Z nagrado razveselili invalidskega upokojenca: Jože Gašperčič iz Laškega bi Lidl postavil na prvo mesto med trgovci (FOTO)

»Prepričan sem bil, da gre za neslano šalo, ko ste me poklicali. Res, še zdaj ne morem verjeti. In tudi žena Marjana je, ko sem ji povedal, rekla, da ne more verjeti, da sem bil izžreban ravno jaz,« nam je ves vesel dejal Jože Gašperčič, Laščan, ki živi v zaselku Šmihel nad zdraviliščem, od koder se odpira pogled na Laško.

»Smo tako visoko, da Savinja res ne more do nas, Pivo in cvetje pa tudi lahko kar z naše terase spremljamo,« se je še pošalil naš tokratni srečni izžrebanec za Lidlov darilni bon. Dvesto evrov bo Jožetu in njegovi ženi še kako prav prišlo, saj imata oba skromno pokojnino. Jože je po letih dela v gradbenih podjetjih Ingrad in Remont, v Dekorativni je delal kot vzdrževalec, nato pa pri raznih zasebnikih polagal keramiko in opravljal druga dela, prestal dve operaciji na hrbtenici. Zatem težkega dela ni več zmogel, zato se je invalidsko upokojil. Žena je nekaj let delala prek javnih del, nato pa je bila čistilka v kulturnem centru in Glasbeni šoli Laško-Radeče. Zdaj je tudi ona že dobro leto v pokoju.

V lovski sobi ob krušni peči FOTOGRAFIJI: Mojca Marot

»Leta 1994, ko sva ravno začela graditi svojo hišo poleg domače, v kateri zdaj živi brat, sva oba v laški Volni ostala brez službe. Ni bilo rožnato, a sva nekako zmogla. Ogromno dela sva namreč opravila sama,« pove Jože, ki je v življenju postavil tudi krepko čez 100 krušnih peči, kakršno ima tudi v svoji lovski sobi in v kateri njegova Marjana redno peče domači kruh. »Tega dela, pečarstva, sem se izučil že pri 22 letih, ko sem bil še pri Remontu. Praktično takoj po vrnitvi iz vojske,« nam pove Jože, ki je tudi lovec, kar smo opazili takoj, ko smo se pripeljali k njemu, saj fasado krasita naslikana gamsa. Trofeje nam je ponosno pokazal v svoji lovski sobi.

»Lovec sem že 40 let, kar 24 let sem bil tudi gospodar Lovske družine Rečica,« še doda nagrajenec, ki gre tu in tam še vedno na prežo. Glede na to, da sta oba z ženo precej samopreskrbna, imata namreč velik vrt, na katerem pridelata veliko zelenjave, Marjana nabira tudi zelišča za čaje in vkuhava marmelade, nas seveda zanima, kaj običajno kupujeta v Lidlu. »Lidl je najina najljubša trgovina, žal pa ga v Laškem nimamo. Tudi sicer je ponudba v našem mestu skromna, zato se z veseljem po nakupih odpeljeva v Celje. Zdaj, ko so uredili cesto in most pri Polulah, bo spet lažje,« pove Jože, ki v Lidlu pogosto izbere tudi kakšno vrtno orodje in druge pripomočke znamke Parkside, ki je zelo kakovostno in po ugodnih cenah.

Dober nakup pomeni več kot le nizko ceno. V Lidlu Slovenija s sporočilom »Splača se« poudarjajo, da lahko kupci po dostopnih cenah izbirajo izdelke preverjene kakovosti. Številni izdelki iz njihove ponudbe so prejemniki neodvisnih priznanj in nagrad, kar potrjuje, da odlična kakovost ni nujno povezana z visoko ceno. Od svežih živil do izdelkov za vsakdanjo uporabo – Lidl želi kupcem ponuditi zanesljivo izbiro, ki združuje okus, kakovost in ugodno ceno. Tako lahko vsakodnevni nakupi ostanejo prijazni do družinskega proračuna, ne da bi bilo treba sklepati kompromise pri kakovosti. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

»Sicer kupujeva zlasti pijačo, higienske pripomočke, od dezodorantov do pralnih sredstev, mleko in mlečne izdelke, moko, testenine, kakšen priboljšek pa se bo našel tudi za najino vnukinjo,« povesta Jože in Marjana. Ta bo jeseni postala osnovnošolka. »Ena hči živi v Italiji, druga je poročena v Savinjski dolini, sicer pa je delovna terapevtka v celjski bolnišnici,« nam še razkrijeta Jože in Marjana, ki sta že vrsto let tudi zvesta naročnika in bralca Slovenskih novic.

E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!