v knjigi, hodite po prostoru, kjer se je dogajala.

Mesto, ki je skoraj izginilo

Vipavski Križ je skozi stoletja doživel tudi obdobja zatona. Leta 1809 so ga zasedli Francozi, Attemsi pa so mesto zapustili. V 19. stoletju je kraj postopoma izgubljal nekdanji pomen, še posebej z gospodarskim razvojem bližnje Ajdovščine. Ko je leta 1864 burja odkrila del grajske strehe, je začel grad propadati. Attemsi ga niso več obnovili. Nekdanji mestni vrvež je počasi zamrl.

Do danes se je ohranila tudi zgodba o Kriški gardi, mestni straži, ki se je razvila v nemirnih časih. Sprva je imela pomembno vlogo, pozneje pa je postajala predvsem slovesna in protokolarna posebnost. Med prvo svetovno vojno so gardiste poslali na fronto.

FOTO: Leon Vidic

Danes je Vipavski Križ spet zaživel

Kraj je v zadnjih desetletjih dobil novo življenje. Leta 2015 je bila s pomočjo sredstev Občine Ajdovščina in Evropskega sklada za regionalni razvoj zaključena temeljita prenova javnih površin. Prenovljene so bile ulice in trgi, urejena je bila komunalna infrastruktura, naselje pa je dobilo podobo, ki obiskovalcu omogoča, da še lažje začuti njegovo zgodovinsko vrednost. In prav to je danes ena njegovih največjih prednosti.

Vipavski Križ ni muzej, v katerem bi si samo ogledovali preteklost. Je živ kraj, skozi katerega se sprehajate, v njem posedite, se ustavite in ga doživite.

Najlepši zaključek? V grajski kleti

Po sprehodu ali kolesarskem izletu si Vipavska dolina zasluži še drugačen zaključek. V Grajski kleti v Vipavskem Križu lahko dan sklenete s pogostitvijo lokalnih dobrot in vodeno degustacijo vin iz Vipavske doline. Po nekaj kilometrih hoje ali kolesarjenja je takšen zaključek skoraj idealen. Sedete, pogledate okoli sebe, začutite hlad stare grajske kleti in poskusite vina, ki so nastala v pokrajini, skozi katero ste se pravkar vozili ali sprehajali. Takrat se izlet spremeni v doživetje.

Vipavska dolina, ki je ne pozabite

Če Vipavske doline še niste obiskali, je morda prav Vipavski Križ eden najboljših razlogov, da jo spoznate. Načrtujte kolesarski izlet. Ali pa si obujte pohodne čevlje. Izberite Pot okoli Vipavskega Križa, se sprehodite med vinogradi, skozi vasi in mimo potokov ter se nato povzpnite za obzidje starega mesta. Ne hitite.

Poglejte kamnite hiše, ozke ulice in stare trge. Ustavite se ob obzidju in poglejte čez dolino. Nato pa si privoščite nekaj lokalnega in kozarec vipavskega vina.

Vipavska dolina je pokrajina, ki jo je najlepše odkrivati počasi. Vipavski Križ pa je njen zgodovinski biser, ki ga je vredno doživeti vsaj enkrat in zelo verjetno se boste želeli vrniti.

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