  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    ZNAN JE RAZLOG

    Ana de Armas je stopila na zavoro: to je razlog, zakaj je končala zvezo s Tomom Cruisom

    Vsi so jima napovedovali lepo prihodnost, potem pa se je ona odločila končati njuno razmerje.
    FOTO: Profimedia
    FOTO: Profimedia
    M. Fl.
     3. 11. 2025 | 09:00
    1:40
    A+A-

    Videti je, da Tom Cruise ni mogel izvesti misije nemogoče in ob sebi obdržati Ano de Armas. Njuna kratka, a intenzivna romanca se je po poročanju tujih medijev končala zato, ker se je slavna igralka počutila nelagodno, saj se je vse odvijalo zelo hitro.

    Kot navaja revija Us Weekly je bila odločitev o razhodu torej Anina.

    »Stvari so se odvijale prehitro in ta naglica jo je začela motiti,« je razkril vir blizu para. Čeprav je med njima obstajala nesporna kemija, se je Ana, morala ustaviti in stopiti korak nazaj.

    Par naj bi se zbližal med pripravami na film Deeper in sicer med treningi za zahtevne prizore.

    »Sprva je šlo le za profesionalno spoštovanje, a kmalu je preraslo v nekaj več. Tom je bil popolnoma očaran nad Ano,« trdi vir.

    Kljub temu se je 37-letna kubanska lepotica odločila, da stopi na zavoro. Čeprav še vedno rada preživlja čas z njim in želi, da bi ostala v prijateljskih odnosih, je spoznala, da potrebuje prostor.

    »Ohranjata posebno vez, vendar trenutno želita vse ohraniti na profesionalni ravni, da bi obdržala tako sodelovanje kot prijateljstvo,« navaja Daily Mail.

    63-letni Tom Cruise ima za sabo tri zakone: z Mimi Rogers, Nicole Kidman in Katie Holmes, medtem ko je bila Ana de Armas prej poročena s španskim igralcem Marcom Clotetom, pozneje je bila v zvezi z Benom Affleckom.

    Sorodni članki

    Bulvar  |  Tuji trači
    PRIHODNOST

    Obsedeni Tom Cruise: brez tega ne bo poroke

    Zvezdnik ničesar ne namerava prepustiti naključju.
    26. 8. 2025 | 09:00
    Bulvar  |  Tuji trači
    BOLEČI SPOMINI

    Zvezdnik je opustil pravo ime: v ozadju je žalostna zgodba

    Le redki vedo, kakšno je pravo ime Toma Cruisa in zakaj se mu je odpovedal.
    4. 8. 2025 | 06:00
    Bulvar  |  Glasba in film
    POČASTILI BODO LEGENDO

    Tom Cruise bo prejel častnega oskarja (FOTO)

    Izbran je za prejemnika častnega kipca za svoj prispevek h kinematografiji. Nagrada tudi Debbie Allen, Wynnu Thomasu in legendarni Dolly Parton.
    10. 7. 2025 | 06:10

    Več iz teme

    Tom CruiseAna de Armasrazmerjekonec zveze
    ZADNJE NOVICE
    11:25
    Bulvar  |  Tuji trači
    SLOVO

    Glasbeni svet Balkana zavit v črnino: Počivaj v miru, Frenki (FOTO)

    Njegova glasba bo živela večno ...
    3. 11. 2025 | 11:25
    11:15
    Novice  |  Slovenija
    NAKUP NEPREMIČNINE

    Romi kupujejo hiše – tudi za več kot 180 tisoč evrov. Od kod jim denar?

    Romi po Dolenjski in Posavju po naših podatkih kupujejo hiše, pogosto dražje od 180 tisoč evrov, kar med domačini odpira vprašanja, od kod prihaja denar in ali pri tem pomagajo tudi občinske subvencije.
    3. 11. 2025 | 11:15
    11:05
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    STRAŠNO

    Svojci v bolnišnici obiskali 38-letnico in jo na tleh našli mrtvo

    Šok za družino pacientke.
    3. 11. 2025 | 11:05
    11:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
    11:00
    Lifestyle  |  Polet
    ŽIVETI BREZ BOLEZNI

    Znanstveniki razkrivajo prehrano, ki preprečuje kar 11 bolezni

    Njihove ugotovitve jasno kažejo, da lahko prehranski vzorci, bogati z rastlinskimi živili, z zmerno vključitvijo zdravih živalskih izdelkov, bistveno izboljšajo kakovost staranja.
    Miroslav Cvjetičanin3. 11. 2025 | 11:00
    10:58
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA ODPORNOST

    Sta geopolitika in kibernetika recept za popolno nevihto?

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    3. 11. 2025 | 10:58

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    E-MOBILNOST

    V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    3. 10. 2025 | 09:18
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    AMBIENT IN DOM PLUS

    Ne zamudita sejmov notranje opreme in prenove doma

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    3. 11. 2025 | 10:49
    Novice  |  Slovenija
    DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

    Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    28. 10. 2025 | 08:49
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INVESTICIJE

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA ODPORNOST

    Sta geopolitika in kibernetika recept za popolno nevihto?

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    3. 11. 2025 | 10:58
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    UGODNO

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
    Novice  |  Slovenija
    Tehnološki velikani

    Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    23. 10. 2025 | 09:06
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODDIH

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVOST

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    29. 10. 2025 | 09:28
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki