Nagrajenka Milojka je velika ljubiteljica živali

Glede na to, da policija vsak dan poroča o goljufijah, med katerimi so tudi telefonski klici in obljube, je bila nekako logična previdnost naše tokratne nagrajenke Milojke Zorko, ki s hčerko in sestro domuje pod gradom v najstarejšem slovenskem mestu Ptuju. Po našem telefonskem klicu s sporočilom o nagradi je resda izrazila zadovoljstvo in hvaležnost, saj je dobila največjo nagrado v življenju, kljub temu pa je bila dvomljiva, češ, kako naj vem, da ste pravi? Šele pozneje, ko je poklicala nazaj, se je sprijaznila, kljub temu pa spraševala, ali se »pri Slovenskih novicah šalite, saj to ne more biti res ...«.

Brez Slovenskih novic enostavno ne more začeti dneva.

Milojka nas je pričakala v ptujskem Ring baru blizu svojega doma. Predali smo ji nagradni bon Lidla, v prijetnem klepetu pa smo med drugim izvedeli, da je nagrajenka, ki se je rodila na Ptuju ob koncu prve polovice prejšnjega stoletja, že dolgo v pokoju. Do 49. leta je bila zaposlena v trgovini, ob koncu prejšnjega tisočletja pa se je upokojila. Povedala je, da ji je lepo z edinko Natašo in sestro.

Odkar je v pokoju, je najraje v naravi, v gibanju in druženju. Je tudi ljubiteljica in rešiteljica živali, zlasti zavrženih muck, zgodba zase pa so nagradne igre in reševanje križank, ki jih pogosto pošlje, prejela je tudi nekaj manjših nagrad. »Zdaj pa ste me prijetno presenetili in razveselili s tako lepo nagrado, ki je zelo dobrodošla, saj bom večkrat nakupila potrebščin za dom, predvsem hrano in pijačo, nekaj pa bodo dobile tudi muce.«

Milojka nam je zatrdila, da zelo rada nakupuje v Lidlu, kjer najde skoraj vse, kar potrebuje. Doma so zaljubljeni tudi v Slovenske novice, časopis, brez katerega ne more začeti dneva. »Ker je toliko kriminala okrog nas, najprej v črni kroniki preberem vsak prispevek, nato še ostale iz lokalnega okolja, kar je zjutraj ob kavi najbolj aktualno,« razloži naša nagrajenka in bralka.

E-prijavnica za sodelovanje v nagradni igri

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