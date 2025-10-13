Anamarija Lampič iskreno o operaciji: Modrostni zob je moral ven zdaj

Biatlonce konec tedna na ekshibiciji v Münchnu čaka uvod v olimpijsko sezono. Slovenska reprezentanca je še v preteklem tednu trenirala v Lavazeju v dolini Fiemme, med tistimi, ki morajo nadoknaditi izgubljeno iz septembra, pa je Anamarija Lampič, ki so ji operativno odstranili modrostni zob.

»September je vsako leto tisti mesec, ki je zelo dinamičen in naporen, saj imamo številne medijske in sponzorske obveznosti. Tisti, ki smo malo bolj prepoznavni, smo tudi malo bolj izpostavljeni. Želijo nas povsod in vsi v tem obdobju malo zbolimo, staknemo kakšen prehlad ali virozo. V olimpijski sezoni pa je to še bolj stopnjevano,« običajne manjše zdravstvene zaplete v jeseni razlaga trenutno najboljša slovenska biatlona.

Letos pa so se težave še potencirale, potem ko se je odločila, da bo dala odstraniti modrostni zob. »Bila sem v dilemi, ali naj počakam do konca sezone, na koncu pa nismo tvegali. Zob je na tisti strani, kjer imam naslonjeno puško in je moral ven že zdaj. Zadeva je bila kar zapletena, saj so mi zob odstranili kirurško, dobila sem šive in posledično izgubila 10 dni treninga. En teden sem popolnoma mirovala in se pazila pred prehladom, nato sem spet naredila nekaj bazičnega treninga in upam, da bom na višini nadoknadila zamujeno,« je zdravstveno težavo opisala tekmovalka.

Tudi po lanskem uspehu na Pokljuki, kjer je na tekmi s skupinskim startom, torej kar štirimi streljani, osvojila tretje mesto, je bila za delo dodatno motivirana, svari pa pretiranimi pričakovanji.

»Še vedno se mi zdi, da nihanja so in bodo. Enako kot je bilo v lanski sezoni. Na vseh tekmah ne bom konkurenčna, saj imam dobre in slabe dneve tudi na tekmah. A dokazala sem, da lahko. Na Pokljuki je bil moj dan, moj strelski dan in tekaški dan. In, če so tako dnevi, ko se vse izide, se pokaže tudi rezultat. In prav to daje energijo za trde treninge,« še opisuje nekdanja vrhunska smučarska tekačica, ki se je po prehodu v biatlon pred tremi leti na stopničke na najvišji ravni uvrstila dvakrat.