    Zgodbe, ki jih piše življenje: podarjamo 500 € vrednostnih bonov za gorivo

    Vsaka pot je zgodba. Nekatere so zapisane v spominih, druge še čakajo, da jih napišeš. Zdaj imaš priložnost, da naslednjo ustvariš z našo pomočjo.
    23. 10. 2025 | 07:00
     23. 10. 2025 | 07:00
    Se spomnite svojega prvega avtomobila? Tistega poletja, ko ste se s prijatelji odpravili na morje, ali pa družinskih izletov, ko je bil vsak kilometer nova pustolovščina? Te poti niso bile le kilometri – bile so zgodbe, ki jih piše življenje.

    Zgodbe, ki jih piše življenje. Gorivo za nove spomine.

    Potovanja z avtomobili niso le premiki od točke do točke. So drobni trenutki vmes – ko se ustaviš na čudoviti razgledni točki, ko veter diši po poletju ali ko na zadnjem sedežu nekdo zadrema, medtem ko se cesta vije naprej. So tisti kratki postanki za kavo, spontani ovinki mimo načrtovane poti in tihi pogovori, ki trajajo še dolgo po tem, ko se vrneš domov. Na takšnih poteh se ne zbirajo le kilometri, ampak spomini – pristni, iskreni, polni življenja. To so tiste zgodbe, ki jih piše življenje – poti, ki nas povezujejo, spreminjajo in nam vedno znova pokažejo, da je pot včasih pomembnejša od cilja.

    Slovenske novice podarjamo 5 x 100 € vrednostnih bonov za gorivo – zapeljite se tja, kamor vas vodi srce, ne glede na to, ali je to kraj vaših spominov ali nova destinacija, ki šele čaka, da jo odkrijete.

    Izpolnite spodnji obrazec, sodelujte v nagradni igri in osvojite vrednostni bon za gorivo.

    Več iz teme

    ZADNJE NOVICE
    08:35
    Lifestyle  |  Polet
    JE TO RES?

    Zdravniško opozorilo: Zakaj kapsule z omega-3 maščobami ne prinašajo enakih koristi kot ribe

    Prehranska dopolnila z omega-3 niso čudežna rešitev.
    Miroslav Cvjetičanin23. 10. 2025 | 08:35
    08:20
    Bulvar  |  Glasba in film
    DOKUMENTARNI FILM

    Melania Trump s knjigo in filmom razgalja življenje prve dame

    Amazon bo predvajal dokumentarni film o prvi dami ZDA Melanii Trump. Mati 19-letnega Barrona veliko bolj uživa v svoji vlogi, kot so ji pripisovali.
    23. 10. 2025 | 08:20
    08:06
    Novice  |  Slovenija
    TRI PLANIKE

    Tako ganljivo je bilo poslednje slovo od priljubljenega župnika Vlada Leskovarja (VIDEO)

    Včeraj so ga pokopali na pokopališču na Bizeljskem.
    23. 10. 2025 | 08:06
    08:00
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    AKTIVNI IN ZDRAVI

    Ko zob zaboli ob nepravem času

    Zobobol se pogosto pojavi takrat, ko si ga res najmanj želimo – ponoči, med prazniki ali ob koncu tedna, ko so zobozdravstvene ambulante zaprte. Kako ukrepati v takšnih primerih, smo vprašali predstavnike ZD Ljubljana.
    23. 10. 2025 | 08:00
    07:50
    Bulvar  |  Domači trači
    NOVA PESEM

    Slovenski pevec iskreno: včasih bi najraje samega sebe ugasnil

    Primorski producent in glasbenik Kevin Koradin je v svet poslal novo pesem Hrup.
    Roman Turnšek23. 10. 2025 | 07:50
    07:40
    Premium
    Šport  |  Tekme
    KOŠARKA

    Dončić kakor ferrari med katrcami, moštvo pa brez idej

    Košarkarji moštva Los Angeles Lakers neuspešno odprli sezono. Luka Dončić je blestel s 43 točkami in dvojnim dvojčkom.
    Nejc Grilc23. 10. 2025 | 07:40

    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat zavzema vodilni položaj v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    21. 10. 2025 | 12:00
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    AKTIVNI IN ZDRAVI

    Varno na poti do športnih ciljev

    Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
    Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REHABILITACIJA

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prihranki

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 08:09
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    20. 10. 2025 | 09:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INTERVJU

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Materinstvo

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prehrana

    Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Čist zrak

    Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

    Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 13:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    22. 10. 2025 | 13:14
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    »Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Nevidna roka, ki »krade« naš denar

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
    21. 10. 2025 | 09:35
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Organizacija

    Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
