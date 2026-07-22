  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    POLETNA NAGRADNA IGRA

    Z nagrado razveselili invalidskega upokojenca: Jože Gašperčič iz Laškega bi Lidl postavil na prvo mesto med trgovci (FOTO)

    Upokojenec in lovec Jože je v življenju izdelal več kot 100 krušnih peči.
    Z Lidlovim bonom bo kupil tudi kakšen priboljšek za vnukinjo.
    Z Lidlovim bonom bo kupil tudi kakšen priboljšek za vnukinjo.
    M. M.
     22. 7. 2026 | 06:40
    4:23
    A+A-

    »Prepričan sem bil, da gre za neslano šalo, ko ste me poklicali. Res, še zdaj ne morem verjeti. In tudi žena Marjana je, ko sem ji povedal, rekla, da ne more verjeti, da sem bil izžreban ravno jaz,« nam je ves vesel dejal Jože Gašperčič, Laščan, ki živi v zaselku Šmihel nad zdraviliščem, od koder se odpira pogled na Laško.

    »Smo tako visoko, da Savinja res ne more do nas, Pivo in cvetje pa tudi lahko kar z naše terase spremljamo,« se je še pošalil naš tokratni srečni izžrebanec za Lidlov darilni bon. Dvesto evrov bo Jožetu in njegovi ženi še kako prav prišlo, saj imata oba skromno pokojnino. Jože je po letih dela v gradbenih podjetjih Ingrad in Remont, v Dekorativni je delal kot vzdrževalec, nato pa pri raznih zasebnikih polagal keramiko in opravljal druga dela, prestal dve operaciji na hrbtenici. Zatem težkega dela ni več zmogel, zato se je invalidsko upokojil. Žena je nekaj let delala prek javnih del, nato pa je bila čistilka v kulturnem centru in Glasbeni šoli Laško-Radeče. Zdaj je tudi ona že dobro leto v pokoju.

    V lovski sobi ob krušni peči FOTOGRAFIJI: Mojca Marot
    V lovski sobi ob krušni peči FOTOGRAFIJI: Mojca Marot

    »Leta 1994, ko sva ravno začela graditi svojo hišo poleg domače, v kateri zdaj živi brat, sva oba v laški Volni ostala brez službe. Ni bilo rožnato, a sva nekako zmogla. Ogromno dela sva namreč opravila sama,« pove Jože, ki je v življenju postavil tudi krepko čez 100 krušnih peči, kakršno ima tudi v svoji lovski sobi in v kateri njegova Marjana redno peče domači kruh. »Tega dela, pečarstva, sem se izučil že pri 22 letih, ko sem bil še pri Remontu. Praktično takoj po vrnitvi iz vojske,« nam pove Jože, ki je tudi lovec, kar smo opazili takoj, ko smo se pripeljali k njemu, saj fasado krasita naslikana gamsa. Trofeje nam je ponosno pokazal v svoji lovski sobi.

    »Lovec sem že 40 let, kar 24 let sem bil tudi gospodar Lovske družine Rečica,« še doda nagrajenec, ki gre tu in tam še vedno na prežo. Glede na to, da sta oba z ženo precej samopreskrbna, imata namreč velik vrt, na katerem pridelata veliko zelenjave, Marjana nabira tudi zelišča za čaje in vkuhava marmelade, nas seveda zanima, kaj običajno kupujeta v Lidlu. »Lidl je najina najljubša trgovina, žal pa ga v Laškem nimamo. Tudi sicer je ponudba v našem mestu skromna, zato se z veseljem po nakupih odpeljeva v Celje. Zdaj, ko so uredili cesto in most pri Polulah, bo spet lažje,« pove Jože, ki v Lidlu pogosto izbere tudi kakšno vrtno orodje in druge pripomočke znamke Parkside, ki je zelo kakovostno in po ugodnih cenah.

    Dober nakup pomeni več kot le nizko ceno. V Lidlu Slovenija s sporočilom »Splača se« poudarjajo, da lahko kupci po dostopnih cenah izbirajo izdelke preverjene kakovosti. Številni izdelki iz njihove ponudbe so prejemniki neodvisnih priznanj in nagrad, kar potrjuje, da odlična kakovost ni nujno povezana z visoko ceno. Od svežih živil do izdelkov za vsakdanjo uporabo – Lidl želi kupcem ponuditi zanesljivo izbiro, ki združuje okus, kakovost in ugodno ceno. Tako lahko vsakodnevni nakupi ostanejo prijazni do družinskega proračuna, ne da bi bilo treba sklepati kompromise pri kakovosti.

    Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

    »Sicer kupujeva zlasti pijačo, higienske pripomočke, od dezodorantov do pralnih sredstev, mleko in mlečne izdelke, moko, testenine, kakšen priboljšek pa se bo našel tudi za najino vnukinjo,« povesta Jože in Marjana. Ta bo jeseni postala osnovnošolka. »Ena hči živi v Italiji, druga je poročena v Savinjski dolini, sicer pa je delovna terapevtka v celjski bolnišnici,« nam še razkrijeta Jože in Marjana, ki sta že vrsto let tudi zvesta naročnika in bralca Slovenskih novic.

    E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

    Sodelujte v veliki poletni nagradni igri Lidla in Novic: vsak dan priložnost za lep dobitek. Srečneži, ki jih bomo izžrebali, se bodo razveselili privlačne nagrade: Lidlovega darilnega bona v vrednosti 200 evrov!

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    Lidlnagradna igrapoletna nagradna igra
    ZADNJE NOVICE
    07:11
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    STE GA VIDELI?

    Stojan se je s kolesom odpeljal od doma in izginil

    Od torkovega dopoldneva je pogrešan 60-letni Stojan Fajmot z območja Dravograda.
    22. 7. 2026 | 07:11
    07:00
    Premium
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    MORILEC

    Amir Uzunović se je potem, ko je umoril partnerico, vrnil na kraj zločina: plaval je po Dravi

    Pred policisti se je uspešno skrival skoraj dvanajst ur.
    22. 7. 2026 | 07:00
    07:00
    Lifestyle  |  Polet
    NAJBOLJ ZDRAVO STARANJE

    4 preprosti testi razkrivajo, kako hitro se stara vaše telo. Preverite, ali ste med najbolj zdravimi

    Poudarjamo, da videz ali številka na tehtnici nista najboljša pokazatelja zdravja.
    Miroslav Cvjetičanin22. 7. 2026 | 07:00
    06:50
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ZELENE PRIJATELJICE

    Da bodo lončnice lepše: ali mleko res omeji pepelasto plesen?

    Pri listnih ušeh, pršicah in belih mušicah je pogosto učinkovito že temeljito spiranje rastline pod prho.
    22. 7. 2026 | 06:50
    06:40
    Poletje s SN
    POLETNA NAGRADNA IGRA

    Z nagrado razveselili invalidskega upokojenca: Jože Gašperčič iz Laškega bi Lidl postavil na prvo mesto med trgovci (FOTO)

    Upokojenec in lovec Jože je v življenju izdelal več kot 100 krušnih peči.
    22. 7. 2026 | 06:40
    06:30
    Bulvar  |  Tuji trači
    FILM ODISEJA

    Grki ogorčeni pisali režiserju Nolanu: v filmu Odiseja ni niti enega Grka

    Ocenili, da je nesprejemljivo, da v filmu Odiseja ni niti enega igralca grškega rodu
    22. 7. 2026 | 06:30

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OKUSEN ZAJTRK

    Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

    Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZA BRALCE

    Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

    Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OKUSEN ZAJTRK

    Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

    Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZA BRALCE

    Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

    Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRILOŽNOSTI

    Zakaj podjetja izgubljajo posle?

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Photo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODKRIVAMO SLOVENIJO

    Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo13. 7. 2026 | 10:20
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    CITRUSI

    Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

    Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGROŽENOST

    Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Promo
    Lifestyle  |  Polet
    HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

    Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

    Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
    17. 7. 2026 | 08:33
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki