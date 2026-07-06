Vode ne požirajte, če opazite goščo ali alge

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    Visoke temperature spreminjajo razmere v morju in jezerih, zato strokovnjaki priporočajo nekoliko več previdnosti. FOTO: Janez Mužič
    J. M.
     6. 7. 2026 | 06:45
    2:16
    A+A-

     Poletna vročina ne prinaša le polnih plaž in toplega morja, ampak tudi spremembe, ki jih s prostim očesom že opažajo tudi številni kopalci. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) opozarjajo, da so zaradi visokih temperatur in sušnih razmer na nekaterih kopalnih območjih zaznali pojav gošče in povečano razraščanje alg, zato svetujejo previdnost.

    V slovenskem morju se gošča skupaj s skupki morske trave občasno pojavlja pri kopališču Turistike Portorož, pri Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič ter ob Hotelu Piran. Če bo pojav izrazitejši, strokovnjaki priporočajo, da se kopanju na takšnem mestu raje izognete.

    V slovenskem morju se gošča skupaj s skupki morske trave občasno pojavlja pri kopališču Turistike Portorož, pri Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič ter ob Hotelu Piran. FOTO: RKS
    V slovenskem morju se gošča skupaj s skupki morske trave občasno pojavlja pri kopališču Turistike Portorož, pri Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič ter ob Hotelu Piran. FOTO: RKS

    Dobra novica je, da je mikrobiološka kakovost kopalnih voda po podatkih Arso še vedno ustrezna. Kljub temu tam, kjer so nakopičene alge ali gošča, velja nekaj preprostih previdnostnih ukrepov. Med kopanjem vode ne požirajte, po prihodu na suho se oprhajte, majhni otroci in hišni ljubljenčki pa naj se ne zadržujejo na takšnem območju.

    Podobne spremembe opažajo drugod po Sloveniji. V Bohinjskem jezeru se gošča za zdaj pojavlja zunaj uradnih kopalnih območij, vendar se lahko zaradi vetra in tokov razširi tudi tja. V Šobčevem bajerju je voda zaradi povečanega razvoja planktonskih alg dobila zelenkast odtenek, vendar analize niso pokazale prisotnosti cianobakterij.

    • Ne kopajte se v območju z večjimi nakopičenimi algami.
    • Vode ne požirajte.
    • Po kopanju se oprhajte.
    • Otroci in psi naj se takim območjem izognejo.
    • Če se po kopanju pojavijo draženje kože ali druge težave, poiščite zdravniški nasvet.

    Na Arsu opozarjajo, da lahko dolgotrajna vročina povzroči tudi cvetenje morja in pogostejši pojav meduz, zato svetujejo, da kopalci pred vstopom v vodo pogledajo, kakšno je stanje na izbranem kopališču. Če opazijo večje količine gošče, motno ali nenavadno obarvano vodo, je bolje poiskati drugo mesto za osvežitev.

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