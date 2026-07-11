Hčerka odločila: Slovenskih novic ne damo!

V Apaški dolini leži tudi lepa, napredna in prijazna vasica Mahovci z nekaj manj kot 120 dušami. V vasi in širši okolici je dobro znana aktivistka na različnih področjih družabnega življenja, zlasti v Športno-turističnem društvu (ŠTD) Mahovci. Prav Andreja Fluher je bila med prvimi izžrebanimi v naši letošnji poletni nagradni igri Lidla in Slovenskih novic. »Ko je raznašalec prinesel časopis, sem najprej prebrala tisto, kar me je zanimalo, nato pa sem na spletni strani Slovenskih novic izpolnila nagradni kupon. Saj ne morem verjeti, da ste me poklicali in osrečili s tako veselo novico,« ob našem klicu sprva ni verjela nagrajenka Andreja.

Ko je prišla do sape, je še enkrat poudarila: »Res ste me prijetno presenetili in razveselili.« Zaupala nam je tudi, da so doma že vrsto let naročniki Slovenskih novic, prebirajo jih vsi trije člani družine, ona in mož Ivan, ter hčerka Mateja, ki sicer hodi v službo v sosednjo Avstrijo, a ko pride domov, jo pri poznem kosilu mora čakati priljubljeni časopis. Ko so med kovidom nameravali Slovenske novice odpovedati, je bila odločilna hčerkina beseda, da tega ne bodo storili. Kot pravijo, si v časopisu želijo predvsem še več lokalnih novičk. »Politiko in tuje prispevke najdemo na spletnih portalih, po drugi strani se domači ljudje radi vidimo v priljubljenem časopisu, pa tudi zadnja stran je super,« pravi Andreja, ki doslej ni imela preveč sreče z nagradami.

Z možem Ivanom aktivno preživljata dneve.

Miza, ki odpira pogovor o hrani Sredi Ljubljane je mimoidoče ob slovenskem dnevu brez zavržene hrane pritegnila prav posebna miza. Lidl Slovenija je v okviru pobude Hranozavest pripravil dogodek »Mizica, pogrni se! 2.0«, s katerim je želel opozoriti na pomen odgovornega ravnanja s hrano. Ob veliki mizi so se obiskovalci lahko ustavili, sodelovali v zanimivih izzivih in izvedeli več o tem, kako zmanjšati količine odpadne hrane v vsakdanjem življenju. Dogodek je pokazal, da lahko že majhne spremembe pri načrtovanju nakupov, shranjevanju živil in porabi ostankov pomembno prispevajo k manj odpadkom. Hranozavest tako ostaja pobuda, ki spodbuja bolj premišljene odločitve za dobro posameznika, družbe in okolja. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Prijazna Mahovčanka nam je dejala, da družina pogosto obiskuje Lidlov market v Gornji Radgoni, zdaj pa imajo še dodaten motiv, da si obsežneje obnovijo zaloge: »Seveda je nagrada dobrodošla, kajti čeprav nimamo nobenega priložnostnega dogodka, da bi kaj proslavljali, bomo nekajkrat šli v redne nakupe, saj je v Lidlu veliko reči, ki jih redno kupujemo.« Andreja nam je razložila, da se je rodila v sosednji vasi Žepovci, pri njenih sedmih letih pa so se preselili v Mahovce. Po končani osnovni in srednji ekonomsko-administrativni šoli se je zaposlila v Palomi Sladki Vrh, kjer je delala natanko 40 let in se je pred tremi leti upokojila. Tudi ko je še hodila v službo, je veliko delala na različnih področjih, zdaj pa imata z možem Ivanom še več časa za različne aktivnosti. Doma sta v ospredju vrt, kjer pridelata veliko svežih domačih vrtnin za lastne potrebe, in urejanje okolice. Aktivna je tudi v KTD Hudič in Ježevka, rada kolesar, hodi in se rekreira. Sin Boris z družino živi v Ljubljani, zato so posebno veseli, ko jih obiščejo v domači Apaški dolini – 11-letni vnuk jim polepša dneve.