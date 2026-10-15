40 let zapora za umor raperja Tupaca Shakurja

Približno šest tednov po tem, ko je porota Duana Davisa spoznala za krivega umora ameriškega raperja Tupaca Amaruja Shakurja, so mu v torek izrekli kazen. V Las Vegasu v ameriški zvezni državi Nevada mu je sodnica Carli Lynn Kierny sporočila, da bo moral v zaporu presedeti 40 let. Davis, ki se je na sodišču pojavil v lisicah, je prek svojega odvetnika že napovedal, da se bo pritožil. Umor 25-letnega Shakurja, med drugim znanega po uspešnicah California Love in All Eyez on Me, je veljal za enega najodmevnejših nerešenih primerov v ZDA. Preiskava je zaradi pomanjkanja dokazov za desetletja zastala, primer je oživel po izidu Davisove knjige spominov leta 2019, težko pričakovano sojenje pa se je začelo avgusta letos. Davisa, nekdanjega vodjo tolpe Compton Crips s South Sida, so obtožili, da je naročil umor. Tožilec Binu Palal je v svoji sklepni besedi izrazil tudi prepričanje, da je bil Davis glavni načrtovalec. A da ni sam sprožil orožja, temveč pištolo dal človeku, ki je sedel na zadnjem sedežu njegovega avtomobila, in mu ukazal, naj ustreli znanega raperja. Obramba pa je trdila, da razen Davisovih lastnih izjav ni nobenih drugih dokazov, ki bi zdaj 63-letnika povezali z zločinom.

Davis je napovedal, da se bo pritožil. FOTO: John Locher/Reuters

Konec avgusta, ko je sodišče Davisa spoznalo za krivega, se je obravnave udeležila tudi mlajša polsestra slovitega ameriškega raperja Sekyiwa Shakur - Set. FOTO: John Locher/Afp

Duane Davis, znan tudi pod vzdevkom Keffe D. Davis, se je izdal kar sam, saj je leta 2019 napisal knjigo, v kateri je razkril svojo vlogo pri usodnem streljanju na 25-letnega Shakurja. Knjiga, ki nosi naslov Compton Street Legend (Legenda ulice Compton), se začne v Las Vegasu v noči na 7. september 1996. In sicer s podrobnim opisom njegovega načrta, da se zaradi predhodnega nasilnega dogodka sooči s Tupacom in izvršnim direktorjem založbe Death Row Records ​Marionom Knightom - Sugeem. Davis je zapisal, da je dobil pištolo, skočil v cadillaca s tremi drugimi in se vozil naokoli, da bi našel oškodovanca. Opazila sta Tupaca v avtomobilu BMW, ki ga je vozil Knight, in se nato ustavila poleg njega. »Brez besed. Časa za pogovor je zmanjkalo, zdaj bo šlo zares!« je zapisal v knjigi. Tožilstvo zato prav po teh zapisanih besedah ni dvomilo, da je za vsem skupaj stal Davis. Kakšnih konkretnih dokazov zoper njega, kot so denimo morilsko orožje ali posnetki videonadzornih kamer, ni imelo. Tako se je naslanjalo predvsem na besede 63-letnega obtoženca, vključno z intervjuji v njegovi knjigi, podkastu in dokumentarnih filmih, ter na izjave policije. »V tem primeru bodo skoraj vsi dokazi, ki jih bo država poskušala predložiti, namenjeni ugotavljanju verodostojnosti različnih obtoženčevih navedb o njegovi vlogi pri umoru Tupaca Shakurja,« so pred začetkom sojenja sporočili s tožilstva.

30 LET JE MINILO od umora slavnega raperja.

Davis je krivdo zanikal. Po aretaciji je trdil, da so bile njegove prejšnje izjave lažne in da je pri vsem skupaj šlo le za poskus čim boljše prodaje knjige. Soavtorja knjige pa je okrivil, da so se v njej znašle lažne informacije.