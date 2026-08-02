Žensko močno presenetilo tole v hrvaškem apartmaju! Objava zbrala že več kot 10.000 všečkov

Medtem ko se na družbenih omrežjih v zadnjih tednih vrstijo posnetki uničenih apartmajev in razprave o tem, kaj vse morajo prestajati ponudniki nastanitev, je pozornost pritegnila objava z drugačno, toplo zgodbo. Kot poroča Slobodna Dalmacija, se je ena izmed gostij odločila deliti svojo izkušnjo, ki je bila, kot pravi, boljša, kot bi bila na obisku pri sorodnikih.

»Želim deliti našo pozitivno izkušnjo z letošnjega dopusta. Vse pohvale za apartma v mestu Seget Vranjica. Nastanitev je čista in popolnoma opremljena. Lastnica je izjemno prijazna, ustrežljiva in vedno pripravljena pomagati. V apartmaju nas je pričakala hrana skupaj s torto, med samim bivanjem pa nam je pripravila celo večerjo,« je zapisala hvaležna obiskovalka.

Medtem ko se številni sobodajalci pritožujejo nad neodgovornimi gosti, ti pa nad hladnim odnosom gostiteljev, takšna zgodba zveni skoraj neverjetno. Objava je do zdaj zbrala že skoraj 10 tisoč všečkov. Možnost komentiranja pod njo je bila kasneje sicer izklopljena, a čeprav so imeli mnogi za »popolno« lastnico le besede hvale, so se nekateri ob tem vseeno vprašali, ali ni takšna ustrežljivost morda že kar malce pretirana.

Kakšne izkušnje pa imate vi s hrvaškimi nastanitvami? Ste bili že kdaj tako prijetno presenečeni?