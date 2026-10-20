Ana z ognjenim znamenjem tarča krutega posmeha: »V prvem razredu mi je fant rekel, da sem klovn« (FOTO)

Ana Gaković se je rodila z ognjenim znamenjem. Rdeče-vijolična sprememba zajema desno stran njenega telesa – del čela, desno polovico obraza, vrat in roko. Zanjo znamenje nikoli ni bilo zgolj nekaj, kar bi videla zgolj v ogledalu. Zaznamovalo je njeno odraščanje, odnose z vrstniki in leta, v katerih se je morala učiti sprejemati samo sebe. »Spomnim se vrtca, kjer so se me nekateri otroci izogibali, ker so se me bali. Bila sem odrinjena od sovrstnikov, predvsem od deklet,« pripoveduje Ana. Še bolj se ji je v spomin vtisnil dogodek iz prvega razreda. »En fant mi je rekel, da sem klovn in naj si to dam dol, ker niso maškare.«

Takšni komentarji so pustili posledice. Ana priznava, da je imela zaradi znamenja nizko samopodobo in obdobja, ko se je zapirala vase. Z ličili ga sicer nikoli ni prekrivala, ga je pa skušala skriti z lasmi. Tudi danes še opazi poglede neznancev. »Še vedno me včasih moti, ko me ljudje gledajo in mislijo, da je to opeklina ali da me je opeklo sonce,« pove.

Ana FOTO: Osebni Arhiv

Ognjeno znamenje oziroma nevus flammeus je prirojena žilna malformacija, pri kateri so drobne žile v koži trajno razširjene. Prof. dr. Uroš Ahčan pojasnjuje, da nastane zaradi naključne genetske spremembe med razvojem zarodka, praviloma ni dedno in ni posledica ravnanja matere. Znamenje raste sorazmerno s telesom, samo od sebe ne izgine, z leti pa lahko potemni, se zadebeli in razvije vozličke. Enako navajajo tudi strokovni viri, ki poudarjajo, da se takšna znamenja lahko s starostjo izraziteje obarvajo in zadebelijo. Pri Ani pa ne gre le za spremembo na koži. Kot pove, ima tudi glavkom in epilepsijo. Ognjeno znamenje na obrazu je lahko povezano s Sturge-Weberjevim sindromom, pri katerem se lahko pojavijo tudi očesne in nevrološke težave, med drugim glavkom in epileptični napadi. To posebej velja pri znamenjih na čelu oziroma okoli očesa.

Ana FOTO: Osebni Arhiv

Lasersko zdravljenje

Ana je imela prvo lasersko terapijo pri 18 letih. Pri ognjenih znamenjih je ena glavnih možnosti zdravljenja pulzni barvni laser oziroma PDL, s katerim skušajo znamenje posvetliti. Ahčan pojasnjuje, da popolna odstranitev ni zagotovljena in da je običajno potrebnih več posegov. Rezultat je odvisen od globine žil, mesta, barve in zadebeljenosti znamenja, sprememba pa lahko pozneje ponovno potemni. PDL je tudi po navedbah velikih specialističnih centrov standardna oziroma najpogosteje uporabljena laserska možnost za takšna znamenja.

Pred časom so za nakup PDL-laserja, namenjenega zdravljenju ognjenih znamenj, sredstva zbirali tudi s pomočjo donacij. Naprava naj bi bila nameščena na Dermatološki kliniki v Ljubljani, kjer naj bi omogočala sodobnejše lasersko zdravljenje tovrstnih žilnih sprememb. Danes želi Ana o svoji izkušnji govoriti predvsem zato, da bi ljudje razumeli, da ognjeno znamenje ni opeklina in da se za vidno spremembo lahko skriva bolezen. »Znamenje mi danes pomeni predvsem to, da bi ljudi okoli sebe ozaveščala, da gre za bolezen in ne za opeklino,« pravi.

Ana FOTO: Osebni Arhiv

Želi povezati ljudi z enako izkušnjo

Ana si močno želi povezati tudi druge, ki živijo z ognjenim znamenjem. Pomembno se ji zdi, da bi si lahko izmenjali izkušnje z zdravljenjem, odzivi okolice in sprejemanjem samega sebe. Podobno zgodbo nam je pred kratkim zaupala tudi 17-letna Taja Povšič, ki prav tako že od rojstva živi z ognjenim znamenjem. Tudi ona je govorila o pogledih okolice, najstniških negotovostih in laserskih terapijah, danes pa poudarja, da drugačnost človeka ne naredi nič manj vrednega.

Ahčan ob tem opozarja, da vidno znamenje lahko pomembno vpliva na kakovost življenja in samopodobo. Psihološke stiske zato ne gre zmanjševati, odločitev za zdravljenje pa mora izhajati iz želja posameznika, ne iz pritiska okolice. Ana je do tega prišla skozi precej bolj bolečo pot. Od deklice, ki so se je nekateri otroci bali in ki je z lasmi skrivala del obraza, do ženske, ki želi svoje znamenje uporabiti tudi za ozaveščanje drugih. Njena želja je danes preprosta: da bi ljudje najprej vprašali, preden sklepajo – in da bi tisti, ki imajo podobno znamenje, vedeli, da niso sami.