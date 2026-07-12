Vsak ima svojo hrbtno plavut: v slovenskem morju spremljajo okoli 150 delfinov

Le nekaj dni po žalostni smrti izčrpane velike pliskavke je Piran gostil že 19. Dan delfinov. Otroci so jih iskali z daljnogledi z obale, sestavljali so njihove hrbtne plavuti, odpluli so z ladjico Solinarko in predvsem spoznavali, zakaj je od zdravja našega morja odvisno tudi zdravje teh morskih sesalcev.

Pred dnevi je slovensko javnost pretresel prizor, kakršnega pri nas skoraj ne pomnimo. Na obalo je nasedla živa samica velike pliskavke. Ljudje so želeli pomagati, veterinarji in člani Društva za morske sesalce Morigenos so hiteli na pomoč, toda delfinka je bila že preveč izčrpana. »Ko smo prišli na kraj dogodka, je bilo žal že jasno, da zanjo skoraj gotovo ne bomo mogli storiti ničesar več, razen da ji olajšamo zadnje trenutke življenja. Obdukcija še poteka, prvi izsledki pa kažejo, da je bila žival popolnoma shirana, brez skoraj vse podkožne maščobe, polna zajedavcev in z razjedami na želodcu,« pravi predsednik Morigenosa dr. Tilen Genov. Primer je izjemen, dodaja: »Kolikor nam je znano, je bil to prvi dokumentirani primer živega nasedlega delfina v Sloveniji.«

Prav zato je letošnji Dan delfinov dobil posebno simboliko. Ni bil le praznik teh izjemnih živali, ampak tudi opomin, kako krhek je morski svet.​​ S tradicionalno prireditvijo že četrt stoletja približujejo življenje delfinov v slovenskem morju. »Gre za našo letno izobraževalno in ozaveščevalno prireditev, kjer javnosti predstavljamo 25 let raziskovanja delfinov v slovenskem morju,« pravi podpredsednica društva Polona Kotnjek.

Delfini so simpatični, če se z njimi lahko pohecaš, pa sploh. FOTO: Morigenos

Raziskovalci za en dan

Obiskovalci so se podali na detektivsko dogodivščino po Piranu, iskali delfine z daljnogledi, odpluli na panoramsko vožnjo in se preizkusili v fotoidentifikaciji. Po slikah hrbtnih plavuti so ugotavljali, kateremu delfinu pripada posamezna fotografija. Tako so spoznavali, kako raziskovalci prepoznavajo posamezne živali. V skrivnostnih škatlah so tipali morske organizme, spoznavali želve, spužve in delfine, drugje pa razvrščali odpadke in odkrivali, kaj vse konča v morju.

Polona Kotnjek: »Z dnevom delfinov približujemo javnosti njihovo življenje v slovenskem morju.« FOTO: Janez Mužič

Velike pliskavke niso priljubljene le med turisti in drugimi občudovalci. »Delfine obravnavamo kot bioindikatorje oziroma naravne kazalnike stanja morskega okolja. Raziskave o njih povedo ogromno o tem, kakšno je stanje morja,« pojasnjuje Genov. Raziskovalci že leta v našem morju spremljajo okoli 150 velikih pliskavk; njihovo število ostaja stabilno, čeprav se ljudem včasih zdi, da jih je več. »Gre predvsem za obdobja, ko se pogosteje zadržujejo ob obali.« Vsak delfin ima svojo zgodbo in prepoznavno hrbtno plavut. Tako raziskovalci še vedno redno srečujejo Srečka, delfina, ki so ga pred leti rešili iz ribiške mreže.

Obiskovalci so iskali sesalce z daljnogledi, se preizkusili v njihovi fotoidentifikaciji, odpluli so z ladjico in jih na stojnicah še bolje spoznali. FOTO: Morigenos

Ko je Morigenos začel raziskovati delfine, marsikdo sploh ni vedel, da živijo tudi v slovenskem morju. Danes je društvo vpeto v najpomembnejše mednarodne organizacije za raziskovanje in varstvo morskih sesalcev. »Nekoč smo znanje uvažali, danes ga tudi izvažamo,« pravi Genov, ki predseduje Evropskemu združenju za kite in delfine. Prihodnje leto bo v Bernardinu potekala velika evropska konferenca o kitih in delfinih.

Kdaj bomo videli kita

Poleg delfinov se pri nas občasno pojavijo tudi kiti. Nazadnje so v slovenskem morju opazili dva brazdasta kita leta 2020. »K nam prihajajo predvsem iz južnega Jadrana. V povprečju jih opazimo na približno od tri do štiri leta,« pravi Genov. Če bo statistika držala, bi se lahko nov obisk zgodil že kmalu, vendar je vse odvisno od razmer v morju in razpoložljivosti hrane.

Tilen Genov: »Delfine obravnavamo kot naravne kazalnike stanja morskega okolja.« FOTO: Janez Mužič

Dan delfinov ni le prireditev, ampak povabilo. Da bolje spoznamo živali, ločujemo odpadke, varujemo morje in raziskovalcem sporočimo opažanja delfinov ali kitov. Le nekaj dni po žalostni zgodbi naplavljene pliskavke je bilo sporočilo letošnjega dne jasno. Če bomo znali varovati morje, bodo prihodnje generacije še vedno lahko navdušeno vzkliknile: »Poglej, delfin!«